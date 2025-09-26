CD Projekt Red retrasa parche de mods para consolas de The Witcher 3 hasta 2026

The Witcher 3: Wild Hunt, de CD Projekt.

El esperado soporte de mods para consolas en The Witcher 3: Wild Hunt se ha retrasado oficialmente hasta 2026, según informó CD Projekt Red, desarrolladora del reconocido videojuego. Aunque inicialmente se esperaba que esta actualización formara parte de la celebración por el décimo aniversario del juego, la compañía ha decidido posponer el lanzamiento y ha pedido disculpas a la comunidad.

Este retraso significa que los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series tendrán que esperar más tiempo del previsto para acceder a una de las características más solicitadas de los últimos años.

Promesas y restricciones en la función de mods

El anuncio inicial generó entusiasmo entre los jugadores de consola, quienes desde la salida de The Witcher 3 en 2015 han experimentado la limitación de no poder modificar el juego tanto como los usuarios de PC. La actualización permitirá incorporar mods seleccionados de la amplia biblioteca desarrollada por y para jugadores de computadora.

Sin embargo, debido a razones técnicas y de moderación, no todos los mods estarán disponibles en consolas. La mayoría podrán descargarse de forma gratuita a través de una cuenta de mod.io, aunque algunos no estarán accesibles por incompatibilidad o por políticas de contenido.

El aniversario de la saga y el efecto del aplazamiento

La actualización multiplataforma de mods fue anunciada en mayo como el parche final para The Witcher 3, en el marco del décimo aniversario del juego. El constante apoyo durante una década ha transformado a esta entrega en una de las más apreciadas y persistentes dentro de la industria. Los jugadores de consolas, que esperaban acceder a contenido adicional y prolongar la vida útil del título, han manifestado su descontento ante el cambio inesperado.

El éxito de los mods en PC había elevado las expectativas, ya que muchos consideran estas modificaciones claves para personalizar y optimizar la experiencia de juego.

Respuesta de CD Projekt Red y opiniones de la comunidad

CD Projekt Red publicó una disculpa en sus canales oficiales, donde informaron que ofrecerán más información conforme se acerque la nueva fecha de lanzamiento. La empresa destacó que la seguridad y la calidad de la experiencia del usuario son sus principales prioridades, motivo por el que tomaron la decisión de retrasar la actualización.

Entre las respuestas de los jugadores se percibe comprensión respecto a la dificultad técnica, pero también decepción por la imposibilidad de celebrar el aniversario con esta novedad. Mientras tanto, actividades como la gira de conciertos dedicada a la música de The Witcher 3 y el estreno de la cuarta temporada de la serie en Netflix mantienen el interés sobre la franquicia, aunque la espera por los mods será inevitablemente más prolongada para los usuarios de consola.