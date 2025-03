Deliver At All Costs confirma su lanzamiento para el 22 de mayo

Deliver At All Costs presenta su fecha de lanzamiento con un nuevo tráiler.

El estudio sueco Far Out Games confirma que su divertido proyecto, Deliver At All Costs, será publicado por Konami el 22 de mayo en consolas y PC. En este frenético título de acción y conducción, tomaremos el papel de Winston Green, un repartidor atrapado en situaciones cada vez más absurdas mientras entregamos paquetes inusuales en un pseudo mundo abierto inspirado en los años ‘50.

El título nos ofrecerá un sistema de conducción caótico con entornos altamente destructibles y alocadas misiones, como transportar peces espada gigantes o una bomba a punto de explotar. Además de esta frenética jugabilidad, la historia del juego se dividirá en tres actos, con personajes variados y un misterio que se desarrollará a medida que Winston enfrenta su turbulento pasado.

Como incentivo de lanzamiento, Deliver At All Costs estará disponible de forma gratuita en Epic Games Store durante una semana. Aquellos que deseen reservarlo en otras plataformas podrán acceder a un descuento del 10% en la compra anticipada, aunque esta promoción en PlayStation 5 será exclusiva para suscriptores de PlayStation Plus.

Deliver At All Costs, de Far Out Games.

Far Out Games destaca el trabajo realizado en los vehículos y las distintas locaciones del juego. Con un estilo visual y sonoro que homenajea la década de los ‘50, el título promete combinar caos, humor y acción en una experiencia que recuerda a títulos clásicos como Crazy Taxi o los primeros Grand Theft Auto.

Encontraremos Deliver At All Costs el próximo 22 de mayo en PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam, Epic Games Store y GOG.