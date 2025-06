REVIEW | Ironheart - Apuntando al camino correcto en cuanto a series de Marvel

Ironheart (Disney+)

Hace no tanto tiempo, cuando hablábamos de Marvel, sabíamos todo lo que iba a suceder. Teníamos un extenso cronograma de películas para los próximos años, los personajes nuevos aparecian a cuentagotas y todo resultaba un enorme blockbuster encerrado detrás de eso que llamamos el Universo Cinematográfico de Marvel. En ese entonces, no había mucho para analizar más allá de la película en sí misma.

Hoy el contexto es diferente, ya que Marvel está atravesando una etapa de transición muy fuerte después de haber caído del éxito rotundo al fracaso comercial e intentar encauzar el barco. Particularmente, las series, un factor que antes no estaba incluído en el MCU, fueron aquellas que más cambios sufrieron. Esos cambios se ven palpables más que nada en Ironheart.

Ironheart (Captura de tráiler oficial)

Ironheart nos cuenta la historia de Riri Williams, interpretada por Dominique Thorne, una chica genio de clase media baja que por su alto coeficiente intelectual se destaca frente a su generación. Esto lo hace comparable a, obviamente, Tony Stark y es un personaje que ha sido presentado primero en Black Panther: Wakanda Forever (2022) como sucesora del ya legendario Iron Man.

Así como en esa película solo habíamos podido conocer a Riri en un plano superficial, viéndola en acción y utilizando su ingenio para aportar a una trama que le era mucho mayor, en Ironheart la conocemos más a fondo. Conocemos a su familia, su barrio, sus motivaciones y sus creencias. Empezamos a conocer más de Riri que de Ironheart y termina oficiando esta serie como la historia de origen de la superheroína que nos venden en los trailers.

En medio de todo esto, también conocemos a The Hood, el villano de esta serie interpretado por Anthony Ramos, quien ofrece un papel sumamente particular, carismático, buena onda. The Hood nos entrega lo que mejor le ha funcionado al MCU salvando algunas excepciones: un villano terrenal, completo, con fuertes motivaciones y una historia que no busca justificar sino mostrarnos por qué es cómo es. Sumamente efectivo.

Ironheart (Captura de tráiler oficial)

Si me preguntan qué es lo que cambió respecto a series anteriores de Marvel que no han funcionado, es la corrección de roles y la profesionalización. Mientras antes trataban a las series como “minipelículas” donde un director hacía lo que podía con los episodios y se cortaban de forma arbitraria, ahora hay un equipo con nombres propios encargados de hacer de esto lo mejor posible.

Chinaka Hodges es la encargada de escribir esta serie y es también showrunner, encargándose de coordinar los esfuerzos de todos. La dirección se dividió en dos arcos (así se publica la serie) de tres episodios, uno dirigido por Sam Bailey y el otro por Angela Barnes. Por último, la producción está en gran parte a cargo de Ryan Coogler, director de las dos Black Panther, de Sinners (la mejor película del año) y de este “submundo” del Universo de Marvel del cual sale Riri Williams. Si creen que es exagerado adjudicar el cambio de calidad en las series de Marvel a estos roles, solo basta con mirar los datos: desde que Marvel empezó a utilizar showrunner y dividir la tarea de producción, se han entregado tres series: Agatha All Along, Daredevil: Born Again y Ironheart. Las tres fuertes y consistentes, en calidad, en crítica y en visualizaciones. Otro dato no menor es que las tres son las primeras realizadas desde la creación de Marvel Television, un sello de Marvel Studios íntegramente dedicado a mejorar el rendimiento de las series de televisión.

Ironheart (Captura de tráiler oficial)

Hasta ahora, dentro de todo el esquema de series que ha hecho Marvel, hay series que han funcionado por uno de dos motivos: o porque le rinden tributo al MCU u otra producción de Marvel, o porque funcionan por sí solas. Moon Knight me parece una serie lograda, pero no tiene prácticamente conexiones con el universo. WandaVision me parece espectacular, pero no serviría si no fuera parte de algo más grande. Ironheart es la primera serie de Marvel que cumple en ambos frentes.

Funciona como historia de origen, es divertida, amena, tiene drama, acción. Tiene referencias a todo lo que ha pasado antes: desde Iron Man (2008) hasta los eventos recientes del MCU. En el medio de todo eso, deja abierta la puerta a un montón de situaciones que pueden desarrollarse o no, y que generan intriga. Así, logran que la serie funcione por sí sola pero también tenga relevancia en un universo mayor. Es realmente un ejemplo de cómo Marvel debería abordar las series de ahora en más, con este nivel de profesionalismo y calidad para que sean consistentes. Después, el resto dependerá de los gustos de cada quién.

Ironheart (Captura de tráiler oficial)

Ironheart es la noche y el día si hablamos de esta serie en comparación a gran parte de las producciones que hizo Marvel antes. Muchas de ellas sin rumbo ni coherencia, terminaban perdiendo ante la obviedad y los fallos de guion rotundos, mezclado con un pobre uso de elementos CGI en pantalla. Todo lo que sucede en Ironheart es correcto: nos puede gustar más o menos, pero hay un gran trabajo detrás de la pantalla.

Se nota en el amor propio de los que han integrado la serie y nos dejan una de las mejores producciones de este estilo, junto a Agatha All Along y Daredevil: Born Again. Mientras esas dos series tenían algo de qué sostenerse (ser la secuela de WandaVision o de Daredevil, éxito de Netflix), Ironheart lo hace prácticamente sin nada de base. Ser la sucesora de Iron Man es uno de los elementos más chicos de la serie y, con un camino propio, deja una gran serie, un gran personaje y grandes momentos del MCU para expandir a futuro. Todo lo que las series de Marvel buscan ser. Ahora toca usar esto de base para seguir mejorando las series.

7 El camino correcto Ironheart es una gran serie y otro eslabón de este revival de Marvel en series que arrancó en Agatha All Along y siguió con Daredevil: Born Again. Este es el camino a seguir. Disponible en Disney+