Street Fighter 6 trae de regreso a Elena, coincidiendo con el debut de su versión para Nintendo Switch 2

CD Projekt RED absorbe a The Molasses Flood para facilitar el desarrollo del multijugador de The Witcher Los creadores de The Flame in the Flood dejan de operar independientemente y se integran por completo a la compañía polaca

The Last of Us Complete reúne la saga de Naughty Dog en un solo paquete para PlayStation 5 Sony relanza ambas entregas de The Last of Us en una colección definitiva, justo para el estreno de la segunda temporada de la serie en HBO