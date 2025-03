Kingdom Come: Deliverance II - Cinco consejos para sobrevivir en el juego

Kingdom Come: Deliverance II | Desarrollador: Warhorse Studios | Distribuidores: Deep Silver, Plaion

Kingdom Come: Deliverance II es un juego maravilloso, aunque su inicio puede ser bastante complicado. Tras pasar el prólogo nuestro protagonista queda sin nada y atado a un cepo, por lo que toca comenzar desde cero. Sin embargo, dada la libertad que el título ofrece, resulta difícil saber por dónde comenzar. Es por ello que, si estás pensando en sumergirte en la Bohemia medieval del Siglo XV de Warhorse Studios no estaría de más darle un vistazo a estos consejos que, de seguro, harán tu vida y la de Henry un poco más placentera.

Recupera tu caballo

El mundo de Kingdom Come: Deliverance II es increíblemente grande y si bien tiene su encanto el recorrerlo a pie, algunas misiones requieren de recorrer largas distancias de ida y vuelta. Además, si bien es cierto que existe un sistema de viaje rápido, al inicio no es demasiado conveniente hacer uso de este, ya que además de que no vamos a estar debidamente equipados, las chances de que nos asalten los bandidos incrementan.

Entonces, ¿qué podemos hacer para remediar este asunto? Simple: ir a por nuestra querida Guijarros. Al llegar a la ciudad de Semin podemos dirigirnos a los establos donde Henry reconocerá a su montura, la cual fue adquirida por el cuidador de caballos en extrañas circunstancias. Si logramos convencerlo y probar que se trata de nuestra montura, vamos a poder conseguirla gratuitamente. Esto no sólo nos permite viajar más rápido de un sitio a otro, sino que también vamos a poder cargar más objetos que luego podemos vender y comenzar a amasar una pequeña fortuna.

Dar prioridad a la misión para encontrar a ‘Chucho’

Chucho o ‘Good boy Mutt’ es el perro que comenzó a acompañar a Henry desde A Woman’s Lot, uno de los tantos DLC que recibió el primer Kingdom Come: Deliverance. En esta segunda parte está de regreso y a decir verdad, es uno de los aliados más poderosos que tendremos a lo largo de toda la aventura. Es por dicho motivo que debemos dar prioridad a su misión antes de disponernos a hacer cualquier otra cosa.

Con Chucho a nuestro lado, todo se vuelve un poco más sencillo. Este fiel can no sólo nos puede ayudar en combate atacando a nuestros enemigos, sino que también puede asistirnos en la cacería o incluso siguiendo la pista de un bandido o NPC importante a partir de olfatear una de sus pertenencias. Además, hasta puede potenciar nuestro carisma o incluso armar un alboroto para generar distracciones. Y lo único que necesitaremos para mantenerlo feliz es un poco de cariño y algo de carne para llenar su estómago.

Consigue una habitación en la que descansar, ¡y gratis!

En Kingdom Come: Deliverance II, Henry se encuentra lejos de su hogar. Por lo tanto, además de recuperar su montura, al fiel Chucho y conseguir unos ropajes dignos, también será imperativo que encuentre un lugar donde poder descansar plácidamente. Si bien esto puede parecer complicado, lo cierto es que no vamos a tener que poner ni un sólo groschen de nuestro bolsillo para conseguirlo.

La forma más fácil de obtenerlo consiste en ayudar al herrero Radovan, quién además de permitirnos practicar el oficio en la forja y fabricar algunas espadas y herraduras que podemos intercambiar por dinero, nos recompensará con una habitación. Y todo totalmente gratis. Contar con un lugar para descansar es sumamente importante, dado que eventualmente Henry debe dormir en condiciones. Pero lo mejor, es que además de una cama confortable, también vamos a recibir un cofre en el que podemos guardar todo aquello que no queramos cargar en el inventario, o para ocultar cualquier cosa que hayamos robado.

La palabra es más afilada que la espada

Si hay algo que caracteriza al medioevo, además de los reyes y el feudalismo, eso son las espadas y las brillantes armaduras. Blandir una afilada hoja o abollar los cascos de nuestros enemigos con una pesada maza se siente sumamente gratificante en el trabajo de Warhorse Studios. Sin embargo, los enfrentamientos directos y el derramamiento de sangre no siempre se antojan como la mejor opción.

Desarrollar las habilidades de diálogo de Henry es fundamental para abrirnos paso por Bohemia sin tener que recurrir al acero. Y no sólo porque las opciones de conversación son mucho más amplias y ricas, sino porque una lengua de plata bien afilada puede sacarnos de muchos aprietos. Especialmente de situaciones complicadas con las fuerzas de la ley a las que podremos convencer de que esa corona dorada que posa en nuestra cabeza es parte de la herencia de nuestra familia.

Grita para desmoralizar a tus enemigos

Los gritos de batalla eran muy típicos en la antigüedad, dado que servían para envalentonar a los soldados y animarlos para cargar contra sus enemigos. Esto es algo que también es posible hacer en Kingdom Come: Deliverance II. Cuando Henry entra en combate podemos soltar un alarido que lejos de causar temor, puede provocar algo de cringe a nosotros como jugadores. Sin embargo, conforme avanza la partida, se convierte en un recurso extremadamente útil, en especial cuando estamos en inferioridad numérica.

A medida que Henry se convierte en un guerrero diestro, puede desarrollar una habilidad que le permite provocar pavor en sus enemigos a través del grito de batalla, haciendo que la moral decaiga al punto que pueden llegar a huir del combate. Algo similar sucede si nos atacan cuando montamos a caballo, dado que podemos poner a nuestro corcel en 2 patas para provocar terror en los corazones de los malvivientes que osen atacarnos.