Malditos Nerds

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater suma el modo online Fox Hunt el 30 de octubre

Konami confirma la esperada llegada de Fox Hunt en Metal Gear Solid Delta: Snake Eater para octubre

Por Gustavo Robles

Guardar
Metal Gear Solid Delta: Snake
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, de Konami.

La espera para los seguidores de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater termina: a partir del 30 de octubre, los jugadores podrán disfrutar de Fox Hunt, el nuevo modo multijugador en línea que llegará como actualización gratuita. Konami lo anunció durante su presentación oficial en el Tokyo Game Show, señalando el regreso de las competencias jugador contra jugador a la reconocida saga.

Fox Hunt permitirá partidas de hasta doce jugadores, sin microtransacciones y con compatibilidad exclusiva dentro de cada plataforma, por lo tanto, no contará con juego cruzado.

Detalles principales sobre los modos de juego

La llegada de Fox Hunt implica la introducción de dos modos de juego distintos: Survival Capture y Survival Intrude. Survival Capture se asemeja a un clásico captura la bandera, en el que los jugadores compiten por atrapar a Kerotan, unas ranas verdes icónicas cuya cantidad disminuye a medida que transcurre la partida, aumentando la exigencia estratégica y la presión.

Por otro lado, Survival Intrude propone una competencia inspirada en los formatos de battle royale, donde el área de juego se va reduciendo progresivamente y cada participante debe aprovechar el entorno y sus habilidades para sobrevivir y dominar el terreno.

Un aspecto esencial en ambos modos es el AT-CAMO suit, un traje de camuflaje avanzado que permite a los jugadores integrarse en varios entornos, resaltando el componente de sigilo característico de la franquicia. Además, se incluye la habilidad Naked Sense, que otorga a los jugadores la posibilidad de detectar enemigos y objetos cercanos, proporcionando una ventaja estratégica en los enfrentamientos y las persecuciones.

Metal Gear Solid Delta: Snake
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, de Konami.

Sin microtransacciones ni juego cruzado

Fox Hunt se presenta con una postura firme respecto a las microtransacciones: no existirán compras adicionales en este modo, dejando todos los elementos de juego y habilidades disponibles para quienes hayan adquirido el juego base. Esta decisión busca ofrecer una experiencia competitiva más equitativa, eliminando preocupaciones sobre ventajas obtenidas mediante pagos extra o contenido descargable de pago.

En cuanto a la conectividad, Konami ha confirmado que, de momento, no se contemplará el juego cruzado entre plataformas, por lo que los jugadores de PlayStation 5, Xbox Series y PC competirán únicamente con usuarios de la misma plataforma. Sin embargo, el juego permitirá la creación de salas privadas, opción solicitada por la comunidad para organizar partidas con amigos dentro del mismo ecosistema, brindando una experiencia personalizada y segura.

Las reacciones de la comunidad

Desde su lanzamiento a principios de mes, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha vendido más de un millón de copias solo durante el primer día, según información de Konami. La incorporación de Fox Hunt llega en un periodo de alta actividad entre los jugadores. Aquellos que esperaban mejoras en el rendimiento también han recibido varios parches que han optimizado la estabilidad del juego, agregando otro incentivo para quienes aún no se animaban a adquirirlo.

Las nuevas características en línea prometen mantener el interés y revitalizar la experiencia, colocando esta entrega en una posición destacada entre otros títulos de acción actuales.

Temas Relacionados

Metal Gear Solid Delta: Snake EaterPlayStation 5Xbox SeriesPCKonamimalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

CD Projekt Red retrasa parche de mods para consolas de The Witcher 3 hasta 2026

La comunidad de consolas deberá esperar hasta 2026 para disfrutar de mods en The Witcher 3

CD Projekt Red retrasa parche

Pearl Abyss confirma el lanzamiento de Crimson Desert para el 19 de marzo de 2026

Pearl Abyss apuesta por una historia épica en un mundo abierto con gráficos de última generación

Pearl Abyss confirma el lanzamiento

Star Wars: Visions revela el primer tráiler de su tercera temporada

La serie de antología vuelve con nueve cortos producidos por estudios de anime y un elenco de prestigio internacional

Star Wars: Visions revela el

PRIMERAS IMPRESIONES | Battlefield 6: nos metimos de lleno en la campaña

Tuvimos la oportunidad de jugar tres misiones de la campaña de Battlefield 6 y la sensación que me dejó es clara: estamos frente a un modo historia que quiere ser un resumen de todo lo que hace grande a la saga

PRIMERAS IMPRESIONES | Battlefield 6:

Juegos que cambiaron la historia #15 | NieR Automata

El título de Yoko Taro revaloró la identidad de los juegos japoneses con una narrativa única y explotando todo lo que un videojuego puede ofrecer como medio

Juegos que cambiaron la historia

ANIME

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run revela su primer tráiler

Demon Slayer: Castillo Infinito se convierte en la película de anime más taquillera a nivel global

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

Retrocultura Activa | Appleseed: la semilla cyberpunk que floreció en los VHS

REVIEW | Nyaight of the Living Cat - Episodios 1 y 2 - La curiosidad mató al gato

PELÍCULAS

Avatar: Fuego y Cenizas presenta

Avatar: Fuego y Cenizas presenta una amenaza para Pandora en su nuevo tráiler

¡La Novia! presenta su primer adelanto con Christian Bale como Frankenstein

The Mandalorian and Grogu, la nueva película del universo de Star Wars, presenta su primer adelanto

Spider-Man: Brand New Day detiene su filmación por un accidente sufrido por Tom Holland

Now You See Me: Now You Don’t reúne a dos generaciones de magos en su nuevo adelanto

SERIES

Star Wars: Visions revela el

Star Wars: Visions revela el primer tráiler de su tercera temporada

REVIEW | Marvel Zombies - Una animación más viva que nunca

Retrocultura Activa | V: Invasión Extraterrestre - Lagartos, fascismo y nostalgia ochentera

REVIEW | Peacemaker - Temporada 2 - Episodio 4: La puerta a una serie diferente

Entrevistamos a Lizze Broadway, Maddie Phillips y Asa Germann, estrellas de la serie ‘Gen V’