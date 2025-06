Summer Game Fest 2025 - Los anuncios más importantes del PC Gaming Show

Den of Wolves

Después de un fin de semana cargado de transmisiones y anuncios, finalmente el último gran evento de la Summer Game Fest fue la nueva edición del PC Gaming Show, enfocado en la plataforma más peculiar de todas. Desde un nuevo vistazo a Den of Wolves, hasta el regreso de un clásico basado en Dungeons & Dragons, repasamos que el evento nos dejó.

Allá por el 2006, Obsidian lanzó uno de los RPG más queridos para los fanáticos de Dungeons & Dragons, y casi 20 años después el juego regresa con Dungeons & Dragons: Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition. Al igual que su predecesor, que también tuvo una versión remasterizada en el 2018, este lanzamiento ofrece las más de 100 horas de contenido del juego original sumado a todas las expansiones, con gráficos en alta definición de la mano del estudio Aspyr. El juego estará disponible este 17 de julio.

Después de haber innovado el mundo de los shooter cooperativos con los primeros dos Payday, los creadores de la franquicia buscan conquistar nuevamente el género con Den of Wolves. El juego mantiene la línea de un juego basado en asaltos, solamente que esta vez tendrá lugar en un mundo completamente futurista, permitiéndole al estudio poder inyectar un elemento de ciencia ficción tanto a los escenarios como a las armas. Como no podía ser de otra forma, Den of Wolves también incluirá máscaras, como lo hizo Payday en su momento. El juego aún no tiene una fecha de lanzamiento confirmada.

Una de las propuestas más intrigantes del evento es la del ya conocido The Alters, el cual presentó un nuevo vistazo previo a su lanzamiento la semana próxima. En este juego las decisiones que tomemos no solamente serán clave, sino que cada una de ellas genera una nueva versión de nuestro protagonista que vivió una vida completamente diferente basada en aquella decisión. Así, tendremos que administrar recursos para que todas las versiones de nuestro protagonista puedan sobrevivir a la misión espacial que los espera. El juego llegará el 13 de junio.

Después de finalmente anunciar su esperado juego de James Bond de manera oficial, IO Interactive mostró un vistazo más profundo de su próximo título, 007 First Light, en este evento. El equipo confirmó que a pesar de que el juego será una historia completamente original, los fanáticos de las películas y las novelas del espía más famoso del mundo podrán encontrar pequeñas referencias. La narrativa será una reimaginación del origen de James Bond y sus comienzos en el rubro, con un joven protagonista que a pesar de tener las cualidades que lo identifican, aún carece de la madurez y frialdad con la que se lo suele ver en sus historias. El juego llegará en algún momento del año próximo.

Las historias de superhéroes siempre suelen ponernos en donde está la acción, pero Dispatch es un juego que propone una perspectiva diferente. Este título de AdHoc Studio es una comedia narrativa en la que nuestro protagonista debe manejar un grupo de héroes como empleado de una empresa. Además de las mecánicas de manejo de recursos, el juego también presentará opciones de diálogo que cambiarán el rumbo de la historia, algo que no sorprende considerando que los escritores de este título trabajaron en The Wolf Among Us y Tales from the Borderlands. El juego llegará en algún momento de este año, y ya tiene disponible una demo en Steam.

Poncle, el creador de Vampire Survivors, no solamente es desarrollador, sino también distribuidos, y será el encargado de publicar Berserk or Die, desarrollado por Nao Games. Este título de acción lleva el concepto de “tocar todos los botones” su máximo nivel, permitiéndonos literalmente presionar el teclado con nuestra palma para que nuestro personaje pueda combatir las hordas de enemigos; mientras más botones apretemos al mismo tiempo, más grandes y fuertes serán los ataques de nuestro personaje. Sorpresivamente, el juego está disponible ya mismo en Steam.

Como no podía ser de otra forma, los juegos FMV no podían faltar en un evento dedicado al gaming de PC. Dead Reset, desarrollado por Dark Rift Horror, nos pondrá en la piel de Cole Mason, un cirujano que no solamente está atrapado en contra de su voluntad, sino que también está atrapado en un bucle temporal. Con cada muerte, Cole estará un paso más cerca de la verdad de su peculiar situación, y nuestras decisiones cambiarán el rumbo de la narrativa. El juego no anunció una fecha de lanzamiento, pero sí confirmó que también estará disponible en consolas.

A continuación, dejamos la lista completa de los títulos que formaron parte del evento:

