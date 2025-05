Game Pass de Xbox se renueva en mayo con Doom: The Dark Ages y más

Doom: The Dark Ages, de id Software.

El mes de mayo comienza con una amplia oferta de novedades para los suscriptores de Xbox Game Pass, destacando títulos como Doom: The Dark Ages. Microsoft ha confirmado varios juegos que se unirán a su plataforma, ampliando su catálogo con acción y aventura. Por otro lado, algunos títulos abandonarán el servicio a mediados de mes, aunque seguirán disponibles para compra con un descuento del 20%.

Impacto de las nuevas incorporaciones

Los usuarios de Xbox Game Pass podrán disfrutar de juegos emblemáticos como Doom: The Dark Ages, un título muy esperado que expande la experiencia clásica de la saga al transportar a los jugadores a una época medieval sombría.

También se suma Revenge of the Savage Planet, que presenta un universo intrigante donde la exploración y la supervivencia se entrelazan. Este mes ofrece a los suscriptores acceso a aventuras frescas, diseñadas para brindar horas de desafíos y diversión.

Dragon Ball Xenoverse 2, de Bandai Namco.

Los clásicos no pueden faltar

Junto a las novedades, habrá espacio para juegos consolidados. Dragon Ball Xenoverse 2 permite personalizar personajes y participar en batallas épicas dentro del universo Saiyajin.

Además, Warhammer: Vermintide II regresa al catálogo, ofreciendo acción cooperativa intensa en un ambiente lleno de enemigos. La variedad de géneros, desde el rol hasta la acción frenética, busca atraer a públicos diversos.

Adiós a algunos favoritos

No todas las noticias son positivas: varios juegos saldrán de Game Pass a mediados de mayo. Entre ellos figuran Brothers: A Tale of Two Sons, un relato narrativo único que ha impactado a muchos jugadores, y Chants of Sennaar. Sin embargo, Microsoft ofrece la opción de adquirirlos con un 20% de descuento, lo que permite prolongar su disfrute. Esta rotación constante mantiene al servicio en evolución, adaptándose a los gustos cambiantes de la comunidad.