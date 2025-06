Summer Game Fest 2025 - Mafia: The Old Country vuelve a levantar las expectativas de sus fanáticos

-Summer Game Fest 2025: Mafia

Durante la ceremonia de inicio del Summer Game Fest 2025, se reveló un nuevo trailer de la próxima entrega de la saga Mafia, titulado Mafia: The Old Country. Ofreciéndonos un primer vistazo a la historia que nos ofrecerá la campaña principal.

En el trailer conocemos brevemente a nuestro protagonista, Enzo, y todo lo que deberá enfrentar para formar parte de los oscuros negocios de una importante familia ambientada en una detallada Italia de mediados del siglo XX.

Lo que también se puede apreciar en este pequeño adelanto, es el gran trabajo visual que se logra alcanzar gracias al motor gráfico Unreal Engine 5, presentando una ambientación muy realista y dándole un fuerte toque cinemático a la presentación.

Para recapitular brevemente, la saga Mafia es una serie de videojuegos de acción y aventura con un enfoque narrativo fuerte, desarrollada inicialmente por 2K Czech y, desde su tercera entrega, por Hangar 13 bajo la publicación de 2K Games. La franquicia incluye tres entregas principales, un remake del primer juego, una versión remasterizada del segundo y dos spin-offs para móviles. Ambientados en ciudades ficticias basadas en urbes estadounidenses reales, los juegos transcurren en distintas épocas históricas, desde la Gran Depresión en Lost Heaven hasta los turbulentos años 60 en New Bordeaux, ofreciendo un enfoque más lineal que otras sagas de mundo abierto, aunque con opciones como el modo Free Ride para explorar libremente y activar misiones adicionales.

Cada juego presenta un protagonista diferente, siempre vinculado al mundo del crimen organizado, ya sea buscando escalar posiciones dentro de la mafia o intentando vengarse de ella. Las tramas giran en torno a traiciones, conflictos de poder y decisiones morales, con antagonistas que suelen ser antiguos aliados o figuras de gran influencia que obstruyen el camino del protagonista. La crítica ha valorado especialmente las historias complejas, el diseño detallado de los mundos y el enfoque en el realismo. Sin embargo, Mafia III fue una excepción, recibiendo comentarios negativos por su jugabilidad repetitiva. A pesar de eso, la franquicia ha sido un éxito comercial, superando los 17 millones de copias vendidas en total y con un regreso que se presume será monumental.

Aunque todavía no se han mostrado imágenes directas de la jugabilidad del título, Mafia: The Old Country se lanzará en PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam el próximo 8 de agosto.