Nuevo vistazo a ‘Exterminio: La evolución’: una misión en un mundo aún infestado

Fans de The Witcher 4 engañados por falsas invitaciones a pruebas beta El desarrollador CD Projekt Red advierte sobre la aparición de falsos correos de invitación para probar The Witcher 4

Godzilla regresa: Toho confirma una secuela de Godzilla Minus One con el mismo director Toho ha confirmado que la tan esperada secuela de Godzilla Minus One se encuentra en desarrollo con un presupuesto incrementado y apoyos sin precedentes