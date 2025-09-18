The International 2025: El torneo mundial de Dota 2 sigue más vigente que nunca

The International 2025 - Dota 2

Otro año se acerca a su final y con él las definiciones de los torneos más prestigiosos de todos los esports. Valorant Champions, el torneo más importante del año de Valorant, se está jugando en este momento; luego será hora de World, el mundial de League of Legends que recolecta año tras año millones de espectadores en sus diferentes transmisiones; y Valve festeja el pináculo de su esport mas querido con The International, el torneo mas importante y prestigioso que Dota 2 tiene para ofrecer. Este año la edición número 14 de The International se jugó en Hamburgo, Alemania y viajamos hasta el viejo continente para ver qué es lo que hace que tal torneo sea el más prestigioso de todos.

Antes que nada es importante hablar de la gran crisis que están pasando los esports desde la pandemia. Al ser una rama del gaming, los torneos de deportes electrónicos se vieron igual de afectados luego de la gran expansión desmedida que afectó a la industria a partir del 2022. El análisis mas simplista que puede hacerse es que, durante la pandemia, las grandes empresas de la industria no pudieron interpretar de manera correcta el crecimiento en la cantidad de jugadores, que se dio en un momento donde todo el mundo estaba encerrado en sus casas. Creyeron que el mundo se había vuelto gamer de un día para otro y se expandieron mucho más de lo que podían sostener en años “normales”.

The International 2025 - Dota 2

Esto generó varias crisis: despidos, retrasos en títulos, cierres de estudios y muchos efectos negativos generados por una mala interpretación de la industria, y afectó a los esports de igual manera, ya que siempre están ligados a los presupuestos y capacidades de sus empresas creadoras. Los hechos se vieron reflejados en la calidad de los eventos, premios entregados y también en una baja de audiencias generales.

Dota 2 pasó por un momento parecido. El 2019 fue el último año donde el pozo de premios superó los $20 millones de dólares. Los premios de Dota 2, a diferencia de otros esports, se conformaban siempre por la recaudación de las ventas del pase de batalla que era publicado cuando llegaba la competencia. The International siempre fue el torneo de esports que más dinero daba a sus ganadores desde su primera edición 15 años atrás, algo que a los fans los llenaba de orgullo. Pero eso ya no es así, habiendo incluso torneos de Dota 2 que actualmente entregan mas dinero que The International.

The International 2025 - Dota 2

Entonces, ¿por qué the international consigue tantos buenos números y no perdió una pizca de prestigio, en un momento donde tiene muchísima competencia y ya no es el torneo que más dinero paga a sus jugadores? Si hay algo que Valve ha hecho bien con su juego es mantener intacto el factor clave de The International. Hay muchos torneos oficiales de Dota 2 durante el año pero solo hay uno que los jugadores quieren ganar y que a la comunidad le importa.

Los jugadores que ganen The International son consagrados inmortales en el juego: su nombre será incrustado en la parte de atrás del Aegis, el trofeo que levanta el equipo campeón campeón y son considerados tanto por sus pares como por los fanáticos como leyendas. Nada importa más para un jugador que levantar el Aegis frente a una muchedumbre de gente que juega Dota 2. Esto se transfiere plenamente en prestigio; pocos torneos importan tanto, y eso hace que los fanáticos del juego se presenten en vivo y online a ver el torneo en grandes números.

The International es interesante porque los jugadores realmente dejan la vida por ganarlo. Las derrotas son desgarradoras, los equipos que van avanzando empiezan a jugar cada partido con más presión, hasta llegar a la gran final donde el mundo pareciera detenerse para que solo se juegue Dota 2 del más alto nivel.

The International 2025 - Dota 2

Este año en Hamburgo no fue la excepción. The International 14 pasará a ser recordado como uno de los mejores de todos los tiempos. Sin tener el mayor pozo de dinero para los premios, y compitiendo contra otros eventos digitales, The International se mantiene aun más firme que el primer día. Porque cuando el premio no es el más grande, y cuando hay otros juegos para ver, lo único que te sostiene en la cima es la importancia, el cariño y la relevancia que la gente asigna a tu torneo. The International aún es el único torneo que importa ganar en este deporte. Si ganás The International sos alguien, y si no tendrás que esperar hasta el año que viene para probar tu valor.

Este año tuvo muchos condimentos interesantes, desde picos en audiencia de 1,7 millones en simultáneo en la gran final hasta tambien los equipos que llegaron a ella con jugadores de impresionantes historias dentro del juego. Por un lado se encontraba Xtreme Gaming que tenía en sus filas al jugador chino Ame, una verdadera leyenda del juego, que ya había llegado a dos finales diferentes y perdido ambas. Enfrente se encontraba Team Falcons, el equipo donde juega el joven jordano ATF, que ya se ganó un lugar en la comunidad del juego como un chico arrogante pero capaz. El duelo entre estos dos equipos no solamente era esperado con mucha anticipación sino que marca un cambio de época en el Dota 2.

The International 2025 - Dota 2

Millones de personas se juntaron a ver The International de forma digital y la arena recibio a más de 16 mil asistentes. Todo el mundo quería saber que pasaba en The International. Muchas veces es para ver si Valve hace algún anuncio sobre el juego, pero principalmente porque la gente que juega Dota 2 ama el juego. El Dota 2 es un juego grandioso, lleno de pasión, de trayectoria, constantemente en movimiento y donde, en su máxima expresión, los jugadores aún encuentran maneras de jugar que hasta ahora nunca se habían probado. Dota 2 no es un juego nuevo. Todo lo contrario, tiene más de 15 años de historia. Por ende, tiene fanáticos que han crecido jugando y viendo el juego. Gente que no da por sentado la posibilidad de volverse a encontrar al menos una vez al año, de manera física o digital, para presenciar el más alto nivel de eso que los une y tanto aman.

He tenido la suerte de cubrir torneos de Counter-Strike, de Valorant y de League of Legends. Nada se compara a The International. Tanto el año pasado en Copenhague como este año en Hamburgo, miles de fanáticos se encargan de demostrar eso. Es difícil explicar la pasión, pero es fácil reconocerla. Amigos abrazados y llorando en una arena llena, que solo quieren ver a otras personas desempeñarse competitivamente de la mejor manera. Gente que tiene ganas de hablar del juego cuando van a buscar una cerveza. Largas colas para poder sacarse una foto con jugadores retirados, talentos de la transmisión oficial y jugadores actuales.

The International 2025 - Dota 2

KJ, jugador latino del equipo Heroic, lo dijo al quedar eliminado y alcanzar el top 6 en el torneo: “A todo los fans, quiero agradecerles porque sin ustedes esto no tendría sentido. Sin ustedes mirando, esto sería aburridísimo, es tan solo un juego. Pero con ustedes esto se convierte en todo lo que importa, en un sueño”. Creo que nadie podría haberlo dicho mejor. Otro gran jugador de Dota 2, N0tail, tiene una icónica frase que cada año, cuando veo The International en mi casa conectado online con mis amigos o cuando tengo la suerte de asistir al evento, la siento más y más vigente: “Dota es un juego grandioso”, y lo es gracias a cada persona que vive con pasión el evento más importante de todos, The International.

Los jugadores, los fanáticos e incluso los ajenos lo reconocen apenas miran por primera vez The International. Para quienes están leyendo esta nota y se sienten curiosos, lamentablemente tendrán que esperar un año y ponerse el despertador ya que la siguiente edición de The International sera en Shanghái, China, pero valdrá la pena porque las cosas grandiosas no abundan. Y por si aún no quedó claro, Dota 2 es un juego grandioso.