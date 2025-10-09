Malditos Nerds

King of Meat ya está disponible en Acceso Anticipado: caos cooperativo y creatividad sin límites

King of Meat llega en Acceso Anticipado con acción cooperativa, creación de mazmorras y personalización total para hasta cuatro jugadores en PlayStation 5, Xbox Series y PC

Por Lucas Robledo

King of Meat, de Glowmade.
Amazon Games y el estudio independiente británico Glowmade dieron el puntapié inicial de King of Meat, que ya puede jugarse en Acceso Anticipado en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam. El título invita a los jugadores a lanzarse de lleno al absurdo competitivo de un plataformero cooperativo para hasta cuatro personas, donde la habilidad, la coordinación y un toque de locura son esenciales para salir con vida de cada mazmorra.

Un festín de caos cooperativo

En King of Meat, los jugadores se transforman en “Contendientes” que buscan abrirse camino a través de mazmorras repletas de trampas, desafíos y enemigos ridículos. Todo se desarrolla en un tono festivo y caótico: cada nivel pone a prueba el ingenio y la creatividad de los equipos, que deben superar obstáculos, resolver rompecabezas y enfrentarse a criaturas delirantes para alcanzar la gloria.

A medida que los jugadores avanzan, su fama crece y se desbloquean nuevas ligas, escenarios, trampas y desafíos. La idea no es solo sobrevivir, sino hacerlo con estilo: los movimientos exagerados, las combinaciones de ataques y las ejecuciones llenas de dramatismo son parte del espectáculo. Porque en King of Meat, impresionar al público es tan importante como vencer a los rivales.

King of Meat, de Glowmade.
Construí tu propia locura

Uno de los pilares del juego es el Modo Creación, que permite a cualquiera convertirse en diseñador de mazmorras. Con las mismas herramientas que usa el propio equipo de Glowmade, los jugadores pueden construir sus propios niveles, mezclando trampas imposibles, enemigos y rompecabezas. Las herramientas son accesibles pero potentes, y permiten dar forma tanto a laberintos infernales como a desafíos creativos para compartir con la comunidad.

Toda mazmorra puede ser jugada, votada y celebrada por otros, lo que le da al modo creador una dimensión social muy marcada. Ser el “Creador de Mazmorras” más temido o admirado de Loregok (el mundo del juego) es, de hecho, otro tipo de triunfo.

King of Meat, de Glowmade.
Expresate con estilo

La personalización también ocupa un rol central. King of Meat ofrece un sistema profundo para ajustar cada detalle del personaje: atuendos, accesorios, gestos, armas, movimientos y animaciones de victoria. Todo apunta a que cada jugador pueda expresar su identidad dentro del caos. Cuanto más se progresa, más opciones se desbloquean, sumando incentivos estéticos a la progresión tradicional.

Además, el juego promete destacar a sus jugadores más sobresalientes a través del “Hall of Pain”, un espacio que celebrará mensualmente a las leyendas del campo de batalla.

King of Meat, de Glowmade.
Ediciones y precios

King of Meat puede adquirirse en dos versiones:

  • Standard Edition: disponible por USD $29.99, incluye el traje legendario del Paladín Honorable, con su armadura samurái, espada, escudo y stickers a juego.
  • Deluxe Edition: cuesta USD $49.99 e incorpora además los conjuntos de Doña Cartón y Emerson Cristalino, ideales para entrar a las mazmorras con un toque extra de distinción.

Con King of Meat, Glowmade apuesta a combinar la energía de un party game competitivo, el ingenio de un plataformero cooperativo y la libertad creativa de un constructor de niveles. Su llegada al Acceso Anticipado marca el primer paso de un proyecto que, si logra sostener su ritmo caótico y su comunidad activa, podría convertirse en uno de los multijugadores más originales del año.

