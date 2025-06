Entrevistamos a Murray Bartlett y Annie Murphy, actores de la serie Nine Perfect Strangers

NINE PERFECT STRANGERS - Nine new strangers connected in ways they could never imagine are invited by mysterious guru, Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman), to join a transformational wellness retreat in the Austrian Alps. Over the course of a week, she takes them to the brink. Will they make it? Will she? Masha is willing to try anything in the interest of healing everyone involved, including herself. (Disney/Reiner Bajo) MAISIE RICHARDSON-SELLERS, MURRAY BARTLETT

Desde Malditos Nerds | Infobae, tuvimos la oportunidad de dialogar con Murray Bartlett y Annie Murphy en el marco del estreno de la segunda temporada de Nine Perfect Strangers, una de las series más exitosas y comentadas de Prime Video. La historia, basada en la novela de Liane Moriarty, vuelve con un nuevo grupo de desconocidos que buscan sanación y transformación bajo la atenta mirada de la misteriosa Masha Dmitrichenko, interpretada por la multipremiada Nicole Kidman. Esta vez, el retiro espiritual se traslada a los majestuosos Alpes austríacos, ofreciendo un nuevo escenario para el caos emocional y los secretos que cada personaje arrastra.

Con un elenco renovado, la serie amplía su universo con figuras como Lena Olin, Christine Baranski, Lucas Englander, Dolly de Leon, Mark Strong, Maisie Richardson-Sellers, King Princess y Henry Golding, entre otros. En esta segunda entrega, los nuevos “pacientes” deben enfrentarse a sus demonios internos mientras Masha vuelve a aplicar métodos poco convencionales, intensificando los límites de la sanación emocional. La mezcla de drama psicológico, suspenso y mística promete mantener el nivel de intensidad que caracterizó a la primera temporada.

Durante la entrevista, Bartlett y Murphy nos compartieron detalles sobre cómo fue su primer encuentro con el guión, el desafío de interpretar personajes con historias complejas y el proceso de construir una dinámica coral dentro del retiro. Con nuevas locaciones, personajes atrapantes y un enfoque más introspectivo, Nine Perfect Strangers renueva su propuesta sin perder su esencia provocadora.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

Nicole Kidman regresa como la gurú de la sanación Masha en la segunda temporada de Nine Perfect Strangers. Un nuevo grupo de buscadores de bienestar llega a un resort alpino en busca de transformación, y Masha se enfrenta a demonios del pasado que amenazan tanto su propio bienestar como el de sus huéspedes. Entre todas las estrellas que tiene la serie, se encuentran también Murray Bartlett y Annie Murphy, a quien pudimos entrevistar.

—Bueno, felicitaciones por el programa. Me encanta. Me encantó desde la primera temporada. Y me está encantando la segunda. Y quería preguntarles, en primer lugar, porque… En esta segunda temporada, los personajes ya tienen un conocimiento… Que no tenían en la primera. Entonces, ¿qué pueden decirme sobre esto, cuando, ya saben, empiezan… Con esta especie de “spa cerebral”?

Murray Bartlett: —Bueno… Creo que una de las cosas geniales sobre la segunda temporada, una de las cosas que realmente me encantó cuando leí los primeros tres episodios, uhm… Es que nos sumergimos directamente. No hay momento de preguntarse qué está pasando y… Nos metemos de lleno en las historias de estos personajes.

Así que creo que es, ya sabes, creo que es como… Esto amplifica el comienzo del espectáculo en parte, porque tú simplemente, como que… Hay alguna introducción… En el primer episodio, pero luego como que… Ya sabes… Saltamos del acantilado… Juntos. Y ya estamos dentro. Y creo que realmente le da al espectáculo un gran impulso… A la segunda temporada, un gran impulso. Así que yo… Ya sabes, me encanta eso. Y se siente muy diferente… A la especie de la forma en que la primera temporada se desarrolló.

