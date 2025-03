The Running Man: Edgar Wright concluye el rodaje de su nueva película protagonizada por Glen Powell

Arnold Schwarzenegger en The Running Man (1987)

Glen Powell se ha consolidado en los últimos años como uno de los actores más solicitados y populares de la industria cinematográfica. Su versatilidad y carisma le han permitido destacar en una amplia variedad de proyectos, entre los que se encuentran Con todos menos contigo (Anyone but You - 2023), Top Gun: Maverick (2022), Tornados (Twisters - 2024) y Cómplices del engaño (Hit Man - 2023). Actualmente, el actor está listo para liderar The Running Man, una nueva adaptación de la obra de Stephen King, y recientemente han surgido novedades sobre el estado del proyecto.

The Running Man adaptará la obra de King, publicada en 1982 bajo el seudónimo de Richard Bachman, y narra la historia de un hombre desesperado llamado Ben Richards. Esta misma narrativa ya llegó a la gran pantalla en 1987, en una versión protagonizada por Arnold Schwarzenegger (Terminator), aunque se espera que esta nueva adaptación sea más fiel a la novela original. La sinopsis oficial del largometraje establece: “The Running Man es un thriller de ciencia ficción futurista de King ambientado en una América distópica en el año 2025. La historia sigue a Ben Richards, un hombre desesperado que participa en el violento reality show The Running Man para ganar suficiente dinero para salvar a su hija gravemente enferma”.

Este largometraje contará con la dirección del querido cineasta Edgar Wright, reconocido por Scott Pilgrim vs. the World (2010), Baby Driver (2017) y Shaun of the Dead (2004). Recientemente, se han dado a conocer novedades de esta ambiciosa producción, ya que tanto Wright como Powell confirmaron que el rodaje ha concluido mediante publicaciones en sus redes sociales. En sus declaraciones, el realizador expresó: “Muero de ganas de que vean lo que hemos estado grabando... Pronto les contaré mucho más!”. Por su parte, el actor afirmó: “Con esto terminamos el rodaje de The Running Man. Todo mi cariño y agradecimiento para nuestro increíble elenco y equipo, que han trabajado incansablemente”.

Glen Powell en Top Gun: Maverick (Paramount)

Junto a Powell, el elenco también contará con las actuaciones de Katy O’Brian (The Mandalorian), Daniel Ezra (All American), Karl Glusman (El club de los vándalos), Josh Brolin (Sin lugar para los débiles, Avengers: Infinity War), Lee Pace (Guardianes de la Galaxia), Michael Cera (Scott Pilgrim), Jayme Lawson (The Batman), Emilia Jones (CODA: Señales del corazón), William H. Macy (Margnolia), David Zayas (Dexter), Sean Hayes (Will y Grace) y Colman Domingo (Sing, Sing).

The Running Man se estrenará en los cines el próximo 7 de noviembre de 2025.