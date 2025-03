‘Daredevil: Born Again’, ‘The Studio’ y más: las series destacadas que llegan al streaming en marzo

Daredevil/Matt Murdock (Charlie Cox) in Marvel Television's DAREDEVIL: BORN AGAIN, exclusively on Disney+. Photo by Giovanni Rufino. © 2024 MARVEL.

Daredevil: Born Again

La rueda del tiempo – Tercera temporada

Good American Family

La residencia

Rey Lobo

The Studio

Con la llegada del tercer mes del año, las principales plataformas de streaming se preparan para lanzar algunas producciones muy esperadas por el público, con propuestas que van desde el mundo de los superhéroes hasta universos fantásticos o dramas que combinan intriga y humor. Entre los estrenos destacados se encuentran Daredevil: Born Again, que revivirá el universo del Diablo de Hell’s Kitchen, y la esperada tercera temporada de La rueda del tiempo, que continuará expandiendo la mitología de su rico mundo fantástico.

Por otro lado, Good American Family ofrece una propuesta inspirada en un famoso caso real, mientras que La Residencia combina misterio y comedia policial en un intrigante viaje a los secretos de la Casa Blanca. Completando la grilla, Rey Lobo y The Studio se unen para ampliar la oferta con historias de redención, poder y propuestas narrativas innovadoras.

¡Acompañanos a repasar cada uno de estos estrenos!

Daredevil: Born Again – Estreno por Disney+ el 4 de marzo

(L-R) Karen Page (Deborah Ann Woll) and Daredevil/Matt Murdock (Charlie Cox) in Marvel Television's DAREDEVIL: BORN AGAIN, exclusively on Disney+. Photo by Giovanni Rufino. © 2024 MARVEL.

Uno de los estrenos más esperados del mes de marzo es Daredevil: Born Again, la nueva serie de Disney+ que marca el esperado regreso de Charlie Cox como Matt Murdock, el Diablo de Hell’s Kitchen.

Producida por Marvel Television, esta ficción retoma la historia de Murdock, un abogado ciego con habilidades extraordinarias que lucha por la justicia tanto en los tribunales como en las calles de Nueva York. En esta nueva entrega, este deberá enfrentarse nuevamente a su némesis, Wilson Fisk, interpretado por Vincent D’Onofrio, quien ahora persigue ambiciones políticas en la ciudad. La trama promete explorar la tensión entre los pasados de ambos personajes mientras sus identidades como Daredevil y Kingpin resurgen, llevándolos a un inevitable enfrentamiento.

Daredevil: Born Again no es una continuación directa de las tres temporadas de la serie de Netflix (2015-2018), pero sí mantiene estrechas conexiones con ese universo, integrándose oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La primera temporada constará de 9 episodios, una reducción respecto a los 18 planeados originalmente, tras una reestructuración creativa en 2023 que buscó alinear la serie con el tono oscuro y maduro de su antecesora. Además, ya se ha confirmado una segunda temporada, lo que asegura más aventuras para el personaje.

El reparto trae de vuelta caras conocidas además de Cox y D’Onofrio: Deborah Ann Woll regresa como Karen Page, Elden Henson como Foggy Nelson, Jon Bernthal como Frank Castle, Wilson Bethel como Bullseye y Ayelet Zurer como Vanessa Fisk.

La rueda del tiempo (Tercera temporada) - Estreno por Prime Video el 13 de marzo

La tercera temporada de 'La rueda del tiempo' llega a Prime Video en marzo Créditos: Amazon MGM Studios

La ambiciosa adaptación de la saga literaria de Robert Jordan regresa con su tercera temporada en Prime Video. Luego de los eventos que marcaron la segunda entrega, la historia promete profundizar en la evolución de Rand al’Thor y su destino como el Dragón Renacido. Con un mundo en guerra y fuerzas oscuras acechando, los protagonistas deberán enfrentar desafíos cada vez más complejos mientras la profecía se desarrolla.

Con Rosamund Pike nuevamente en el rol de Moiraine Damodred, esta temporada seguirá ampliando la mitología de la saga con una producción de alto nivel y una narrativa que combina acción, magia y conspiraciones. Los fanáticos de la fantasía épica tienen una cita obligada con este estreno, que continuará construyendo el universo de La rueda del tiempo con una escala aún mayor.

Good American Family – Estreno por Disney+ el 19 de marzo

Good American Family llega a Disney+ el 19 de marzo Créditos: Hulu / Disney+

Ellen Pompeo, reconocida por su icónico papel en Grey’s Anatomy, regresa a la televisión con Good American Family, una serie inspirada en el mediático caso de Natalia Grace. Su historia seguirá la historia de una pareja que adopta a una niña con enanismo de aparentemente de seis años. Sin embargo, conforme pasan los días comienzan a cuestionarse esta suposición. Lo que comienza como una historia de amor y redención se transforma en un thriller psicológico donde nada es lo que parece.

