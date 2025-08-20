La Divina Commedia, de Jyamma Games, reimagina la obra de Dante Alighieri en un RPG de fantasía oscura

La Divina Commedia presenta su primer tráiler.

La Divina Commedia es el nuevo videojuego anunciado por el estudio italiano Jyamma Games durante la Gamescom 2025. Este título busca reinventar el clásico literario de Dante Alighieri, presentándolo como una experiencia de RPG de acción ambientada en un mundo de fantasía oscura. Conocidos por su trabajo previo en Enotria: The Last Song, los desarrolladores apuestan por mezclar elementos de la cultura italiana, una narrativa profunda y una jugabilidad innovadora para atraer tanto a entusiastas de los videojuegos como a aficionados de la literatura.

El juego estará disponible inicialmente para PC a través de Steam, aunque no se han confirmado aún otras plataformas. La fecha de lanzamiento sigue sin anunciarse, pero el tráiler difundido ya ha captado la atención del público y la crítica especializada.

Inspiración en la obra de Dante y dirección artística del juego

La Divina Commedia toma como referencia el poema del mismo nombre de Dante Alighieri, considerado una de las piedras angulares de la literatura italiana y universal. Según lo presentado por Jyamma Games, la historia del juego transcurre en un mundo alternativo donde los jugadores asumen el papel de un guerrero-poeta atrapado en el inframundo, obligado a descender a través de los diferentes círculos del infierno, enfrentando demonios cada vez más poderosos en busca de redención.

El sistema de combate se basa en mecánicas hack and slash, lo que implica enfrentamientos ágiles y directos contra numerosos enemigos. Cada tipo de arma contará con mecánicas específicas, exigiendo al jugador adaptarse estratégicamente a cada enfrentamiento. Entre los elementos innovadores destaca la presencia de mazmorras generadas proceduralmente, garantizando que cada exploración sea única y fomentando la rejugabilidad y la sorpresa.

El sistema narrativo estará anclado en la temática de los siete pecados capitales, de modo que las acciones del jugador influirán en diferentes desenlaces mediante un sistema de alineación y consecuencias argumentales. Esta relación entre las decisiones morales y el desarrollo de la historia refuerza tanto la profundidad literaria como la rejugabilidad del juego.

La Divina Commedia, de Jyamma Games.

El impacto cultural del anuncio y las expectativas generadas

El anuncio de La Divina Commedia ha generado gran expectativa entre los aficionados a la obra de Dante Alighieri. La propuesta de Jyamma Games sigue la tendencia de adaptar figuras y mitos culturales al formato interactivo, con el objetivo de acercar el patrimonio literario europeo a las nuevas generaciones de jugadores. La posibilidad de seleccionar entre personajes masculinos y femeninos, junto a un guion que incluye numerosas referencias a los versos originales, amplía el potencial de identificación para el público general.

Aunque la lista completa de plataformas aún no está confirmada, se especula con posibles lanzamientos en PlayStation 5, Xbox Series, e incluso en Nintendo Switch 2. Esta falta de confirmación ha alimentado discusiones en foros y redes sociales sobre la accesibilidad y posibles restricciones técnicas del título. A pesar del interés generado por el tráiler de presentación, Jyamma Games no ha compartido aún datos clave como la fecha de salida, duración estimada del juego o el precio inicial.

Perspectivas de la comunidad y consideraciones finales

Para los aficionados a los juegos de rol orientados a la acción y al género de fantasía oscura, La Divina Commedia se perfila como una alternativa novedosa y cargada de referencias literarias. Poder explorar el infierno de Dante desde una perspectiva lúdica y personalizada representa una propuesta que podría influir en futuros desarrollos del género, siempre que los desarrolladores logren equilibrar la fidelidad artística con la mecánica moderna de juego.

El énfasis del estudio en un sistema profundo de personalización de armas y armaduras, así como la implementación de mazmorras proceduralmente generadas, responde a una demanda concreta por innovación y verdadera personalización en los grandes lanzamientos actuales.

Por otro lado, la falta de una fecha definida de lanzamiento ha generado impaciencia entre quienes buscan un nuevo referente en el género tras el reconocimiento de anteriores proyectos del estudio. Por ahora, solo queda esperar nuevas actualizaciones y observar cómo evoluciona el proyecto conforme se acerque su ventana de estreno.