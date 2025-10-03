Malditos Nerds

Moonlighter 2 retrasa su lanzamiento hasta noviembre por saturación de estrenos en octubre

Las pruebas cerradas para Moonlighter 2: The Endless Vault comenzarán pronto en Steam

Por Gustavo Robles

Moonlighter 2: The Endless Vault,
Moonlighter 2: The Endless Vault, de Digital Sun.

La expectativa por el lanzamiento de Moonlighter 2: The Endless Vault era elevada, pero la desarrolladora Digital Sun, junto con la editora 11 Bit Studios, ha tomado la decisión de posponer el estreno anticipado del juego un mes. El lanzamiento, que originalmente estaba previsto para el 23 de octubre, ha sido trasladado al 19 de noviembre. Esta medida busca evitar la sobresaturación de títulos que suelen atraer la atención del público durante octubre.

Digital Sun justificó este cambio señalando la gran cantidad de juegos esperados ese mes, sugiriendo que incluso “la joya más valiosa puede pasar desapercibida en un escaparate repleto”.

Calendario de estrenos con una gran saturación de juegos

El mes de octubre se ha presentado especialmente exigente para la industria de los videojuegos. Únicamente el 23 de octubre, la fecha inicial prevista para Moonlighter 2: The Endless Vault, se lanzarán al menos tres títulos importantes: Plants vs. Zombies: Replanted, Once Upon a Katamari y Double Dragon Revive.

Esta lista se amplía significativamente si se consideran los otros estrenos del mes, como Ghost of Yotei, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, Digimon Story: Time Stranger, Battlefield 6, Little Nightmares 3, Pokemon Legends: Z-A, Jurassic World Evolution 3, Ninja Gaiden 4, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, The Outer Worlds 2, Arc Raiders y Dragon Quest I & II HD-2D Remake.

Ante semejante competencia y cantidad de lanzamientos importantes, Digital Sun ha decidido trasladar Moonlighter 2: The Endless Vault al 19 de noviembre. Sin embargo, la nueva programación no está libre de complicaciones. En noviembre, el juego tendrá que competir directamente con Call of Duty: Black Ops 7, título que suele captar gran parte de la atención mediática y las ventas a nivel global. Este cambio de fecha pone de relieve el desafío que enfrentan los estudios medianos y pequeños al tratar de elegir el mejor momento para lanzar sus productos en un mercado donde rara vez existe una ventana sin competencia intensa.

Moonlighter 2: The Endless Vault,
Moonlighter 2: The Endless Vault, de Digital Sun.

Consecuencias para los jugadores y para los estudios independientes

El retraso en el acceso anticipado de Moonlighter 2: The Endless Vault afecta principalmente a los seguidores que esperaban la continuación del exitoso RPG combinado con simulación de tienda que debutó en 2018. Como compensación, Digital Sun organizará pruebas cerradas en Steam, brindando a un grupo reducido de jugadores la oportunidad de experimentar las novedades antes del lanzamiento oficial. Estas pruebas, descritas como una “pequeña recompensa”, permitirán obtener retroalimentación directa de la comunidad y mejorar el producto final.

Para los desarrolladores independientes, el hecho de tener que competir en fechas saturadas plantea interrogantes sobre la viabilidad y eficacia de las estrategias de visibilidad comercial. Tras el inesperado estreno de Hollow Knight: Silksong, otros títulos también modificaron sus calendarios, lo que ha generado debate sobre las consecuencias negativas en las ventas y sobre la posibilidad de que esta práctica se convierta en una tendencia preocupante.

Estrategia de lanzamiento y compromisos con el futuro del título

Con Moonlighter 2: The Endless Vault en desarrollo, Digital Sun ha confirmado que la versión de acceso anticipado estará disponible en Steam Early Access y Xbox Game Preview, así como para usuarios de PC Game Pass a partir del 19 de noviembre.

La secuela, que evoluciona del formato clásico en vista cenital a escenarios tridimensionales más avanzados, fue anunciada oficialmente en agosto y ha generado expectativa tanto entre seguidores habituales como nuevos jugadores gracias a su mezcla de exploración, gestión y acción.

En una carta pública, el equipo de desarrollo enfatizó la importancia del apoyo de la comunidad y del tiempo adicional para “afilar espadas y ordenar estanterías”, haciendo referencia a los preparativos para la nueva travesía de Will, el protagonista. Así, Moonlighter 2: The Endless Vault se perfila como uno de los lanzamientos más notables de noviembre y busca destacarse en un mercado competitivo mediante una estrategia cuidadosamente planificada y el respaldo constante de sus seguidores.

