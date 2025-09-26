Metal Gear Solid Delta: Snake Eater suma el modo online Fox Hunt el 30 de octubre

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, de Konami.

La espera para los seguidores de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater termina: a partir del 30 de octubre, los jugadores podrán disfrutar de Fox Hunt, el nuevo modo multijugador en línea que llegará como actualización gratuita. Konami lo anunció durante su presentación oficial en el Tokyo Game Show, señalando el regreso de las competencias jugador contra jugador a la reconocida saga.

Fox Hunt permitirá partidas de hasta doce jugadores, sin microtransacciones y con compatibilidad exclusiva dentro de cada plataforma, por lo tanto, no contará con juego cruzado.

Detalles principales sobre los modos de juego

La llegada de Fox Hunt implica la introducción de dos modos de juego distintos: Survival Capture y Survival Intrude. Survival Capture se asemeja a un clásico captura la bandera, en el que los jugadores compiten por atrapar a Kerotan, unas ranas verdes icónicas cuya cantidad disminuye a medida que transcurre la partida, aumentando la exigencia estratégica y la presión.

Por otro lado, Survival Intrude propone una competencia inspirada en los formatos de battle royale, donde el área de juego se va reduciendo progresivamente y cada participante debe aprovechar el entorno y sus habilidades para sobrevivir y dominar el terreno.

Un aspecto esencial en ambos modos es el AT-CAMO suit, un traje de camuflaje avanzado que permite a los jugadores integrarse en varios entornos, resaltando el componente de sigilo característico de la franquicia. Además, se incluye la habilidad Naked Sense, que otorga a los jugadores la posibilidad de detectar enemigos y objetos cercanos, proporcionando una ventaja estratégica en los enfrentamientos y las persecuciones.

Sin microtransacciones ni juego cruzado

Fox Hunt se presenta con una postura firme respecto a las microtransacciones: no existirán compras adicionales en este modo, dejando todos los elementos de juego y habilidades disponibles para quienes hayan adquirido el juego base. Esta decisión busca ofrecer una experiencia competitiva más equitativa, eliminando preocupaciones sobre ventajas obtenidas mediante pagos extra o contenido descargable de pago.

En cuanto a la conectividad, Konami ha confirmado que, de momento, no se contemplará el juego cruzado entre plataformas, por lo que los jugadores de PlayStation 5, Xbox Series y PC competirán únicamente con usuarios de la misma plataforma. Sin embargo, el juego permitirá la creación de salas privadas, opción solicitada por la comunidad para organizar partidas con amigos dentro del mismo ecosistema, brindando una experiencia personalizada y segura.

Las reacciones de la comunidad

Desde su lanzamiento a principios de mes, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha vendido más de un millón de copias solo durante el primer día, según información de Konami. La incorporación de Fox Hunt llega en un periodo de alta actividad entre los jugadores. Aquellos que esperaban mejoras en el rendimiento también han recibido varios parches que han optimizado la estabilidad del juego, agregando otro incentivo para quienes aún no se animaban a adquirirlo.

Las nuevas características en línea prometen mantener el interés y revitalizar la experiencia, colocando esta entrega en una posición destacada entre otros títulos de acción actuales.