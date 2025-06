REVIEW | F1 25: Un nuevo año de la franquicia líder en simuladores de carreras

EA Sports F1 25, de Codemasters.

Sin lugar a dudas, la Fórmula 1 está siendo uno de los eventos deportivos con mayor crecimiento de espectadores y aficionados. Muchas veces gracias a la integración de personas de otros países a las grandes ligas como lo fue Franco Colapinto para Argentina. En otros casos, por la espectacularidad que se le agrega a la más alta competición gracias a proyectos como Drive to Survive o la película de F1, protagonizada por Brad Pitt, con fecha de estreno para finales de junio de 2025.

Por un motivo u otro, la F1 logra meterse en la cotidianeidad de muchas personas antes ajenas al mundo del automovilismo, por lo que cada elemento de transmedia que se produce alrededor de este deporte es actualmente bien recibido y se espera con ansías. En el mundo de los simuladores de carreras, F1 de Electronic Arts sigue siendo el líder en su género pero que debe adaptarse sólo, año a año, a los avances tecnológicos. Sino que, también, a exprimir al máximo una experiencia que se sabe llegará a un nuevo caudal de jugadores.

F1 25 es una nueva entrega de una franquicia que, por ser un lanzamiento anual, tiene como desafío ofrecer una experiencia renovada que no sólo dependa de poner el foco en escuderías y figuras. El equipo de Codemasters junto a EA Sports tienen que, casi obligatoriamente, justificar la nueva compra por parte del jugador. Ofrecer contenido, redoblar la apuesta en comparación a la entrega pasada y sostener las mejoras son algunos de los aspectos necesarios para las entregas anuales en un mundo donde el dinero no sobra.

EA Sports F1 25, de Codemasters.

Sobre gustos personales y consenso general, el año pasado no fue la mejor entrega de F1. Con algunos puntos flojos, no logró anteponerse a F1 23 ni tampoco sostener la buena performance. No fue, para nada, un mal título pero tampoco bueno, y eso implicó una exigencia mayor para el año 2025. Por suerte, estamos ante una buena entrega del más completo simcade que sube la vara y regresa con mejoras en aquello que flaqueo anteriormente.

Para mí, como jugadora casual, celebro el regreso de Braking Point en su tercera temporada, este arco narrativo que comenzó en 2021 y llega año por medio al videojuego. Aquí volveremos a ser parte de la escudería ficticia llamada Konnersport, contando porciones del drama que se vive dentro de un equipo que busca consagrarse y construir un legado a través de sus corredores. De lo mejor que tiene F1 25, sin dudas, con escenas cinemáticas que imitan una especie de falso documental con un excelente realismo tanto en actuación como guión.

Es una historia atrapante que mezcla una muy buena narrativa con la conducción para llevar de la mano a quienes no brillan en las pistas virtuales, pero también puede ser un gran desafío en su mayor dificultad incluso para los más experimentados. Al regreso de personajes ya conocidos como Casper Akkerman, Aiden Jackson y Devon Butler, se suma Callie Mayer como la segunda mujer en llegar a competir en Fórmula Uno. Todo es bastante telenovelesco pero coherente con sus entregas anteriores y, sinceramente, uno termina compenetrado con una historia que no resalta por sus giros argumentales inesperados sino, más bien, por la efectividad con la que narra los hechos.

Aparte de la opción de elegir con quién vamos a correr, controlaremos a Akkerman, el líder de Konnersport. Braking Point no sólo incluye la narrativa entremezclada con cada carrera en cada circuito, es también una especie de manager donde cada decisión respecto a redes sociales, entrevistas, oportunidades comerciales y más, afecta el resultado final de nuestro equipo e impacta de lleno en nuestra historia. Con esto, se aseguran sumar algunos apartados que anteriormente no estaban y la idea de rejugabilidad en el modo historia se puede explotar para quienes le teman al modo online.

Si tienen ganas de más drama transmedia, el juego incorpora un apartado de “F1: La película” con contenido jugable que recrea momentos específicos y contenido nuevo una vez que se proyecte en cines.

Pero si de gestión de equipo hablamos, My Team 2.0 fue el punto de atención de Codemasters en esta edición con una clara intención de mejorar y acercarse más a la gestión de un equipo sin interrumpir el apartado de competición de pilotos. Con un foco puesto en las mejoras del coche y contentar al piloto, así como buscar las mejores contrataciones para la escudería y el impacto directo en las pistas; otro sector se apoya en sostener una empresa y hacer que todo funcione, sin ser una imitación de F1 Manager en cuanto a su profundidad, pero brindando mayores opciones para poder dedicarle unas buenas horas del día.

Por último, pero no menor, todos estos apartados que recibieron una nueva entrega o alguna mejora particular, acompañan a los otros modos de juego (como F1 World) con un cambio importante en la base de su jugabilidad sobre ruedas. El juego es completamente de nueva generación y eso se resiente de forma sumamente positiva en los circuitos. No sólo la conducción es más fluida, estable e intuitiva, sino que la IA se comporta acorde a la exigencia que necesitamos y respeta las reglas de la máxima competición. La habilidad condiciona y no tendremos el mismo desafío acorde a nuestra elección de dificultad, pero tampoco se siente como una nivelación que haga todo más fácil. Por el contrario, la base general de dificultad del juego es acorde a un simcade pero sólo agrega algunos elementos que facilitan la automatización para el jugador novato.

Los neumáticos se gastan mucho más que en previas ediciones, incluso en el modo Braking Point haciendo carreras con Callie cometí errores en la pista que me costaron caro, llevando un 25% de desgaste en los mismos en un breve lapso de tiempo. La dificultad no penaliza sin sentido, sino que nos obliga a entender que es un simulador y no un arcade, pone el foco donde tiene que hacerlo como género. Suenan como pequeñas cosas, pero en entregas anuales hasta el más mínimo cambio puede ser altamente significativo.

En definitiva, F1 25 cambia para bien, sosteniendo el buen nivel y aprendiendo un poquito de un título previo que no ofreció tanto como para justificar su compra. Este año, el apartado técnico se eleva a la siguiente generación, dejando atrás un hardware que podía limitar la entrega para ofrecer una sustancial mejora visual, sonora y, por sobre todo, en la conducción. Si lo juegan en Playstation 5, además, el DualSense es un valor agregado en esta nueva edición.

8 Liderando el mercado Con una nueva edición anual del reconocido F1, el equipo de Codemasters pone el foco donde es necesario para mejorar la experiencia y mantener la calidad, a la vez que invita a nuevos jugadores con contenidos amigables. Revisado en PlayStation 5 Plataformas: PC PlayStation 5 Xbox Series S Xbox Series X