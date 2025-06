Summer Game Fest 2025 - Square Enix presenta Killer Inn, un nuevo juego de misterio y deducción social

Killer Inn, de Tactic Studios.

Desde la explosión de Among Us durante la pandemia de COVID-19, los juegos de deducción social prácticamente se convirtieron en un género en sí mismo, y muchos otros estudios intentaron imitar ese éxito. Sin embargo, no todos contaron con los recursos que posee un gigante como Square Enix, que en colaboración con el estudio Tactic Studios, presentó Killer Inn, su nueva propiedad intelectual que mezcla deducción social con misterio y disparos en tercera persona.

La premisa de Killer Inn es relativamente simple: en cada partida, 24 jugadores estarán atrapados en una mansión, divididos en dos grupos: lobos y corderos. El objetivo de los lobos es asesinar a todos los corderos sin ser desenmascarados, mientras que el objetivo de los corderos es sobrevivir y descubrir a los lobos. El problema para los corderos es que la identidad de los lobos es un misterio que deben resolver a lo largo de la partida.

Por suerte para los corderos, cada vez que un lobo asesine a alguien dejará alguna pista, como una huella dactilar o un trozo de sus prendas de ropa, lo que ayudará a los corderos sobrevivientes a, lentamente, ir resolviendo el misterio y detener a los lobos que acechan. Para ello, el staff de la mansión servirá como mercaderes, vendiendo ítems y armas que los corderos pueden usar para defenderse. Sin embargo, existe un punto clave: si un cordero ataca a un jugador que no es un lobo, automáticamente quedará eliminado, por lo que cada uno debe estar completamente seguro de sus deducciones.

Para ello, cada uno de los personajes del juego traerá consigo su propia impronta. En Killer Inn, habrá 20 personajes disponibles, todos con habilidades diferentes. A lo largo de cada partida, los jugadores obtendrán puntos de experiencia completando misiones provistas por el staff para desbloquear estas habilidades. Por ejemplo, Winston es un cirujano cuya habilidad hace que no deje rastros de sangre si elige asesinar con cuchillos, mientras que Alex es una cantante que puede descubrir a los jugadores a través de los muros si hacen ruidos fuertes.

De momento, Killer Inn se anunció únicamente para PC. Si bien el juego todavía no confirmó una fecha de lanzamiento, Tactic Studios prometió que llevará a cabo una beta cerrada en Steam pronto.