La serie promete explorar las complejidades de la familia, la confianza y los secretos oscuros que pueden esconderse detrás de una fachada de normalidad. Con una premisa intrigante y un elenco sólido que se completa con figuras como Mark Duplass, e Imogen Faith Reid, Good American Family se perfila como uno de los estrenos más esperados del mes en Disney+.

La residencia – Estreno por Netflix el 20 de marzo

La Residencia es una comedia policial con elementos del whodunit que llegará a Netflix el 20 de marzo Créditos: Netflix

El 20 de marzo llega a Netflix una miniserie de Shondaland (la productora detrás de éxitos como Grey’s Anatomy y Bridgerton) que promete mantener al espectador enganchado a lo largo de sus 8 episodios. La Residencia se presenta como una comedia policial con elementos de whodunit, creada por Paul William Davies (Scandal).

Su historia se sitúa en la Casa Blanca y arranca con un evento caótico: durante una cena de Estado con casi 200 invitados, aparece un cadáver, dando inicio a una investigación a cargo de la detective Cordelia Cupp, interpretada por Uzo Aduba. Con 132 habitaciones y 157 sospechosos —que incluyen desde empleados de bajo perfil hasta altos cargos del gobierno—, la protagonista deberá trabajar en un entorno lleno de secretos, tensiones y personalidades excéntricas.

El reparto incluye a Randall Park en el rol de Edwin Park, un agente especial del FBI, y Giancarlo Esposito, cuya presencia sugiere un personaje clave. Detrás de cámaras se encuentra Liza Johnson (The Last of Us), quien comparte la dirección de la temporada junto a Jaffar Mahmood.

Rey Lobo – Estreno por Netflix el 20 de marzo

Rey Lobo (Créditos: Netflix)

Otra propuesta que llega a Netflix este mes es Rey Lobo, una producción animada original de la plataforma inspirada en Wereworld, la serie de libros de Curtis Jobling publicados entre 2011 y 2013. Descrita como una historia fantástica de aventuras con tintes de terror para un público joven, Rey Lobo se centrará en el personaje de Drew, un adolescente de 16 años que lleva una vida sencilla en un mundo donde la humanidad vive bajo el dominio de criaturas fantásticas conocidas como Werelords. Todo cambia cuando este descubre que es el último sobreviviente de un linaje de hombres lobo y, más aún, el legítimo heredero al trono de Lyssia.

A lo largo de la historia, Drew deberá enfrentar grandes desafíos para reclamar su lugar como el Rey Lobo, luchando contra la opresión de los Werelords y liderando una rebelión para liberar a su pueblo. La serie combina elementos de aventura, fantasía y un toque de terror ligero, con un estilo que la hace atractiva para un público joven y adulto por igual.

Rey Lobo cuenta con la dirección de Tom Brass, cuyos créditos incluyen Captive State, The Innocents y Nova, entre otras. El estudio detrás de la animación de la serie es Jellyfish Pictures que anteriormente trabajó en títulos como Cómo entrenar a tu dragón: regreso a casa, Un jefe en pañales y Los chicos malos.

The Studio – Estreno por Apple TV+ el 26 de marzo

The Studio llega a Apple TV+ el 26 de marzo Créditos: Apple Tv+

Por último, el 26 de marzo llega a Apple TV+ la serie The Studio, una comedia que promete mucho, especialmente para quienes disfrutan de las sátiras sobre el mundo del cine y Hollywood.

Creada por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez, esta ficción cuenta con un elenco estelar que incluye a Rogen como protagonista, junto a Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz y Chase Sui Wonders. Además, habrá apariciones especiales de figuras como Bryan Cranston, Dewayne Perkins, y hasta nombres como Martin Scorsese y Charlize Theron.

La trama sigue a Matt Remick (interpretado por Rogen), quien acaba de ser nombrado jefe de Continental Studios, una compañía cinematográfica en apuros. En un mundo donde el arte y el negocio chocan constantemente, Matt y su equipo de ejecutivos tendrán el desafío de sobrevivir a sus inseguridades mientras lidian con artistas narcisistas y corporativos despiadados. La serie explora esa lucha por hacer películas grandiosas en medio de fiestas, visitas a sets, decisiones de casting, reuniones de marketing y premiaciones.

Los primeros dos episodios se lanzarán el 26 de marzo, y luego habrá un episodio nuevo cada miércoles hasta el 21 de mayo de 2025.