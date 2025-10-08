Malditos Nerds

Skate atrae a más de 15 millones de jugadores pese a críticas en Steam

El nuevo Skate de EA y Full Circle supera expectativas de convocatoria pese a desafíos técnicos y críticas

Por Gustavo Robles

La nueva entrega de Skate, desarrollada por Electronic Arts y Full Circle, ha reunido a más de 15 millones de jugadores en solo tres semanas de acceso anticipado, una cifra notable en medio de críticas mixtas y comparaciones con otros títulos del género. A pesar de las dificultades técnicas y las opiniones divididas en plataformas como Steam, la comunidad ha mostrado un alto nivel de participación, posicionando a Skate como uno de los lanzamientos más destacados recientemente en el segmento free-to-play.

Cambio de Skate al modelo free-to-play y su impacto en los jugadores

El paso de Skate a un modelo free-to-play representó un cambio significativo respecto a las anteriores entregas de la franquicia. Desde su lanzamiento en acceso anticipado, el juego alcanzó un pico de 134.901 jugadores concurrentes durante su primer fin de semana, sumando un total de 15 millones al finalizar la tercera semana.

Aunque el aumento inicial de usuarios fue considerable, la base diaria de jugadores se mantiene sólida, con entre 50.000 y 80.000 usuarios activos cada día, según datos de las plataformas y de EA. El inicio de la Temporada 1, junto con actualizaciones de peso y contenido nuevo, tiene el objetivo de mantener e incluso aumentar estas cifras.

Resolución de problemas técnicos y recepción inicial de la comunidad

El acceso anticipado de Skate recibió críticas desde el inicio. Entre los principales comentarios, provenientes de más de 33.000 reseñas en Steam, predominaron quejas sobre la limitada compatibilidad (en particular, la incompatibilidad con Steam Deck por Easy Anti-Cheat) y la opinión de que el mundo abierto carece de inspiración.

EA y Full Circle respondieron con el parche 0.28.0, lanzado junto con la primera temporada. Esta actualización trajo mejoras en la compatibilidad con pantallas panorámicas, optimización de la resolución y una mayor estabilidad en la jugabilidad central. Se corrigieron errores frecuentes, se perfeccionó la respuesta de los controles y se ajustó el equilibrio del gameplay. A nivel narrativo, se revisaron diálogos e historia, mientras que la personalización de skaters incorporó nuevos elementos y mayor fluidez en la experiencia.

En Steam, tras la llegada del parche y el comienzo de la Temporada 1, las valoraciones positivas han aumentado hasta alcanzar cerca del 82%. Este repunte podría relacionarse con las correcciones implementadas y el acceso a nuevas opciones jugables, aunque los seguidores de siempre esperan más diversidad y riqueza de contenido a largo plazo.

Repercusión social y expectativas para el futuro

El éxito de Skate resulta notable por su impacto en diferentes grupos: desde jugadores veteranos que regresan motivados por la nostalgia de las entregas anteriores, hasta jóvenes interesados por la gratuidad y la popularidad de los juegos urbanos en línea. Para quienes buscan una alternativa a los grandes del género la disponibilidad multiplataforma y la renovación constante de eventos posicionan a Skate entre los favoritos para actividades grupales y competencias virtuales.

No obstante, la elevada cantidad de usuarios implica desafíos en la administración de servidores, los tiempos de espera y la equidad en la experiencia de juego. Son áreas en las que la comunidad exige avances continuos. Full Circle ha asegurado que seguirán realizando ajustes y preparando sorpresas temáticas, con el objetivo de mantener la base de jugadores frente a la creciente competencia y el aumento de las expectativas dentro de una comunidad cada vez más activa.

