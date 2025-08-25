Malditos Nerds

PlayStation habla sobre el fracaso de Concord a un año de su lanzamiento

El fracaso de Concord propició que Sony implemente estrictos controles y revise su innovación en estudios internos

Por Gustavo Robles

Guardar
Concord, de Firewalk Studios.
Concord, de Firewalk Studios.

La caída de Concord, el juego como servicio retirado después de solo dos semanas en línea y cuyo estudio, Firewalk Studios, fue cerrado, ha llevado a Sony y a su división PlayStation Studios a revisar cuidadosamente su estrategia. El CEO Hermen Hulst, lejos de adoptar una postura totalmente conservadora, defiende un modelo en el que el control y la experimentación coexistan, siempre con la premisa de aprender tanto de los errores propios como ajenos.

El futuro de los títulos exclusivos de la marca, especialmente los ambiciosos proyectos de juegos como servicio, dependerá de pruebas más rigurosas y decisiones más ágiles para evitar nuevas pérdidas financieras significativas.

Mayor control y reducción de la improvisación

El caso de Concord fue especialmente notable, no solo por su breve paso por el mercado, sino también por la contundencia de las medidas adoptadas por Sony luego del fracaso. Según declaraciones de Hermen Hulst, el grupo ha implementado sistemas de prueba mucho más rigurosos y frecuentes. El objetivo es que cualquier juego que progrese hacia la fase comercial haya superado evaluaciones técnicas y creativas más exigentes, lo que debería limitar el margen de error y el costo de eventuales fracasos.

Este nuevo énfasis en el control no significa restringir la creatividad de los estudios, una preocupación relevante para los equipos de desarrollo, quienes a menudo enfrentan la tensión entre innovar y cumplir los objetivos financieros. Hermen Hulst insiste en no optar siempre por las alternativas más seguras, subrayando que los errores deben producirse en etapas tempranas y con inversiones menores, a diferencia de los ocho años y el considerable presupuesto detrás de Concord antes de su cierre. Según el ejecutivo, cada fallo representa una oportunidad para fortalecer los filtros internos y mejorar la toma de decisiones.

Concord, de Firewalk Studios.
Concord, de Firewalk Studios.

Compromiso con una oferta de experiencias variadas

Hulst ha dejado claro que el fracaso de Concord no llevará a Sony a centrarse exclusivamente en las grandes aventuras para un solo jugador, género que ha sido clave en el éxito reciente de PlayStation. Lo importante no es la cantidad de lanzamientos de juegos como servicio, sino ofrecer una gama variada de experiencias y comunidades de jugadores. Este enfoque busca consolidar la identidad de la marca a través de propuestas innovadoras para distintos públicos, fortaleciendo las comunidades y sin dejar de lado el potencial para éxitos inesperados.

La estrategia contempla la construcción de un portafolio más diverso que, si bien busca reducir riesgos financieros mediante controles más estrictos, también pretende mantener la capacidad de PlayStation para destacarse en un mercado dominado por títulos multijugador gratuitos y grandes producciones de rivales como Xbox y Nintendo.

En la actualidad, Sony cuenta con 20 estudios internos y reconoce que, aunque los ingresos directos representan solo una pequeña parte de los aproximadamente $32.000 millones de dólares generados por su división de videojuegos y redes el último año, la importancia estratégica de los juegos exclusivos es esencial para la plataforma y su base de seguidores.

Repercusiones en los jugadores y los estudios de desarrollo

Para los usuarios, la falta de claridad sobre el futuro de los exclusivos y la dirección de los juegos como servicio ha provocado reacciones diversas. Algunos seguidores temen perder la tradición de títulos para un solo jugador de alta calidad, mientras que otros dan la bienvenida a la inversión en nuevos formatos y en posibilidades de juego compartido. El cierre repentino de Concord y de su estudio puso en evidencia las altas expectativas comerciales y creativas a las que están sujetos los desarrolladores bajo la dirección de Sony.

Internamente, la política de “fallar rápido y barato” podría reducir la presión sobre los equipos, permitiendo detectar proyectos inviables antes de que requieran años de desarrollo. Sin embargo, la combinación de procesos de prueba más rigurosos con la exigencia de diversificar géneros y comunidades representa un desafío importante para equilibrar la innovación con la autonomía creativa, dos características que han sido apreciadas en PlayStation dentro de la industria.

Esta estrategia revisada tras el caso Concord, de acuerdo con Hermen Hulst y la dirección de Sony, marcará el modo en que la empresa enfrentará los desafíos y oportunidades en el desarrollo de videojuegos. Los próximos lanzamientos bajo esta nueva línea de acción serán decisivos para determinar si el incremento en el control y la apuesta por la diversidad logran mantener la reputación y el atractivo de la marca entre una base de usuarios en constante transformación.

Temas Relacionados

PlayStationConcordSonyFirewalk StudiosHermen Hulstmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater abre la puerta a nuevos remakes si es un éxito, según Konami

Konami utilizará la recepción de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater para decidir sobre futuros remakes

Metal Gear Solid Delta: Snake

Retrocultura Activa | I Have No Mouth and I Must Scream: cuando la locura de la IA se vuelve juego y pesadilla

El cuento de Harlan Ellison y su adaptación a formato videojuego convirtieron la tortura digital de AM en un clásico de culto del terror interactivo

Retrocultura Activa | I Have

Ubisoft anuncia un nuevo DLC gratuito para Assassin’s Creed Mirage

Ubisoft confirma que el episodio estará ambientado en una histórica ciudad de Arabia Saudita

Ubisoft anuncia un nuevo DLC

‘La hora de la desaparición’ roza los $200 millones globales y desafía récords del género de terror en 2025

El thriller de Zach Cregger, protagonizado por Julia Garner y Josh Brolin, ha pulverizado los logros de su predecesora, Barbarian

‘La hora de la desaparición’

REVIEW | Shinobi: Art of Vengeance - De París con amor

Lizardcube repite la fórmula de Streets of Rage 4 y le devuelve la vida a la saga Shinobi con acción, plataformas y jefes espectaculares

REVIEW | Shinobi: Art of

ANIME

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

Retrocultura Activa | Appleseed: la semilla cyberpunk que floreció en los VHS

REVIEW | Nyaight of the Living Cat - Episodios 1 y 2 - La curiosidad mató al gato

REVIEW | My Dress-Up Darling - Temporada 2 - Episodios 1 y 2: Estrenando ropa nueva

Cyberpunk: Edgerunners, el popular anime basado en el juego de CD Projekt Red, anuncia segunda temporada

PELÍCULAS

‘La hora de la desaparición’

‘La hora de la desaparición’ roza los $200 millones globales y desafía récords del género de terror en 2025

‘La Hora de la Desaparición’ sostiene el liderazgo en taquilla durante el fin de semana

REVIEW | La Hora de la Desaparición - Un buen momento para el terror

Cillian Murphy retrata la ansiedad de un director de escuela en la nueva película Steve

Marty Supreme, la película sobre ping-pong protagonizada por Timothée Chalamet, presenta su primer adelanto

SERIES

Entrevistamos a Sharon Horgan, actriz

Entrevistamos a Sharon Horgan, actriz de la serie ‘Amanda Knox: Una Historia Retorcida’

Entrevistamos a K.J. Steinberg y Warren Littlefield, creativos de ‘Amanda Knox: Una Historia Retorcida’

Fallout muestra las primeras imágenes de su segunda temporada previo a su estreno en diciembre

One Piece presenta el primer adelanto de la segunda temporada de su adaptación live action

Entrevistamos a Timothy Olyphant, Samuel Blenkin y Babou Ceesay, actores de Alien: Earth