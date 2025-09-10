REVIEW | Super Robot Wars Y: mechas, estrategia y mucho fan service

Super Robot Wars Y, de Bandai Namco.

Super Robot Wars Y ya está con nosotros y se trata de una nueva entrega de una franquicia que tiene decenas de lanzamientos desde 1991. La entrega es un juego de estrategia por turnos de mechas que tiene su encanto en que su historia y universo mezcla personajes de un montón de sagas como lo son Gundam, Mazinger y Combattler V entre muchas muchas otras.

Hablar de franquicias tan longevas es algo complicado ya que hay muchas aristas posibles y la percepción o la manera de ver al juego depende mucho del jugador y su experiencia previa. En mi caso, Super Robot Wars Y es la primera entrega de la franquicia que juego y soy ajeno a casi la totalidad de los personajes reconocibles que hay. Sin embargo, el género SRPG es un tipo de videojuego que disfruto mucho.

De esta forma, en mi análisis del título no habrá comparaciones con entregas anteriores sino que estará centrada en lo que es Super Robot Wars Y para un nuevo jugador de la saga y si tiene algo para ofrecer estando alejado de los personajes que incluye. Lo primero que quiero mencionar es que disfruté de mi experiencia con la entrega y también quedé sorprendido por cómo logra incluir tantos personajes, interacciones y mechas en cada una de sus misiones.

La historia central de Super Robot Wars Y es independiente por lo que es una narrativa que se puede entender sin conocer nada previo. Asimismo, la historia también funciona como una excusa para que aparezcan personajes de muchas sagas con interacciones y narrativas que están dirigidas a los más fanáticos.

Estamos ante un juego largo y donde la historia avanza lentamente. La base del juego está en un hub central donde podemos modificar nuestros personajes como así también elegir la próxima misión a hacer lo que da cierta libertad. Hay misiones principales, misiones que son solo diálogos y misiones secundarias que sirven para conseguir recursos y más interacciones entre personajes.

La experiencia de Super Robot Wars Y se puede dividir en tres etapas. Una que incluye los elementos RPG donde a través de distintos menús podemos mejorar las unidades que tenemos, a sus pilotos, colocarles objetos y subir un árbol de habilidades que funciona de manera general. Los recursos se consiguen en las misiones y el título es bastante permisivo con lo que ofrece por lo que la progresión de nuestros robots es rápida sobre todo si nos centramos en algunos.

Por fuera de este apartado, la jugabilidad se divide casi en partes iguales entre novela visual y juego de estrategia. Tanto en la previa de la misión como en el durante y el después, Super Robot Wars Y está repleto de diálogos entre los personajes. Algo que tiene mucho sentido si tenemos en cuenta la gran cantidad de personajes presentes y que, en cada misión, controlamos alrededor de 20 pilotos.

En esta parte narrativa es donde el título brilla en cuanto a fan service. Las interacciones son constantes y, si bien puede ser disfrutable para los jugadores que estén acostumbrados al género, apunta pura y exclusivamente a los amantes de las sagas presentes. Aún sin conocer a muchos de los personajes, supe cuando alguien importante hacía una aparición estelar por la música que cambia de manera épica a la de un opening o, directamente, por la aparición de algún video con un segmento de un anime.

Cada uno de los personajes y unidades se ven muy bien cuidados con sus diseños y habilidades que podemos usar en las peleas. En las batallas, podemos elegir de manera optativa por ver una animación de combate entre robots que realmente luce muy bien y el juego te hace saber cuando activas algún ataque icónico de algún personaje.

En cuanto a la estrategia, Super Robot Wars Y es un juego por turnos donde movemos nuestras unidades en un gran tablero. Cada misión puede alargarse mucho no necesariamente por la dificultad o un gran sentido de estrategia sino a que la mayoría de los combates cuentan con una gran cantidad de enemigos y de aliados. Realizar 20 movimientos por turno y esperar los del rival, es algo tedioso si no estás acostumbrado.

Sobre esto, el título deja en claro que quiere ser más disfrutable por los amantes de las sagas presentes que por los amantes de la estrategia, por lo que brinda muchas opciones para modificar el juego. Esto va desde dificultades seleccionables entre fácil y experto pero también en un sistema de pelea automático que juega por vos y a la rápida progresión que podemos generar. En mis primeros niveles jugando en dificultad normal, elegí maximizar a un grupo de pilotos haciéndolos muy poderosos y simplificando bastante cada partida.

Por más de que existe un factor de estrategia y muchas veces los objetivos de la misión son los que crean la dificultad más que los combates, la mayor parte de mi experiencia lo sentí como un juego que no profundiza mucho en concepto estratégicos, al menos en la dificultad normal. Mucha parte del encanto de la partida se encuentra en gestionar de buena manera cada una de las unidades y sus habilidades. Cuando atacar, cuando defenderse, cuando contraatacar y cuando activar las habilidades son los momentos de mayor decisión.

Aparte de las unidades y los pilotos, Super Robot Wars Y cuenta con asistentes que podemos seleccionar en cada misión y que no solo nos brindan pasivas sino que también pueden desencadenar diferentes efectos como curarnos o hacer más daño en un momento puntual. El uso de estos asistentes, que es limitado, también toma un rol importante en el juego ya que un uso correcto nos puede cambiar el rumbo de una misión o combate.

En definitiva, Super Robot Wars Y cumple su cometido de combinar un juego de estrategia, elementos RPG, mucho fanservice y novela visual. De todas maneras, es un título difícil de recomendar a alguien que no tenga conocimientos de las sagas. Sin embargo, se entiende por qué es una franquicia que lleva tantas entregas a sus espaldas ya que generar interacciones y momentos épicos con tantos personajes reconocibles es algo muy difícil de imaginar y Super Robot Wars Y lo logra hacer.

7 Fan service como base Super Robot Wars Y destaca por su gran repertorio de personajes y sagas presentes. Toda su narrativa y jugabilidad es una excusa para que icónicos mechas y pilotos brillen con interacciones que los más fanáticos puedan disfrutar. Revisado en PlayStation 5 Plataformas: PlayStation 5 PC Nintendo Switch