Nintendo Switch 2: Casi 200 juegos de la Switch original presentan problemas de retrocompatibilidad

Rocket League, de Psyonix.

Tras la presentación oficial de Nintendo Switch 2, la compañía publicó una lista detallando los juegos que presentan inconvenientes en la nueva consola. Aunque el sistema es retrocompatible con el catálogo de su predecesora, se han identificado 188 títulos con problemas, ya sea al iniciarse o durante la jugabilidad.

Entre los casos más graves, 141 juegos tienen dificultades para arrancar en la Nintendo Switch 2, incluyendo títulos como Doom Eternal, Dead by Daylight, Rocket League y Fortnite. En el caso de este último, Nintendo confirmó que Epic Games está desarrollando una versión específica para la nueva consola, por lo que el problema no será permanente.

Por otro lado, 47 juegos se pueden ejecutar en el dispositivo híbrido, pero presentan errores de compatibilidad. Entre ellos se encuentran títulos como Alien: Isolation, Fall Guys, Overcooked! All You Can Eat y Alan Wake Remastered. Nintendo asegura que sigue trabajando con desarrolladores y distribuidores para resolver estos problemas antes del lanzamiento de la consola el 5 de junio.

WarioWare: Move It!, de Nintendo.

Algunos títulos con mecánicas particulares también requieren periféricos específicos para funcionar correctamente. Juegos como Ring Fit Adventure, WarioWare: Move It! y Nintendo Switch Sports necesitan los Joy-Con originales de la primer Nintendo Switch, ya que los nuevos Joy-Con 2 no cuentan con la cámara con sensor infrarrojo que se utiliza en algunas mecánicas dentro de estos títulos.

El único título completamente incompatible con Switch 2 es Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit, debido a que el tamaño de la nueva consola no se ajusta al accesorio de realidad virtual de cartón que acompaña el juego. Por esto mismo, el título no podrá ejecutarse en el nuevo hardware.

Nintendo seguirá actualizando la lista de compatibilidad a medida que se realicen nuevas pruebas y se publiquen parches. La empresa asegura que su objetivo es ofrecer la mayor compatibilidad posible y que muchos de estos problemas podrían resolverse antes del estreno de la consola. Esta lista se puede encontrar en la página oficial de Nintendo Switch 2.