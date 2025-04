The Last of Us bate récords de audiencia en el estreno de su segunda temporada

(Max)

El regreso de The Last of Us a HBO no solo significó un reencuentro esperado para los fans, sino también un éxito sin precedentes en audiencia. Con un debut de 5.3 millones de espectadores en su primer día, la segunda temporada superó en un 10% las cifras del estreno de la primera temporada en 2023. Este fenómeno confirma el interés continuo del público por la adaptación del aclamado videojuego de Naughty Dog.

Una espera llena de expectativas

HBO promocionó la segunda temporada con anticipación, lo que aumentó el entusiasmo de los seguidores. Esto se reflejó en un incremento del 150% en la audiencia de la primera temporada durante la semana previa al estreno. Los fanáticos buscaron actualizarse sobre la historia de Joel y Ellie, cuyas relaciones se vuelven cada vez más complejas.

Además, el tráiler oficial de la segunda temporada rompió récords en YouTube, convirtiéndose en el video más visto del canal de HBO Max hasta la fecha. Esta interacción digital anticipa el éxito de la nueva entrega y subraya el interés de audiencias nuevas y existentes en explorar las historias de supervivencia y conflicto que plantea la serie.

(HBO/Max)

Nuevos caminos y desafíos para los protagonistas

La narrativa de The Last of Us se construye a través de capas de complejidad, presentando un mundo postapocalíptico donde el peligro es constante. Cinco años después de los eventos de la primera temporada, la relación entre Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) enfrenta nuevas pruebas. Ahora asentados en la aparente seguridad de Jackson, ambos deben lidiar no solo con un mundo en transformación, sino también con sus conflictos personales.

La introducción de nuevos personajes, como Abby (Kaitlyn Dever) y Dina (Isabela Merced), agrega profundidad a la trama. Sus historias y motivaciones entrelazadas convierten la serie en un mosaico de narrativas que reflejan la complejidad del universo creado.

Audiencia récord y su impacto en el futuro de la serie

El impacto de The Last of Us en la televisión es innegable. Con un promedio de casi 32 millones de espectadores por episodio en su primera temporada, la serie se consolidó como la más vista en la historia de HBO Max. Esto no solo garantizó una base de fans leales, sino que también estableció expectativas altas para su regreso.

Este crecimiento en audiencia sugiere un futuro prometedor para la productora, que ha aprovechado estrategias inteligentes en plataformas digitales. A medida que avanza la temporada, es probable que la serie siga marcando nuevos hitos en la industria del entretenimiento.