Premios Oscar 2025: repasamos a los ganadores, las sorpresas y lo más destacado de la ceremonia

Luego de meses de especulaciones, pronósticos y opiniones encontradas en redes sociales, este domingo la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entregó los galardones que reconocen a las producciones más destacadas del último año. Como otros años, la ceremonia se celebró en el Dolby Theatre de Los Ángeles con el comediante, Conan O’Brien, en su debut como anfitrión. Ganadores, sorpresas y más, en Malditos Nerds repasamos lo más relevante del evento que premia al séptimo arte.

Los grandes ganadores y perdedores de los Oscar 2025

La 97.ª edición de los Premios Oscar dejó una clara ganadora: Anora, de Sean Baker, que se impuso en las categorías más importantes y se convirtió en la gran triunfadora de la noche. Con premios a Mejor Guion Original, Mejor Montaje, Mejor Director, Mejor Actriz y finalmente Mejor Película, la historia de la joven trabajadora sexual que se ve envuelta en un matrimonio inesperado demostró su impacto tanto en la crítica como en la industria.

Otro de los títulos que dejó su huella fue The Brutalist, el drama histórico de Brady Corbet, que arrasó en las categorías técnicas con premios a Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora, e incluso, Mejor Actor para Adrien Brody. También Cónclave, el thriller de Edward Berger, destacó al llevarse la estatuilla a Mejor Guion Adaptado, confirmando su solidez en un año lleno de grandes competidores.

El cine latinoamericano tuvo su momento histórico con Aún estoy aquí, que llevó a Brasil a la gloria al obtener el premio a Mejor Película Internacional. En cuanto a reconocimientos individuales, Kieran Culkin se llevó su primer Oscar como Mejor Actor de Reparto por Un dolor real, mientras que Zoe Saldaña triunfó como Mejor Actriz de Reparto por su papel en Emilia Pérez.

'Flow' se lleva el Oscar a la Mejor Película de Animación de esta edición

En la categoría de Mejor Película de Animación, el galardón fue para Flow, la película de Letonia que narra la historia de un grupo de animales tratando de sobrevivir en un mundo sumido en el caos. La producción se enfrentó a una fuerte competencia de Robot Salvaje (The Wild Robot), que contaba con tres nominaciones, incluyendo Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora y Mejor Sonido. Sin embargo, el título de DreamWorks Animation no logró llevarse ninguna estatuilla, convirtiéndose en una de las grandes perdedoras de la noche.

Mikey Madison, la revelación de la noche

En una entrega donde las sorpresas fueron mínimas y todo parecía seguir el curso esperado según la temporada de premios, llegó el momento de Mejor Actriz Principal. Aunque muchos anticipaban que Demi Moore sería la gran ganadora por su interpretación de Elisabeth Sparkle en La Sustancia, premio que ya había obtenido en los Golden Globes, Critics Choice Awards y los SAG Awards, la estatuilla finalmente fue para Mikey Madison. A sus 25 años, la actriz, conocida por su papel en Había una vez en Hollywood (2019), se consagró con este galardón por su impresionante trabajo en Anora.

Emilia Pérez se va con las manos casi vacías

Mientras Anora se impuso en las categorías principales, Emilia Pérez se convirtió en la gran perdedora de la noche. A pesar de sus 13 nominaciones, solo logró dos estatuillas: la de Saldaña y la de Mejor Canción Original por El mal. Aunque llegó con grandes expectativas tras su desempeño en otros premios, la polémica en torno a Karla Sofía Gascón y la fuerte competencia en varias categorías le jugaron en contra. En una gala que celebró la diversidad de historias y estilos cinematográficos, Anora se erige como la gran vencedora de los Oscar 2025, mientras que Emilia Pérez se despide con menos reconocimiento del esperado.

PREMIOS OSCARS 2024 - LISTA DE GANADORES

MEJOR PELÍCULA

Anora - GANADORA

The Brutalist

Un completo desconocido

Conclave

Duna: Parte Dos

Emilia Pérez

Aún estoy aquí

Nickel Boys

La Sustancia

Wicked

MEJOR DIRECCIÓN

Sean Baker (Anora) - GANADOR

Brady Corbet (The Brutalist)

James Mangold (Un completo desconocido)

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Coralie Fargeat (La Sustancia)

MEJOR ACTRIZ

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora) - GANADORA

Demi Moore (La Sustancia)

Fernanda Torres (Aún estoy aquí)

MEJOR ACTOR

Adrien Brody (The Brutalist) - GANADOR

Timothée Chalamet (Un completo desconocido)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Conclave)

Sebastian Stan (The Apprentice)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Monica Barbaro (Un completo desconocido)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (The Brutalist)

Isabella Rossellini (Conclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez) - GANADORA

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (A Real Pain) - GANADOR

Edward Norton (Un completo desconocido)

Guy Pearce (The Brutalist)

Jeremy Strong (The Apprentice)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Flow - GANADORA

Intensamente 2

Memoir Of A Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Robot Salvaje

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Aún estoy aquí (Brasil) - GANADORA

The Girl With The Needle (Dinamarca)

Emilia Pérez (Francia)

The Seed of the Sacred Fig (Alemania)

Flow (Letonia)

MEJOR FOTOGRAFÍA

The Brutalist - GANADORA

Dune: Parte Dos

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

MEJOR GUION ADAPTADO

Un completo desconocido

Cónclave - GANADORA

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

MEJOR GUION ORIGINAL

Anora - GANADORA

The Brutalist

A Real Pain

September 5

La Sustancia

MEJOR MONTAJE

Sean Baker, por Anora - GANADORA

Nick Emerson, por Cónclave

Juliette Welfling, por Emilia Pérez

Myron Kerstein, por Wicked

David Jancso, por The Brutalist