Las brujas de Mayfair: la serie protagonizada por Alexandra Daddario es renovada para una tercera temporada

Alexandra Daddario, la actriz estadounidense de 39 años, ha participado en una gran variedad de producciones a lo largo de su carrera. Desde su papel como Annabeth en la saga de Percy Jackson hasta títulos como Baywatch: Guardianes de la bahía (2017), Horneado en Brooklyn (Baked in Brooklyn - 2016), True Detective (2014) y Terremoto: La falla de San Andrés (2015), ha demostrado su versatilidad frente a cámara. En los últimos años, ha encabezado Las brujas de Mayfair (Anne Rice’s Mayfair Witches), una serie de AMC que se ha ganado un lugar entre los fans del suspenso y lo sobrenatural. La buena noticia es que la cadena, conocida por éxitos como The Walking Dead, acaba de renovar este proyecto para una tercera temporada.

Estrenada en 2023, Las brujas de Mayfair introdujo al público en el inquietante universo de Rowan Mayfair, una neurocirujana que descubre ser la heredera de una poderosa dinastía de brujas. A medida que se adentra en ese legado ancestral, debe aprender a controlar habilidades sobrenaturales mientras enfrenta la amenaza de una entidad oscura que ha atormentado a su linaje durante generaciones. En la segunda temporada, la historia se intensifica tras el nacimiento del demonio Lasher, y Rowan, decidida a entender su nuevo rol en este mundo oculto, busca utilizar sus dones para sanar. Sin embargo, una tragedia inesperada la obliga a priorizar la seguridad de los suyos por encima de sus propios anhelos.

El proyecto, inspirado en la trilogía Lives of the Mayfair Witches de la reconocida escritora Anne Rice, fue adaptado para la pantalla por Esta Spalding (La clave Da Vinci, Falling Angels). Recientemente, se confirmó no solo que habrá una nueva temporada, sino también una incorporación clave en el equipo creativo. Thomas Schnauz, conocido por su trabajo en Breaking Bad y Better Call Saul, se suma como co-showrunner junto a Spalding para liderar esta tercera entrega. Sobre su participación, Schnauz expresó: “El trabajo que he realizado hasta ahora con Esta Spalding en la tercera temporada ha sido fantástico y divertido, y esperamos que eso se refleje en la pantalla para los fans y los nuevos espectadores de la serie”.

Alexandra Daddario en el rol de Dr. Rowan Fielding - Mayfair Witches _ Season 2 - Photo Credit: Skip Bolen/AMC

Dan McDermott, presidente de entretenimiento y AMC Studios para AMC Networks, también compartió detalles clave sobre lo que se viene en la tercera temporada. Según confirmó, la historia se trasladará a un nuevo escenario cargado de simbolismo: Salem. “El drama y las complejidades de la familia Mayfair siguen siendo una fuente de intriga y encanto, y expandirla con el trasfondo de Salem, un refugio histórico de brujería, es un emocionante nuevo capítulo para esta serie y para nuestro Universo Inmortal de Anne Rice”, declaró el ejecutivo. Este giro promete renovar las dinámicas de la trama y conectar con nuevas capas del legado mágico de los Mayfair.

Mientras tanto, los fanáticos de Las brujas de Mayfair (Anne Rice’s Mayfair Witches) pueden mantenerse a la expectativa, ya que se esperan más novedades sobre el elenco, la fecha de estreno y los nuevos conflictos que enfrentarán los personajes en esta tercera entrega. Con la confirmación de Salem como escenario y la llegada de Thomas Schnauz como co-showrunner, la serie promete seguir consolidándose como una de las apuestas más sólidas dentro del Universo Inmortal de AMC.