Lilo y Stitch: el clásico animado de Disney presenta un nuevo adelanto de su versión live-action

Lilo y Stitch presenta un nuevo tráiler de su versión live-action.

No es ninguna novedad que grandes estudios estén llevando sus títulos animados a versiones live-action. Aunque Universal Pictures, junto a DreamWorks Animation, estrenará el 13 de junio su adaptación de Cómo entrenar a tu dragón (How to Train Your Dragon), Disney sigue siendo la empresa líder en esta tendencia. Con ejemplos como Alicia en el país de las maravillas (Alice in Wonderland - 2010), La sirenita (The Little Mermaid - 2023) y La bella y la bestia (Beauty and the Beast - 2017), la compañía continúa transformando sus clásicos en producciones de acción real. Ahora es el turno de Lilo y Stitch, que se sumará a esta ola y, recientemente, Disney reveló su primer tráiler extendido, dando un vistazo a lo que promete ser una nueva versión de esta entrañable historia.

La versión original animada de Lilo y Stitch se estrenó en 2002 y nos presentó la entrañable historia de Lilo, una niña solitaria de Hawái, y Stitch, una criatura alienígena diseñada para ser destructiva, pero que termina formando un vínculo inesperado con ella. El largometraje destacó por su vibrante banda sonora, llena de canciones memorables, y por sus emocionantes escenas de aventura que mantenían al público cautivado. Con una mezcla de humor, acción y una narrativa emotiva, Lilo y Stitch rápidamente se convirtió en un clásico del cine animado, siendo recordada como una de las producciones más queridas y originales de la productora.

Aunque la compañía ya había lanzado algunos adelantos previos, este es el primer tráiler extendido que ofrece un vistazo más detallado a la adaptación live-action de Lilo & Stitch, mostrando el diseño CGI de Stitch en profundidad. El video nos transporta de nuevo al paradisíaco Hawái, donde, aunque no parece haber cambios significativos en la trama principal, podemos ver que la película estará repleta de momentos divertidos, especialmente relacionados con las travesuras de Stitch y su afición por molestar a todo el mundo. Además, el tráiler destaca uno de los elementos más importantes de la historia, la familia. A través de su humor y sus momentos más emotivos, se nos recuerda el mensaje central de la cinta con la icónica frase: ‘Ohana significa familia, y tu familia nunca te abandona’.

Captura del tráiler oficial de Lilo y Stitch

El largometraje, dirigido por Dean Fleischer Camp (Marcel, el caracol con zapatos), contará con un elenco liderado por Maia Kealoha (The Wrecking Crew), Billy Magnussen (La Franquicia), Zach Galifianakis (¿Qué pasó ayer?), Sydney Agudong (On My Block), Kaipo Dudoit (My Partner) y Tia Carrere (Mentiras verdaderas, El mundo según Wayne)

Lilo y Stitch llegará a los cines del mundo el próximo 22 de mayo.