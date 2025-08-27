Call of Duty: Black Ops 7 no permitirá transferir operadores, armas ni cosméticos del juego anterior

Call of Duty: Black Ops 7, de Activision.

Activision ha decidido cancelar definitivamente el programa Carry Forward para Call of Duty: Black Ops 7, lo que implica que ningún operador, skin ni otro aspecto de Call of Duty: Black Ops 6 podrá transferirse al nuevo juego. Esta medida, que afecta a millones de jugadores que invirtieron en contenido descargable, busca devolverle al juego una sensación más coherente y auténtica con sus raíces narrativas, en respuesta a meses de críticas intensas de la comunidad y a la competencia con Battlefield 6.

Decisión tomada tras un periodo de incertidumbre

La cancelación del sistema de transferencia supone un cambio respecto a los planes recientes de Activision. Apenas hace una semana, la compañía había anunciado que el sistema Carry Forward volvería para Call of Duty: Black Ops 7, aunque con algunas excepciones y solo después de la primera temporada. El giro fue repentino, confirmando que los contenidos de operadores, skins y armas comprados en Call of Duty: Black Ops 6 permanecerán limitados a ese título, incluso en el caso de colaboraciones populares como las de las Tortugas Ninja o El Juego del Calamar.

En el comunicado oficial, Activision admitió que la saga Call of Duty se había desviado respecto a lo que la hacía única. Las críticas habituales de los jugadores indicaban que el juego daba prioridad a aspectos y colaboraciones extravagantes, dejando de lado la atmósfera realista y seria que caracterizaba a las entregas anteriores de estilo militar.

“Call of Duty: Black Ops 7 tiene que sentirse auténtico tanto para Call of Duty como para su universo”, afirmó la empresa. La referencia directa a la presión de la comunidad y al modelo de la competencia, sobre todo tras el anuncio de Battlefield 6, refleja la preocupación por no perder la identidad propia de la saga.

Call of Duty: Black Ops 7

Preocupaciones y cuestiones pendientes

La decisión de eliminar el sistema Carry Forward en Call of Duty: Black Ops 7 deja en el aire varias cuestiones sobre el futuro de los juegos como servicio y sobre la gestión del contenido comprado por los usuarios. No se han clarificado políticas respecto a colaboraciones futuras ni se ha abordado la posibilidad de transferir contenido en próximas ediciones. Tampoco se ha hecho mención a posibles compensaciones para quienes hayan realizado gastos considerables en Call of Duty: Black Ops 6, lo que podría derivar en polémicas adicionales dentro de la comunidad.

Asimismo, la nueva política de Activision se anuncia poco antes del lanzamiento de Battlefield 6, un título que asegura a sus jugadores que los cosméticos serán más realistas y fieles al entorno militar tradicional de la saga. Voceros como Vince Zampella, principal responsable de Battlefield Studios, han declarado que no incluirán skins de celebridades ni colaboraciones ajenas al universo militar, enfatizando las diferencias frente al modelo de Call of Duty.

Sobre la jugabilidad y el contenido original de Call of Duty: Black Ops 7, Activision ha prometido un enfoque renovado que incluirá un modo campaña, un amplio mapa de zombis por rondas y un modo multijugador con diseño futurista, buscando un equilibrio entre novedad y autenticidad clásica. El juego se lanzará el 14 de noviembre de 2025 en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series.

Diferencias con la competencia y antecedentes recientes

Este cambio de política aparece en un contexto donde los jugadores exigen coherencia y claridad respecto al valor de sus compras. Para muchos jugadores, este cambio constituye una reacción no solo frente a las quejas, sino también ante la presión de competir con Battlefield, que subraya el respeto por la autenticidad bélica y evita los cosméticos extravagantes.

Actualmente, ya es posible reservar Call of Duty: Black Ops 7, y la comunidad espera información sobre los nuevos cosméticos disponibles y si estos mantendrán el tono de autenticidad prometido por Activision. Aunque la noticia ha generado descontento, la compañía espera recuperar la confianza de los usuarios con una experiencia más fiel a los orígenes de la saga.