Malditos Nerds

PRIMERAS IMPRESIONES | ARC Raiders: el nuevo shooter que quiere llegar para quedarse

ARC Raiders, el nuevo shooter de extracción de Embark Studios, despertó el interés de muchos jugadores por su propuesta y pudimos jugarlo en un evento antes de su lanzamiento

Por Matías Terreno

Guardar
ARC Raiders, de Embark Studios.
ARC Raiders, de Embark Studios.

El 30 de octubre es el lanzamiento de ARC Raiders, el nuevo shooter de extracción de Embark Studios que en las últimas semanas tuvo mucho protagonismo en la industria de los videojuegos debido a la cercanía con su fecha de lanzamiento y las distintas pruebas abiertas que realizaron. El último “Server Slam” alcanzó los 190 mil jugadores simultáneos en Steam mostrando que hay un verdadero interés por este título.

Desde Malditos Nerds | Infobae participamos de un evento exclusivo donde no solo pudimos ver una presentación de lo que es y busca ser ARC Raiders sino que también pudimos jugar por varias horas a la versión del juego que llegará el día de su lanzamiento. Más precisamente, pudimos jugar distintas partidas en los mapas Spaceport, Buried City y Blue Gate.

ARC Raiders, de Embark Studios.
ARC Raiders, de Embark Studios.

A grandes rasgos, ARC Raiders es un shooter de extracción como Escape from Tarkov y Hunt: Showdown donde distintos jugadores ingresan a un gran mapa con el objetivo de conseguir loot, realizar alguna misión e intentar escaparse para quedarse con lo obtenido. La magia de estos tipos de entrega se encuentran en que no solo nos podemos encontrar con otros jugadores que querrán nuestro loot sino que también hay enemigos manejados por la inteligencia artificial que afectan el desarrollo de nuestra partida.

El universo de ARC Raiders se encuentra en un futuro post apocalíptico donde las máquinas llamadas ARC dominaron el mundo y los humanos debieron refugiarse debajo de la tierra. Nuestro trabajo como raiders es salir al exterior para encontrar mejor equipamiento y recursos que nos faciliten seguir subsistiendo. Una de las primeras cuestiones que puedo mencionar de lo jugado es que el diseño artístico tanto de los mapas, los personajes como los robots están muy bien elaborados y brindan esa sensación de estar todo el tiempo en una película de ciencia ficción.

ARC Raiders, de Embark Studios.
ARC Raiders, de Embark Studios.

Los paisajes con estructuras rotas, el cielo repleto de drones con sensores láser que debemos evitar, el diseño de los robots más peligrosos ya sean grandes naves o robots araña, los tipos de armas que juegan con tonos retrofuturistas, todo en ARC Raiders tiene cierta coherencia que es imposible que no llame la atención a los amantes del género de ciencia ficción. Sumado a esto y, quizás más importante, mi experiencia durante el evento estuvo lleno de momentos dignos de este tipo de cinematografía.

Algo que caracteriza al género shooter de extracción es que eliminar a otros jugadores es optativo ya que el objetivo principal es siempre sobrevivir llevándose la mayor cantidad de recursos posibles. Esto abre la posibilidad de que encontrarse a otros jugadores no siempre deba significar desenfundar las armas ya que en algunas situaciones se puede priorizar huír, lootear en conjunto o unirse para derrotar a un peligro mayor ya sea una máquina fuerte o otro equipo de jugadores.

ARC Raiders, de Embark Studios.
ARC Raiders, de Embark Studios.

ARC Raiders tiene chat de proximidad y que sucedan cosas inesperadas claramente forma parte de la búsqueda del estudio. Después si sucede o no sucede, es cuestión de los jugadores. Durante una partida del evento me hice un compañero de saqueo donde no solo compartimos los recursos de una gran instalación sino que la defendimos codo a codo del ingreso de otros jugadores. Así también, en otra partida estando en squad, escuchamos voces dentro de un edificio y decidimos entrar silenciosamente para eliminarlos sin mediar palabra. Ni hablar de momentos donde en pleno tiroteo entre equipos llegan máquinas a unirse a la pelea desatando un caos aún mayor.