—Bueno, quiero entrar en sus personajes porque, ya saben, son completamente diferentes el uno del otro. Tienen razones muy diferentes para estar allí. Así que, ¿qué pueden decirme sobre ambos, sin, ya saben, entrar en ningún spoiler?

Annie Murphy: —Bueno... Pobre... Pobre Imogen. En los papeles, ya sabes, es un poco… Dura, ella es… No es muy sociable, aunque intenta serlo. Y la forma en que intenta encajar es… Gritando inmediatamente lo inteligente que es y cuánto más sabe que todos los demás en la habitación, lo cual… Nunca funciona realmente. Uhm, pero, ya sabes… Es por esta desesperación de ser amada y aceptada, que me parece muy desgarrador y también muy humano y… Y universal.

Y ella tuvo este trauma muy temprano en su vida, y ella ha estado constantemente tratando de arreglarlo a través de varios tipos de terapia, y eso es lo que… La lleva a este retiro en particular. Y también tuvo la suerte de poder… Así que Imogen y su madre están allí juntas para intentar reparar… La tensa relación que mantienen. La madre de Imogen es interpretada por la… Icónica y excepcional Christine Baranski. Y así toda esa parte fue… Realmente alucinante poder actuar con ella. Y ésta parte también.

NINE PERFECT STRANGERS - (Disney/Reiner Bajo) MAISIE RICHARDSON-SELLERS, KING PRINCESS, DOLLY DELEON, MURRAY BARTLETT, ARAS AYDIN, CHRISTINE BARANSKI, ANNIE MURPHY, HENRY GOLDING

—¿Y en tu caso, Murray?

Murray Bartlett: —Mi personaje, Brian, es un… Presentador de un programa de televisión infantil, uhm… Y con… Profundos problemas de ira. Y debido a esos problemas de ira, uhm, su… Ha caído en picada, uhm… Y, ya sabes, entonces él… Encuentras a Brian bastante roto al principio del programa. Y también tiene una marioneta que utiliza como presentador del show de televisión para niños, y… La marioneta realmente… Se convierte realmente en una especie de extensión de Brian. Está muy apegado a ella y… Es como su mayor crítica y también su mejor amiga.

Brian está como aislado… En su mundo, de muchas formas. Y, ya sabes, siente tan profundamente su trabajo y se preocupa tanto por los niños… Porque en mi propia historia de fondo, él tuvo una infancia rota y quiere, como, ya sabes… Prevenir que eso les ocurra a los niños. Pero dice una frase muy reveladora en el programa, que es “Algunas personas fracasan porque no les importa. Y algunas personas fracasan porque les importa demasiado.” Y eso resume un poco a Brian.

—Sí, estoy de acuerdo contigo. Y, ya sabes, este tipo de programas, quiero decir, tenemos extraños que se encuentran en un mismo espacio y… Nos encantan estos... Shows. Realmente nos encantan. Queremos ver qué pasa. ¿Por qué creen que encontramos este concepto tan atractivo?

Annie Murphy: —Es una idea interesante. Quiero decir, cuando es una especie de mezcolanza de gente, se llega a cubrir tantas personalidades diferentes y diferente demografía… Y por lo tanto, hay una oportunidad para que los miembros de la audiencia se vean a sí mismos, en un montón de gente diferente. Creo que lo realmente especial de esta premisa en particular es que se trata de un montón de personas… Muy, muy… Rotas, que no necesariamente se conocen entre sí, pero tienen el confort de ser realmente personas rotas y solitarias, juntas, y trabajando ello juntas, como un grupo, a pesar de que hay ciertos… “viajes” individuales. Odio decir esa palabra. Pero, creo que hay un atractivo en ello.

