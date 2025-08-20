Gamescom 2025 - Opening Night Live: Los anuncios más importantes del evento inaugural

The Outer Worlds 2, de Obsidian.

Gamescom, la reconocida feria electrónica más importante de Europa, nos deleitó con el ya clásico Opening Night Live que da apertura a este gran evento. Conducido por Geoff Keighley, esta edición 2025 de la gala nos presentó más de 50 trailers diferentes de grandes títulos que nos llegarán próximamente, con estudios como Capcom, Konami, Activision Blizzard y muchos más mostrando sus últimas novedades.

A continuación, presentamos un breve repaso de lo más destacado que se vivió en la noche.

Call of Duty: Black Ops 7, de Activision.

Call of Duty: Black Ops 7

Para comenzar el evento, pudimos ver un avance de la campaña del próximo Call of Duty, que nos promete una experiencia psicológica centrada en los demonios de Mason, su protagonista, con escenarios que mezclan lo real y lo surrealista. Además de la acción clásica de la franquicia, Treyarch y Raven confirmaron un modo cooperativo y un modo Zombies cargado de novedades. El juego estará disponible el 14 de noviembre para PlayStation 5, Xbox Series y PC, y tendrá una beta abierta el mes próximo.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, de TT Games.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

El evento también reveló un nuevo título de la ya clásica franquicia de juegos de LEGO. Esta entrega, desarrollada por TT Games, repasará momentos icónicos del Caballero Oscuro con el toque humorístico que caracteriza a la saga de estos juegos tan peculiares. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight llegará en 2026 a consolas y PC con una amplia galería de villanos y un sistema de combate mejorado.

Ninja Gaiden 4, de Team Ninja.

Ninja Gaiden 4

Otro regreso destacado, el juego desarrollado por Team Ninja en colaboración con PlatinumGames dijo presente en Gamescom. El nuevo tráiler de historia confirmó que Ninja Gaiden 4 llegará finalmente el 21 de octubre, con Ryu Hayabusa enfrentando nuevas amenazas en PlayStation 5, Xbox Series y PC.

Silent Hill f, de Konami.

Silent Hill f

Konami aprovechó la cita para mostrar un nuevo tráiler de Silent Hill f con jugabilidad y un poco de la historia del juego, el cual llegará el 25 de septiembre. Ambientado en un pueblo rural de Japón, este nuevo Silent Hill apuesta por una atmósfera perturbadora, combates intensos y mucho folclore autóctono, además de un combate completamente renovado.

The Outer Worlds 2, de Obsidian.

The Outer Worlds 2

Obsidian, por su parte, presentó un adelanto del esperado The Outer Worlds 2, en el cual pudimos ver a los nuevos compañeros que nos acompañarán en esta aventura espacial. El lanzamiento de esta secuela está previsto para el 24 de octubre en consolas y PC.

Ghost of Yotei, de Sucker Punch.

Ghost of Yotei

Sucker Punch deslumbró con Ghost of Yotei, el gran exclusivo de PlayStation 5 previsto para el 2 de octubre. Además de su campaña principal, el estudio anunció Legends, un DLC multijugador gratuito que debutará en 2026 con misiones cooperativas y enemigos inéditos.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Resident Evil Requiem

Capcom también tuvo su momento con la esperada nueva entrega de Resident Evil, presentando a Grace Ashcroft como protagonista y mostrandonos un poco de jugabilidad. La hija de Alyssa Ashcroft, a quien pudimos ver en el tráiler que mostró lo que parecería ser los inicios del juego, vivirá un nuevo capítulo de terror cuando Resident Evil Requiem llegue el 27 de febrero de 2026.

Black Myth: Zhong Kui, de Game Science.

Black Myth: Zhong Kui

El eventó cerró con el anuncio especial de la mano de Game Science, mostrando esta nueva entrega en lo que ya se ha consolidado como la franquicia Black Myth, después del éxito de Black Myth: Wukong. Inspirado en la figura del folclore chino Zhong Kui, Black Myth: Zhong Kui será un RPG de acción en solitario al igual que su predecesor, aunque todavía sin fecha de estreno confirmada.