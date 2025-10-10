Los juegos más esperados de 2025 #22: Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7, de Activision.

Cuando hablamos de sagas que son pesos pesados en la industria de los videojuegos, Call of Duty es una de las que seguramente se nombre en los primeros lugares. Siendo jugador o no de sus títulos, es imposible negar la incidencia que tiene en el mundo de los videojuegos con su entrega anual. Sin embargo, hace tiempo que su época dorada comienza a estar en tela de juicio por lo que es importante estar atentos a su próximo lanzamiento: Call of Duty: Black Ops 7.

La nueva entrega desarrollada por Treyarch y Raven Software sale el 14 de noviembre con el objetivo de ser un éxito capaz de disipar la incertidumbre alrededor de su saga y también de ser un importante empujón para Xbox que todavía no parece poder capitalizar la histórica compra de Activision Blizzard King y se encuentra en un momento complejo en donde es muy difícil imaginar cuáles serán sus próximos pasos de cara al futuro.

Por todo esto, el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7 tiene varios frentes abiertos y una mochila muy pesada que cargar. Desde el lado meramente jugable, poner a la saga Call of Duty en el centro de la escena de los shooters donde ya no es el rey indiscutido y, por otro lado, ser el éxito comercial que Xbox y Game Pass necesitan. Así y todo, si hay una saga capaz de afrontar esta situación con espalda y con posibilidad de salir airosa, es Call of Duty: Black Ops.

A grandes rasgos, la propuesta de esta nueva entrega es la que todos los fanáticos se imaginan. Una campaña intensa en acción, un modo multijugador frenético con muchas posibilidades y el aclamado modo zombies que siempre dice presente en los Black Ops. Una de las mayores novedades con respecto a entregas anteriores, se encuentra en que, en esta ocasión, el modo campaña puede jugarse de manera multijugador con hasta 4 personas.

La historia del título nos sitúa en el 2035 y marca el regreso de Raúl Menéndez, personaje de Call of Duty: Black Ops II, como principal antagonista. Desde Treyarch y Raven Software prometen que la narrativa tendrá personajes ya conocidos en la saga y nuevos por lo que habrá guiños a juegos anteriores. De todas maneras, la experiencia aspira a ser independiente para que todo tipo de jugador pueda disfrutarlo haya jugado o no a los anteriores Black Ops.

El segundo apartado en donde podemos esperar novedades es en el modo zombies que es uno de los más aclamados por los jugadores de toda la franquicia Black Ops. Esta modalidad de rondas que nos propone sobrevivir solos o de manera cooperativa es un atractivo muy grande del título y, quizás, uno de los mayores diferenciales que tiene la entrega con respecto a otros exponentes del género.

En esta ocasión, el modo zombies sigue los acontecimientos del mismo modo en Call of Duty: Black Ops 6. Nuestros personajes quedan atrapados en el éter oscuro y deben explorar un extenso lugar mientras sobreviven a los ataques de los monstruos. El mapa será el más grande de la saga hasta el momento por lo que tendremos un vehículo para desplazarnos por los distintos puntos de interés. Además, este vehículo podrá recibir mejoras por lo que todo apunta a que será un factor importante de la aventura.

Más allá de que la campaña y los zombies son importantes para la franquicia, como en todo Call of Duty, el foco está puesto en su multijugador clásico. Call of Duty: Black Ops 7 tendrá 16 mapas de lanzamiento de los cuales 13 son nuevos y los otros 3 vuelven de Call of Duty: Black Ops 2. Más allá de nuevas armas, equipamientos y la posibilidad de saltar sobre las paredes, la jugabilidad y esencia de esta modalidad seguramente sea continuista y lo que todos los fanáticos esperan.

Call of Duty: Black Ops 7 sale el 14 de noviembre para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One y PC, y habrá que esperar para saber si la franquicia logra volver a estar en el centro de la escena del género y convertirse en un éxito comercial para Xbox.