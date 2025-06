PRIMERAS IMPRESIONES | Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege - Siege X, el futuro del juego

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, de Ubisoft.

Recuerdo cuando en la E3 2014 desarrolladores de Ubisoft subieron al escenario para presentar su nuevo proyecto: Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, un shooter táctico competitivo online que presentaba destrucción y agentes con diferentes habilidades. Lo más memorable de esa presentación fue cuando los desarrolladores comentaron que querían lanzar un juego que dure 10 años. La nueva actualización Siege X es la confirmación de esa promesa a 10 años de su lanzamiento.

En principio, cabe aclarar que no soy el jugador más constante de Rainbow Six: Siege. Jugué varias horas en su lanzamiento, dejé de jugarlo y volvía cuando agregaban agentes que me gustaban; la última vez fue cuando se anunció a Deimos como nuevo agente jugable.

Siempre admiré como Rainbow Six: Siege logró hacerse su lugar en la escena de shooters tácticos online. Al compartir el mismo espacio que todos los títulos que consiguen afianzarse en este género, los cambios grandes, aunque necesarios, son riesgosos.

Sin embargo, en el año número 10 de este juego recibimos esta actualización llamada Siege X, que es un lavado de cara, una reestructuración de sus mecánicas claves y una atención a la calidad de vida del juego que tantas personas aman y juegan a diario.

Dual Front es el nuevo modo de juego donde, tal cual como lo describe el juego, una mezcla de atacantes y defensores en el mismo equipo compiten por asegurar sectores enemigos antes que se aseguren los suyos. No sabía qué esperar al iniciar este nueva propuesta, pero rápidamente me encontré con un modo dinámico y una experiencia divertida que sirve para probar agentes y disfrutar la sensación de las armas sin la presión de estar jugando el modo clásico, donde incluso en partidas casuales las pretensiones por ganar siempre son elevadas. Como jugador más casual, es algo que agradezco y disfruto. Realmente, siempre ame la jugabilidad de Rainbow Six: Siege pero con el pasar de los años me fui quedando muy atrás en cuanto al meta y los ángulos a cubrir en cada mapa. Por ende, un modo más distendido y dinámico me parece una buena manera para volver a jugar este título.

En Siege X, además de este modo nuevo nos encontramos con varios cambios sustanciales, tanto gráficos como de jugabilidad. Para empezar, los objetos del mapa son aún más destructivos, como los matafuegos que al recibir un disparo generan una nube de humo blanco, un cambio enfocado en dar más posibilidades a la hora de planear tus ataques o defensas. Al mismo tiempo se modificó de manera considerable el movimiento de los jugadores: desde poder subirse a un objeto de manera mas rápida y ágil, hasta poder hace rapel en las esquinas de los edificios, lo cual permite adaptarse mas rápido que antes a los cambios de la partida.

Esta nueva actualización también trae una lavada de cara a ciertos mapas históricos para que se vean más modernos y para que contrasten de mejor manera con los modelos de los jugadores. A este proceso lo llamaron “modernización” y los mapas que ya fueron modernizados son Clubhouse, Chalet, Border, Bank y Kafe. Los cambios son de modelos, texturas e iluminación pero no son los únicos cambios en la calidad de vida: Siege X también agrega un nuevo modo de bloqueo y elección de agentes, como también una rueda de indicaciones precisas para poder marcar a tus compañeros amenazas relevantes. También hay correcciones de viejas mecánicas, como por ejemplo que Sledge ahora puede tumbar a los agentes que usan escudos con su martillo. La lista de cambios completos se encuentran en la página oficial del juego.

En líneas generales, creo que Siege X es una actualización que el juego y, sobre todo, su comunidad merecían. Serán los expertos quienes podrán aclarar qué tan significativos o superficiales son, pero como jugador casual celebro este enfoque y la atención a un juego que prometió durar 10 años y cumplió su promesa.