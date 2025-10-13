Malditos Nerds

Tekken 8 presenta a Miary Zo, la luchadora de Madagascar que llegará como próximo personaje DLC

Miary Zo apuesta por el carisma y la representación cultural con su llegada a Tekken 8, destacando la influencia africana

Por Lucas Rivarola

Tekken 8 presenta su próximo personaje con un nuevo tráiler.

El universo de Tekken 8 se expandirá nuevamente en diciembre con la llegada de Miary Zo, un personaje originario de Madagascar que se caracteriza por su vínculo con los animales y la utilización de artes marciales africanas. Bandai Namco ha anunciado que Miary Zo estará disponible el 1 de diciembre para quienes posean el Pase de personajes de la temporada 2 y que estará accesible para el público general el 4 de diciembre.

Esta luchadora de 18 años destaca no solo por la dinámica de sus movimientos, sino también por su trasfondo cultural, sus acompañantes animales y la diversidad que aporta a la franquicia.

Origen y contexto cultural de Miary Zo

Miary Zo fue presentada a través de un tráiler en el que se la muestra en acción junto con detalles sobre su historia. Nacida en Madagascar, Miary es el primer personaje jugable proveniente de ese país insular africano en la saga Tekken. Su historia está profundamente ligada al mundo animal, ya que desarrolló su técnica de combate imitando movimientos de varias especies.

Entre sus preferencias personales se incluyen la gastronomía tradicional malgache, como el ravitoto, su juventud de 18 años y su estrecha relación con una pareja de lémures de cola anillada llamados Vanilla y Cacao. Además, el lanzamiento de Miary Zo coincide con la introducción de un nuevo escenario, Baobab Horizon, que permite a los jugadores disfrutar de paisajes inspirados en la flora y fauna africana. Estas decisiones creativas enriquecen el catálogo de Tekken 8 no solo en el aspecto visual, sino también en el representativo, fortaleciendo un universo de juego cada vez más global.

Tekken 8, de Bandai Namco.
Jugabilidad y características de Miary Zo

La jugabilidad de Miary Zo se fundamenta en el uso de artes marciales poco frecuentes en el género, como el Moraingy, una tradición de combate de Madagascar que resalta la agilidad, la improvisación y los movimientos inspirados en la naturaleza. Los ataques y técnicas de Miary incorporan referencias claras a comportamientos animales, lo que la diferencia del resto de los luchadores. Bandai Namco mostró en el tráiler oficial secuencias donde Miary realiza acrobacias rápidas y combinaciones únicas, algunas de las cuales incluyen animaciones especiales con sus lémures.

En cuanto a la adquisición, el personaje puede obtenerse como parte del Pase de personajes de la temporada 2 o comprarse por separado a partir del 4 de diciembre. Además de Miary Zo, esta temporada incluye a Anna Williams, Fahkumram y Armor King, cada uno con sus propias historias y estilos de combate.

Impacto en la franquicia y repercusiones en la comunidad global

La incorporación de Miary Zo a Tekken 8 se enmarca en una tendencia creciente en la industria de los videojuegos hacia la representación multicultural y la diversidad en los personajes jugables. Bandai Namco continúa consolidando su estrategia de internacionalización al dar protagonismo a una joven africana de una región que hasta ahora no había tenido representación en la franquicia.

El estreno del escenario Baobab Horizon y las interacciones entre Miary y personajes como Panda o Kuma implican una expansión imaginativa dentro del mundo de Tekken. Aunque la variedad y carisma de Miary Zo han sido valorados, algunos usuarios señalan que el acceso anticipado a los personajes puede crear una cierta desigualdad entre los jugadores, una polémica discutida desde que apareció el Pase de personajes. Con el lanzamiento de Miary Zo, tanto los jugadores veteranos como quienes recién se incorporan a la serie podrán explorar nuevas formas de combate, escenarios inéditos y relatos frescos dentro de una de las sagas de lucha más reconocidas.

