PRIMERAS IMPRESIONES | ARC Raiders: el nuevo shooter que quiere llegar para quedarse

ARC Raiders, de Embark Studios.

El 30 de octubre es el lanzamiento de ARC Raiders, el nuevo shooter de extracción de Embark Studios que en las últimas semanas tuvo mucho protagonismo en la industria de los videojuegos debido a la cercanía con su fecha de lanzamiento y las distintas pruebas abiertas que realizaron. El último “Server Slam” alcanzó los 190 mil jugadores simultáneos en Steam mostrando que hay un verdadero interés por este título.

Desde Malditos Nerds | Infobae participamos de un evento exclusivo donde no solo pudimos ver una presentación de lo que es y busca ser ARC Raiders sino que también pudimos jugar por varias horas a la versión del juego que llegará el día de su lanzamiento. Más precisamente, pudimos jugar distintas partidas en los mapas Spaceport, Buried City y Blue Gate.

A grandes rasgos, ARC Raiders es un shooter de extracción como Escape from Tarkov y Hunt: Showdown donde distintos jugadores ingresan a un gran mapa con el objetivo de conseguir loot, realizar alguna misión e intentar escaparse para quedarse con lo obtenido. La magia de estos tipos de entrega se encuentran en que no solo nos podemos encontrar con otros jugadores que querrán nuestro loot sino que también hay enemigos manejados por la inteligencia artificial que afectan el desarrollo de nuestra partida.

El universo de ARC Raiders se encuentra en un futuro post apocalíptico donde las máquinas llamadas ARC dominaron el mundo y los humanos debieron refugiarse debajo de la tierra. Nuestro trabajo como raiders es salir al exterior para encontrar mejor equipamiento y recursos que nos faciliten seguir subsistiendo. Una de las primeras cuestiones que puedo mencionar de lo jugado es que el diseño artístico tanto de los mapas, los personajes como los robots están muy bien elaborados y brindan esa sensación de estar todo el tiempo en una película de ciencia ficción.

Los paisajes con estructuras rotas, el cielo repleto de drones con sensores láser que debemos evitar, el diseño de los robots más peligrosos ya sean grandes naves o robots araña, los tipos de armas que juegan con tonos retrofuturistas, todo en ARC Raiders tiene cierta coherencia que es imposible que no llame la atención a los amantes del género de ciencia ficción. Sumado a esto y, quizás más importante, mi experiencia durante el evento estuvo lleno de momentos dignos de este tipo de cinematografía.

Algo que caracteriza al género shooter de extracción es que eliminar a otros jugadores es optativo ya que el objetivo principal es siempre sobrevivir llevándose la mayor cantidad de recursos posibles. Esto abre la posibilidad de que encontrarse a otros jugadores no siempre deba significar desenfundar las armas ya que en algunas situaciones se puede priorizar huír, lootear en conjunto o unirse para derrotar a un peligro mayor ya sea una máquina fuerte o otro equipo de jugadores.

ARC Raiders tiene chat de proximidad y que sucedan cosas inesperadas claramente forma parte de la búsqueda del estudio. Después si sucede o no sucede, es cuestión de los jugadores. Durante una partida del evento me hice un compañero de saqueo donde no solo compartimos los recursos de una gran instalación sino que la defendimos codo a codo del ingreso de otros jugadores. Así también, en otra partida estando en squad, escuchamos voces dentro de un edificio y decidimos entrar silenciosamente para eliminarlos sin mediar palabra. Ni hablar de momentos donde en pleno tiroteo entre equipos llegan máquinas a unirse a la pelea desatando un caos aún mayor.

Estas situaciones fueron las que más me gustaron de mi hasta ahora breve experiencia con ARC Raiders y lo que más ganas me da de seguir jugando. Analizando al título como un shooter de extracción hasta el momento no observé algo que no hayan hecho otros juegos ya que en ese sentido la experiencia es bastante clásica. Sin embargo, fueron estas situaciones orgánicas e inesperadas las que despiertan mi atención y me hace sentir que el universo que busca crear ARC Raiders tiene algo más.

Como todo juego multijugador online de estas características, mucho también dependerá de cómo evolucione su comunidad y el meta general del juego. Incluso, desde Embark Studios afirmaron que estarán muy atentos para ver los comportamientos de los jugadores dentro de su título para así saber hacia dónde encarar los futuros contenidos ya que la idea de la compañía es que ARC Raiders llegue para quedarse por mucho tiempo.

Mi experiencia hasta el momento fue más que positiva y tengo muchas ganas de seguir jugando para ver cómo evolucionan estas situaciones donde el roleo gana protagonismo y suceden cosas sorpresivas y divertidas más allá de la acción. Obviamente, al ser mis primeras impresiones en base a lo jugado durante el evento, no puede tomarse como una reseña final ya que hay muchas cuestiones que dependen de cómo evoluciona el juego desde el día de su lanzamiento. ARC Raiders sale el 30 de octubre para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, y cuenta con crossplay completo entre plataformas.