Murray Bartlett: —Creo que también hay algo… Sí, hay una especie de elemento terapéutico… en ver a la gente rota… Encontrar su camino tropezando a través de él y con suerte conseguir atravesarlo hacia algún tipo de liberación o algún tipo de epifanía. Y, ya sabes, viendo a este grupo de gente de diferentes… Edades y tipos atravesándolo, es como que… Se siente un poco representativo de muchos de nosotros, uhm… Y como que hace que se sienta como lo que es, ya sabes, una experiencia realmente humana. Y creo que… Yo encuentro muy terapéutico ver un programa como este. Y creo, ya sabes, que este programa es como… Salvaje y divertido, y... Se ve hermoso y todo ese tipo de cosas. Pero esencialmente, es una historia sobre gente que encuentra su camino a través del trauma y, con suerte, llega al otro lado. Y creo que es algo con lo que todos podemos… Identificarnos y…

Annie Murphy: —Aspirar a eso.

Murray Bartlett: —Y aspirar a eso, sí. Con suerte... Sí. O simplemente saber que es posible. Resulta inspirador, creo yo, ¿sabes?

—Sí, por supuesto. Y por último, para empezar a terminar, quiero preguntarles sobre los ensayos, porque, ya saben… Sé que en el programa...

Murray Bartlett: —¿Qué es eso?

—Quiero decir, sí, esa era exactamente mi pregunta, porque tenía mucha curiosidad, como, ¿ayuda tal vez sólo...? “Bueno, chicos, nos encontramos por primera vez, ya nos conocíamos antes...”, quiero decir.... ¿Ayuda tal vez… Con la persona con quien vienen, o que conocen en el programa desde antes...? ¿Cómo funciona en ese sentido? Quiero decir, ¿tienes alguna forma particular de ensayar o no tanto?

Murray Bartlett: —Sabes, creo que es diferente con cada grupo diferente de personas y diferente en cada programa, uhm… No ensayamos mucho, si es que ensayamos algo, más allá de lo que había en el set antes de empezar a rodar. Y mucho de eso fue, como… Ya sabes, encontrar nuestras posiciones y esas cosas y… Ya sabes, trabajando en lo que estaba pasando en la escena, obviamente. Entonces, sí, quiero decir… A veces simplemente no hay tiempo para hacer eso, uhm… O simplemente no funciona dentro de la agenda de ese modo. Así que… Y depende de la naturaleza del grupo y la naturaleza del material en algunos aspectos, creo... No lo sé.

Annie Murphy: —Lo que sí teníamos era el... Porque estuvimos en Munich por seis meses. Y lo que teníamos a nuestro favor era el tiempo que pasamos juntos. Así que a pesar de no necesariamente tener tiempo para… Ensayar y ensayar como lo haríamos en una obra… Y fue como si lo repasáramos una o dos veces y luego grabamos… Sí tuvimos, uhm… El conocimiento mutuo, el respeto mutuo y el amor mutuo… Lo cual realmente hizo que… Como, probar cosas sea mucho más… Uhm, fácil. Y, uhm… Y, ya sabes... La vulnerabilidad casi desapareció y pudimos… Sólo sabíamos que todos estábamos allí el uno para el otro y podíamos… Probar cosas y hacerlo funcionar juntos. Eso estuvo muy bien.

Murray Bartlett: —Al principio, siempre hay una especie de “Llegar a conocerte”, pero luego… Una vez que estás en marcha y con un maravilloso grupo como este de grandes actores que son personas encantadoras… Uhm, entonces puedes como, encontrar tu ranura y, como, tú… Es algo hermoso, en realidad, que tú puedas como… Tu sólo como que… Haces “click”. Es muy lindo.

—Genial. Bueno, y me encanta el casting. Así que realmente, realmente encajó para mí. Creo que la química es excelente entre todos ustedes. Así que, felicitaciones de nuevo por este gran programa. Realmente espero verlos en otra entrevista.

Annie Murphy: —Gracias. Encantada de conocerle.

Murray Bartlett: —¡Sí! Yo también.

—Igualmente, adiós, chicos.