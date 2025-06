Entrevistamos a Dominique Thorne y Anthony Ramos, actores protagónicos de Ironheart

Ironheart/Riri Williams (Dominique Thorne) in Marvel Television's IRONHEART. Photo courtesy of Marvel. © 2025 Marvel. All Rights Reserved.

No hay dudas de que Marvel continúa consolidándose como un gigante del entretenimiento, no solo en el mundo de los cómics, sino también a través de sus exitosas producciones cinematográficas y televisivas. En los últimos años, su universo se ha expandido a la pantalla chica gracias a Disney+, con series como Loki, Falcon y el Soldado del Invierno (The Falcon and the Winter Soldier) y Daredevil: Born Again. En esta ocasión, el foco está puesto en su más reciente incorporación: Ironheart, una historia nueva y poderosa que ya está disponible en la plataforma de streaming.

La serie nos presenta a Riri Williams, interpretada por Dominique Thorne, a quien conocimos previamente en Black Panther: Wakanda Forever. Esta joven prodigio de la tecnología regresa a Chicago, su ciudad natal, donde comienza a revelarse su historia de origen marcada por desafíos personales y dilemas éticos. Allí, se cruza con Parker Robbins, también conocido como The Hood, un personaje envuelto en un aura de misterio que representa una amenaza completamente distinta: la magia. Bajo la producción de Ryan Coogler, Ironheart propone un choque de mundos entre ciencia y lo sobrenatural, acompañado de un sólido elenco que incluye a Lyric Ross, Manny Montana, Matthew Elam y Alden Ehrenreich.

Desde Malditos Nerds | Infobae, tuvimos la oportunidad de conversar con Dominique Thorne y Anthony Ramos, protagonistas de Ironheart. Durante la entrevista, Thorne compartió cómo fue para ella explorar en profundidad el personaje de Riri Williams a través de su propia serie, luego de haberla presentado brevemente en Black Panther: Wakanda Forever. Por su parte, Ramos habló sobre la complejidad de interpretar a The Hood y cómo su personaje introduce una nueva dimensión dentro del universo Marvel, donde la magia y lo místico se enfrentan al poder de la ciencia y la razón.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

Ironheart es una miniserie creada por Chinaka Hodge para Marvel con lanzamiento en Disney , basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre que ya pudimos ver en Black Panther: Wakanda Forever. En esta oportunidad, pudimos conversar con Dominique Thorne y Anthony Ramos, protagonistas de la serie.

Anthony Ramos: —¡Hola! ¿Qué tal?

—¿Cómo están, Dominique y Anthony?

Dominique Thorne: —Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va por allí?

—Oh, bien. Es un verdadero placer hablar con ustedes hoy. Soy un gran fan de Marvel y me encanta “Ironheart”, así que… Entonces, mi primera pregunta es para Dominique. Después de conocer a Riri Williams en “Black Panther: Wakanda Forever”, esta serie de televisión nos permitió conocer al personaje más a fondo. ¿Cómo te sentiste al explorar su historia más en profundidad en esta serie? ¿Y cuál dirías que es la mayor diferencia entre la Riri de “Wakanda Forever” y la Riri que vemos en Ironheart?

Dominique Thorne: —Creo que empezaré por esa última parte… La mayor diferencia es que en “Wakanda Forever”... Pudimos conocer a esta joven en una situación de “lucha o huida”. Ya sabes, estaba… En la escuela, haciendo sus actividades cotidianas habituales cuando se entera de que tanto ella como su madre están en peligro de muerte por el trabajo que ha estado haciendo. Sin darse cuenta de que sus intereses y su mente tenían implicaciones más amplias para el mundo más allá de ella. Y creo que cuando llegamos a la serie, tiene que aceptar el hecho de que sus acciones tienen consecuencias. Uhm, por toda esa capacidad mental, creo que se ve totalmente atrapada, creo que, por algunas de las cosas que… Sí, lo que otros podríamos considerar detalles de menor importancia, ¿sabes?

