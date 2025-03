Coyote Vs. Acme: Ketchup Entertainment negocia la compra de la película con Warner Bros.

Captura de Looney Tunes: Back in Action (2003)

Más de un año después de que Warner Bros. archivara Coyote vs. Acme por razones fiscales, la película inspirada en los Looney Tunes podría estar a punto de encontrar un nuevo hogar. Según nuevos informes, Ketchup Entertainment, la distribuidora independiente detrás de Hellboy: The Crooked Man (2024), se encuentra negociando con el gigante del entretenimiento para adquirir los derechos del filme dirigido por Dave Green.

Por el momento, el acuerdo no está cerrado y aún existe la posibilidad de que no llegue a buen puerto, pero si las conversaciones prosperan la película se estrenaría en 2026. Cabe recordar que Ketchup Entertainment adquirió el año pasado The Day the Earth Blew Up: Una película de los Looney Tunes, un largometraje que pudo debutar en cines hace poco menos de un mes.

Coyote vs. Acme es un proyecto híbrido de acción real y animación basado en el personaje Wile E. Coyote y la Corporación Acme de los Looney Tunes, así como en un artículo satírico de 1990 de Ian Frazier en The New Yorker. La trama sigue a Wile, quien, harto de los productos defectuosos de Acme que siempre le fallan en su persecución del Correcaminos, contrata a un abogado humano en desgracia (interpretado por el comediante Will Forte) para demandar a la compañía.

Captura de Looney Tunes: Back in Action (2003)

El antagonista es el jefe de Acme y exjefe del abogado, interpretado por John Cena. La película escrita por Samy Burch (con historia de Burch, James Gunn y Jeremy Slater), también incluye a Lana Condor en un papel no especificado y cameos de otros personajes de Looney Tunes como Bugs Bunny, El Pato Lucas y Porky.

El proyecto despegó en 2018 y el rodaje se completó en 2022. Originalmente, estaba programado para un estreno en cines el 21 de julio de 2023, pero Warner Bros. lo retiró del calendario en abril de 2022, reemplazándolo con Barbie. El 9 de noviembre de 2023, la compañía anunció que, aunque la película estaba terminada, no la lanzaría para favorecer un recorte de impuestos, una decisión similar a la tomada con Batgirl. Esto generó una fuerte reacción negativa de cineastas, fans y medios, ya que las proyecciones de prueba habían sido muy bien recibidas, comparándola incluso con ¿Quién engañó a Roger Rabbit?.

En febrero de 2024, se informó que el proyecto podría quedar archivado permanentemente, aunque algunos rumores sugerían que aún había esperanza si alguien pagaba los 70 millones exigidos. Ahora, la fe está puesta en que las negociaciones con Ketchup Entertaiment prosperen para que la cinta logre salir del limbo corporativo.