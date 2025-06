Summer Game Fest 2025 - Latin American Games Showcase presentó las últimas novedades sobre videojuegos latinos

Don't Kill Rumble

La Summer Game Fest es, sin dudas, el escenario más grande para que un estudio desarrollador presente sus nuevos proyectos, y la región latinoamericana todos los años dice presente en este enorme evento. De la mano del Latin American Games Showcase, una conferencia digital enfocada exclusivamente en juegos de la región, pudimos ver las últimas novedades de más de 50 juegos.

Como es costumbre, muchos juegos argentinos dijeron presente en el evento, como lo hizo Bogdan’s Cross, que presentó un nuevo tráiler. Desarrollado por Federico Moreno Breser, este juego de acción y aventura nos pone en la piel de Bogdan, un pastor que debe convertirse en caballero templario cuyo viaje lo hará cruzarse con figuras históricas de la era medieval. Si bien el juego se tomará licencias creativas, la narrativa pondrá un foco en la precisión histórica. Bogdan’s Cross aún no tiene fecha de lanzamiento, pero estará disponible en algún momento del 2026.

Kernel Hearts

Otro de los títulos argentinos que dijo presente fue Kernel Hearts, un RPG de acción roguelike cooperativo desarrollado por el estudio EPHEMERA, donde cuatro chicas mágicas, miembros de la unidad MAHOU, deben escalar la Torre de Babel para enfrentarse a ángeles, desafiar a Dios y salvar un mundo consumido por las cenizas. Con una mezcla intensa de combate en tiempo real, hechizos personalizables y progresión por intentos, cada expedición es una batalla estratégica y caótica que culmina en enfrentamientos contra jefes bíblicos. El juego ofrece hasta cuatro jugadores en modo multijugador online, con la posibilidad de combinar ataques y habilidades para crear combos devastadores. Con una estética marcada por influencias del anime clásico, Kernel Hearts mezcla acción, narrativa apocalíptica y vínculos emocionales con personajes en una experiencia única y desafiante. Cabe destacar que el juego anunció una demo en Steam.

Don't Kill Rumble

Don’t Kill Rumble, otro de los juegos del evento, es un explosivo battle royale estilo King of the Hill desarrollado por los argentinos de Scubalight Studios, que combina acción frenética, verticalidad y una estética chibi cargada de personalidad. Con un enfoque multijugador caótico e impredecible, el juego propone partidas rápidas en las que los jugadores deben usar gadgets como ganchos, bombas de humo y minas para dominar la colina y sabotear a sus rivales. El estudio anunció el lanzamiento de una demo gratuita este próximo 9 de junio en Steam, como parte del Steam Next Fest. Esta versión permitirá por primera vez al público general probar el juego online, luego de más de dos años de desarrollo enfocado en el feedback de la comunidad y en ofrecer una experiencia intensa, divertida y personalizable.

Teios Journey

Otro de los anuncios nuevos que se vieron en el evento fue Teios Journey, del estudio argentino Serendipia Games. Este título será un juego de acción con una perspectiva 2D y un estilo visual dibujado a mano, que se categoriza firmemente como un metroidvania. Encarnando a Teios, tendremos que visitar ruinas misteriosas llenas de peligros para descubrir la verdad sobre nuestra propia familia. Además de ofrecer la posibilidad de juego cooperativo, Teios Journey busca innovar con puzzles basados en física, algo que rara vez suele explorarse en este tan popular subgénero. El juego no anunció fecha de lanzamiento, pero ya puede agregarse a la Lista de Deseados de Steam.

Monstabox

Monstabox, por su parte, es un juego de combate 1v1 por turnos que fusiona estrategia y acción en partidas rápidas y vibrantes. Creado por Bruno Leni, un desarrollador mendocino radicado en Japón desde hace casi una década, el juego destaca por su sistema de dados basado en puzzles, en el que los jugadores eligen monstruos, lanzan hechizos, activan combos y desatan poderosos movimientos finales para dominar el campo de batalla y conseguir la codiciada Estrella tras noquear al rival. Además de su jugabilidad adictiva y cross-platform, Monstabox brilla por su calidad artística y animaciones, que pueden probarse de primera mano en la demo anunciada para Steam.

The Requiem of Shadows

Para los fanáticos de los Zelda clásicos, el estudio Point to Stars, conformado por talento de México, Venezuela y Argentina, presentó el título ideal: The Requiem of Shadows. En esta aventura con gráficos que recuerdan a aquellos juegos icónicos de Nintendo, podremos explorar una amplia variedad de mazmorras, combatiendo contra todo tipo de monstruos en nuestro camino y, por supuesto, resolviendo puzzles de por medio. Además, el juego también contará con batallas contra jefes al final de cada mazmorra. Si bien The Requiem of Shadows no anunció una fecha de lanzamiento concreta, prometió que llegará pronto a Steam y Nintendo Switch.

Estos fueron solamente algunos de los juegos que se presentaron en el Latin American Games Showcase, y varios de los otros títulos cuentan además con demos en Steam para aquellos que deseen probar una muestra del talento de la región. Entre ellos se encuentran LAN Party Adventures, Castlebound, Damned 2, y muchos más.

A continuación, dejamos la lista completa de los títulos anunciados en el evento:

A.I.L.A (Brasil)

Avante! Atlantis (Brasil)

Block Block Block (Uruguay)

Bogdan’s Cross (Argentina)

Bubblegum Galaxy (Chile)

Castlebound (México)

CatchaDiablos (México)

Changer Seven (Brasil)

Chunky Jump! (Puerto Rico)

Colorbound (Chile)

Corebreaker (Brasil)

Damned 2 (Brasil)

Desktop Explorer (México)

Dig! Dig! Dino! (México)

Don’t Kill Rumble (Argentina)

Dono’s Tale (México)

Eagle Knight Paradox (México)

Gaucho and The Grassland (Brasil)

Gunny Ascend (Costa Rica)

Idle Waters (México)

IRONHIVE (Brasil)

Islets Defense (Brasil)

Kernel Hearts (Argentina)

LAN Party Adventures (Perú)

LE FOL (Brasil)

LURKS WITHIN WALLS (Brasil)

Monstabox (Argentina)

Neverway (Brasil)

Oscuro Blossom’s Glow (Costa Rica)

Pancito Merge (México)

Piss Off (Argentina)

Requiem Of Shadows (México, Venezuela, Argentina)

Shadow Sacrament: The Roots of Evil (Brasil)

Star Leap (Chile)

Taria & Como (México)

Teeko (Costa Rica)

Teios Journey (Argentina)

The Shadow Syndicate (Colombia)

The Trolley Solution (Chile)

Tormented Souls 2 (Chile)

Vulcan (Perú)

Wander Stars (Venezuela)