Y sí, estamos empezando a profundizar y conocer quién es esta mujer cuando no está luchando por su vida. Pero… También vemos algunas cosas que reconocemos, como esa pasión y esa… Dedicación. Creo que desde el principio demuestra que está… Comprometida y que realmente no cede ante lo que sea que haya ha captado su atención. Y entonces… Cuando volvemos a Chicago, hay gente nueva y nuevas oportunidades que han captado su atención. Y le resulta muy difícil alejarse de eso sin... Darlo todo de sí. Así que, sí, definitivamente nos estamos deslizando… Por la psiquis de Riri Williams esta vez.

—Perfecto. Y, Anthony, para los espectadores del MCU, The Hood sigue siendo un poco un misterio, ya que aún no lo hemos visto en pantalla. ¿Qué puede esperar el público de este personaje y cómo lo describirías?

Anthony Ramos: —Bueno, creo… Sabes, creo que él es complejo. Creo que tiene un poco de carisma, o al menos lo intenté. Y si no lo conseguí, lo siento.

Dominique Thorne: —Eso es mentira.

Anthony Ramos: —Ya sabes, uhm… Él es muy inteligente. Él es poderoso, él es, uhm… Ya sabes, astuto, ¿no? Sabes, creo que sabe cómo conseguir lo que quiere. Y… Lo tiene, quiero decir, sus poderes son, como… Realmente geniales, ¿sabes? Aguanta la respiración, se vuelve invisible, levita, dispara balas mágicas. Él… Tiene todos los ingredientes para ser un personaje realmente dinámico.

Parker Robbins/The Hood (Anthony Ramos) in Marvel Television's IRONHEART, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel. © 2025 MARVEL. All Rights Reserved.

—Perfecto. Y, Dominique, no muchos personajes del MCU pueden llevar un traje tan genial como el de Ironheart. ¿Cómo fue verte con el traje por primera vez y qué se sientió ver esa versión de ti misma en pantalla?

Dominique Thorne: —Oh, ¡fue irreal! Nunca olvidaré la primera vez que me puse ese traje y solo… Tener que caminar usándolo y realmente sentir, “Oh, esto es solo una extensión de mí misma.” En primer lugar, era… Increíblemente genial pensar que los seres humanos habían ideado este diseño tan ingenioso y funcional. Pero luego pensar en lo que eso significa para Riri y que ella, como, hay piezas de aviones y una mezcla descabellada, la combinación más loca de piezas para armar ese traje y… Lo que dice sobre su inventiva, lo que dice sobre su ingenio y también su creatividad… Para combinar algo así y lo que significa para ella existir dentro de eso con todo lo que ella está tratando de lograr, para que esta sea la forma en que ella va tras ello, ¿sabes? Cubierta con una armadura, lo que dice sobre cómo pretende… Hacerse presente. Para librar sus batallas. Ya sabes, sugiere que no tiene intención de perder, así que… También fue muy informativo sobre, de nuevo, la mente de esta joven.

—Excelente. Y Anthony, muchos de nosotros te conocimos por primera vez a través de tus papeles en musicales como “Hamilton” o “In the Heights”. Incluso tuvimos un musical similar a “Hamilton” en “Hawkeye the Series”. ¿Te gustaría una película completamente musical de Marvel y te gustaría tener un papel en ella?

Anthony Ramos: —Tendré que inclinarme por el… No. No quiero ver nunca una película musical de Marvel. Y no, doble no, no quiero ser parte de eso.

Dominique Thorne: —¡Dios mío! Esa es una pregunta genial. Fabuloso.

Anthony Ramos: —Creo que estoy bien así. ¿Quieres ver una película musical de Marvel?

Dominique Thorne: —Si tú sales en ella, por supuesto. Música de Lin-Manuel Miranda. Sería fabuloso.

Anthony Ramos: —Podría ser un éxito...

Dominique Thorne: —Lo aceptaré, lo defenderé.

—Bueno, Anthony, Dominique, fue un verdadero placer hablar con ustedes. Muchas gracias por su tiempo.

Anthony Ramos: —¡Gracias!