Estas situaciones fueron las que más me gustaron de mi hasta ahora breve experiencia con ARC Raiders y lo que más ganas me da de seguir jugando. Analizando al título como un shooter de extracción hasta el momento no observé algo que no hayan hecho otros juegos ya que en ese sentido la experiencia es bastante clásica. Sin embargo, fueron estas situaciones orgánicas e inesperadas las que despiertan mi atención y me hace sentir que el universo que busca crear ARC Raiders tiene algo más.

ARC Raiders, de Embark Studios.
ARC Raiders, de Embark Studios.

Como todo juego multijugador online de estas características, mucho también dependerá de cómo evolucione su comunidad y el meta general del juego. Incluso, desde Embark Studios afirmaron que estarán muy atentos para ver los comportamientos de los jugadores dentro de su título para así saber hacia dónde encarar los futuros contenidos ya que la idea de la compañía es que ARC Raiders llegue para quedarse por mucho tiempo.

Mi experiencia hasta el momento fue más que positiva y tengo muchas ganas de seguir jugando para ver cómo evolucionan estas situaciones donde el roleo gana protagonismo y suceden cosas sorpresivas y divertidas más allá de la acción. Obviamente, al ser mis primeras impresiones en base a lo jugado durante el evento, no puede tomarse como una reseña final ya que hay muchas cuestiones que dependen de cómo evoluciona el juego desde el día de su lanzamiento. ARC Raiders sale el 30 de octubre para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, y cuenta con crossplay completo entre plataformas.

Temas Relacionados

ARC RaidersEmbark StudiosSteamPCPlayStation 5Xbox Seriesmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerdsprimeras-impresiones

Más Noticias

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

La obra más icónica de Tatsuki Fujimoto llega al cine con una película que adapta uno de sus arcos más importantes

REVIEW | Chainsaw Man -

BGS 2025 | Conversamos con Nigel Lowrie, cofundador de Devolver Digital

Devolver Digital redefine lo indie: una vida de riesgo, humor y libertad creativa. Su cofundador Nigel Lowrie revela cómo sostener esa rebeldía en un mercado feroz

BGS 2025 | Conversamos con

Battlefield REDSEC es el nuevo battle royale gratuito de Battlefield Studios

La llegada de REDSEC marca el debut independiente del modo battle royale de Battlefield 6, disponible sin costo desde hoy

Battlefield REDSEC es el nuevo

Two Point Museum suma Zooseum, un nuevo DLC que transforma museos en refugios de fauna salvaje

El nuevo DLC permitirá a los jugadores rescatar, curar y reintroducir animales en su hábitat natural

Two Point Museum suma Zooseum,

REVIEW | Ninja Gaiden 4: El final del Dragón Oscuro

La legendaria saga de Team Ninja vuelve pero esta vez de la mano de Platinum Games con una entrega modernizada pero igual de desafiante y sangrienta que siempre

REVIEW | Ninja Gaiden 4:

ANIME

REVIEW | Chainsaw Man -

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze supera los $100 millones y domina taquilla global del anime

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run revela su primer tráiler

Demon Slayer: Castillo Infinito se convierte en la película de anime más taquillera a nivel global

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

PELÍCULAS

Terrifier 4 podría marcar el

Terrifier 4 podría marcar el cierre definitivo para Art the Clown, afirma el actor protagónico de la saga

REVIEW | Frankenstein: La versión de un clásico con el sello de Guillermo del Toro

Entrevistamos a Alejandro G. Iñárritu y a Gael García Bernal, director y protagonista de ‘Amores Perros’

Mortal Kombat 2, la próxima película de la icónica franquicia, adelanta su estreno una semana

Black Phone 2 recauda $42 millones de dólares globales y devuelve el optimismo a Blumhouse

SERIES

Crash Bandicoot tendría una serie

Crash Bandicoot tendría una serie animada desarrollada por el estudio detrás de Sonic Prime

Entrevistamos a Sol Rodríguez, estrella de la serie Peacemaker

Prison Break confirma su regreso con un reboot que tendrá nuevos protagonistas

REVIEW | Peacemaker - Temporada 2 - Episodio 8: Un final cercano para una serie que mira a lo lejos

Bill Skarsgård aterroriza en el nuevo tráiler de IT: Bienvenidos a Derry, la precuela de Stephen King