Far Cry: Ubisoft promete que el futuro de la franquicia estará más enfocado en el multijugador

La saga Far Cry experimentará un cambio estratégico hacia el multijugador bajo nueva dirección creativa

Por Lucas Rivarola

Ubisoft planea realizar un cambio importante en la franquicia Far Cry, enfocando los próximos títulos en modos multijugador que permitan mayor interacción y tiempo de juego entre los usuarios.

Yves Guillemot, director ejecutivo de Ubisoft, ha manifestado que la compañía busca que el componente multijugador tenga un papel principal en las futuras entregas, con el objetivo de adaptar la saga a la creciente demanda de experiencias en línea duraderas.

Nuevo liderazgo y visión creativa en Ubisoft Montreal

La dirección del desarrollo de los nuevos títulos de Far Cry ha pasado recientemente a Ubisoft Montreal, considerado el núcleo histórico de la saga, tras el lanzamiento de Far Cry 6 en 2021. Los cambios en la dirección se han concretado con la promoción de Sandra Warren como vicepresidenta y productora ejecutiva de la marca Far Cry.

Además, Drew Holmes, antiguo guionista principal de Far Cry 5, asumió en 2023 el cargo de director de propiedad intelectual. Estos movimientos responden al deseo de aportar nuevas ideas y una perspectiva integradora para la nueva etapa multijugador de la saga, asegurando la coherencia creativa de los futuros lanzamientos.

Estrategia multiplataforma y desarrollo de proyectos paralelos

Ubisoft sigue una doble estrategia con el desarrollo simultáneo de Far Cry 7 y de un proyecto multijugador independiente basado en la extracción, un modo que se ha vuelto popular en shooters recientes. Mientras Far Cry 7 será desarrollado con el motor Snowdrop —diferente al empleado en los juegos anteriores—, el título multijugador independiente estará ambientado en la hostil Alaska.

En este juego, los usuarios competirán contra el entorno, la fauna salvaje y otros jugadores para sobrevivir y extraer recursos. Esta diversificación refleja la tendencia global de llevar franquicias reconocidas al ámbito de los juegos como servicio, en los que la actualización constante de contenidos y la interacción social son aspectos clave para mantener el interés del público y el valor comercial a largo plazo de las licencias.

Impacto en la comunidad de jugadores y diferencias con entregas anteriores

Aunque Far Cry 6 ofreció opciones cooperativas en la campaña, carecía de modos multijugador competitivos, una falta significativa según las tendencias actuales del mercado. Con este nuevo enfoque, Ubisoft busca fidelizar a los jugadores asiduos y atraer nuevos públicos mediante modos de juego persistentes y colaborativos. Según los anuncios de la compañía, estas modalidades permitirán a los usuarios enfrentarse a retos juntos durante períodos prolongados.

La noticia ha suscitado tanto expectativas como dudas entre los seguidores de la saga, especialmente entre quienes prefieren las experiencias centradas en el modo para un solo jugador. La intención de ampliar la vida útil de cada título podría dar pie a torneos, eventos periódicos y sistemas de progresión compartida a nivel global, en sintonía con un modelo que ya ha demostrado éxito en otras franquicias del sector.

