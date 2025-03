Jon Hamm cae en desgracia y se convierte en un peculiar ladrón en el tráiler de Your Friends & Neighbors

Después de ser despedido en desgracia, Andrew «Coop» Cooper (Hamm), un gestor de fondos de cobertura que todavía está lidiando con su reciente divorcio, recurre a robar en las casas de sus vecinos en el extremadamente acomodado Westmont Village, sólo para descubrir que los secretos y asuntos ocultos detrás de esas fachadas ricas podrían ser más peligrosos de lo que nunca imaginó. Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt y Donovan Colan actúan junto a Hamm.

Apple TV+ sigue apostando fuerte por el contenido original con series y películas protagonizadas por grandes nombres. Mientras Severance se acerca al final de su segunda temporada y la plataforma calienta motores para el estreno de The Studio con Seth Rogen, en el horizonte también aparece Your Friends & Neighbors, una nueva comedia dramática protagonizada por Jon Hamm.

El primer tráiler nos presenta a Hamm como Coop, un hombre de mediana edad que ve cómo su vida se desmorona tras perder su trabajo en una gran empresa y atravesar un divorcio. Con pocas opciones y aferrándose al estilo de vida glamoroso de Westmont Village, se le ocurre una idea que le parece genial: irrumpir en las casas de su exclusivo barrio y robar objetos de valor que cree que sus amigos y vecinos no notarán que faltan. La pregunta es inevitable: ¿cuánto tiempo podrá mantener el engaño antes de que alguien lo descubra?

Your Friends & Neighbors fue creada por Jonathan Tropper, la misma mente detrás de la serie Banshee. Tropper también ejerce de showrunner, co-produce ejecutivamente la serie junto a Jon Hamm y dirige algunos episodios. El reparto también cuenta con Olivia Munn (X-Men: Apocalypse), Hoon Lee (See), Lena Hall (Snowpiercer), Aimee Carrero (The Menu), Eunice Bae (Fallout), Isabel Gravitt (Watcher) y Rebecca Naomi Jones (Genius).

Your Friends & Neighbors - Trailer Oficial| Apple TV+

Jon Hamm, ampliamente reconocido por su papel de Don Draper en la icónica Mad Men, ha brillado en cine y televisión con proyectos como Fargo, Bridesmaids (2011), Baby Driver (2017) y Top Gun: Maverick (2022). Su regreso a la televisión con un papel principal en Your Friends & Neighbors ya genera gran expectativa, y la confianza de Apple TV+ en el proyecto es evidente ya que la serie fue renovada para una segunda temporada incluso antes de su estreno.

Your Friends & Neighbors debutará el 11 de abril con un doble episodio. Los siete capítulos restantes se estrenarán semanalmente cada viernes hasta el 30 de mayo.