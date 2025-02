Rainbow Six Invitational 2025: FaZe se corona campeón, mientras el juego prepara sus cambios más grandes

Six Invitational 2025 (Imagen cortesía de Ubisoft)

Tras una década de historia, el Six Invitational 2025 marcó un antes y un después en la escena competitiva de Rainbow Six Siege, inaugurando una nueva etapa con un evento masivo en Boston. En esta ocasión, fuimos invitados a vivirlo de manera presencial para sentir en primera persona el fervor de la competencia de más alto nivel, así como poder entrevistar de forma exclusiva a quienes hacen posible este tipo de eventos.

Realizado en el imponente MGM Music Hall, con un evento completamente con entradas agotadas que duró tres días, la frutilla del postre no fue únicamente la reñida gran final entre el equipo europeo BDS y el equipo brasileño FaZe: el Año 10 de Rainbow Six Siege busca revolucionar la experiencia de juego con cambios sustanciales, que cambiarán la forma en que jugamos el título hoy en día.

La mayor novedad llega de la mano de Siege X, una nueva evolución en el camino de Rainbow Six Siege. Según las propias palabras del equipo de Ubisoft, será la “mayor transformación en la historia del videojuego”, con cambios sustanciales en el apartado gráfico, sonoro y, también, en su jugabilidad. Los detalles no fueron amplios ya que estas mejoras serán tan masivas que contarán con su propio evento el 13 de marzo en Atlanta, con público presencial. Pero la recepción de los asistentes al Six Invitational 2025 fue sumamente cálida, con vitoreos y aplausos que emocionaron a sus presentadores, Alexander Karpazis (Creative Director), con quién tuvimos el placer de hablar el año pasado, y a Joshua Mills (Game Director) que estuvo al borde de las lágrimas más de una vez.

Six Invitational 2025 (Imagen cortesía de Ubisoft)

En gran parte, de eso se tratan estos eventos. No solo es la competencia y los grandes anuncios. También, es una celebración de la comunidad, los talentos delante y detrás de cámara, los jugadores, los equipos de trabajo, y más. Poder tener, de primera mano, la alegría de la audiencia como recompensa al esfuerzo y cariño que se pone año a año, con una forma de retribución tangible para todos aquellos que trabajan un título que, si bien no logró despegar en sus inicios a tal punto que rozó el fracaso comercial, logró reinventarse, ganar la confianza de sus comunidad y construir lo que actualmente es uno de los esports más redituables y prestigiosos de la escena.

A los cambios del Año 10 los acompaña el inicio de la Temporada 1: Operation Prep Phase el 13 de marzo que, como es común, incorpora una nueva operadora. Rauora es una de las nuevas atacantes que añade el gadget de nombre D.O.M (Deployable Omnilink Mesh), permitiendo desplegar paneles inteligentes en las entradas, trayendo a la mesa una nueva estrategia totalmente diferente a las estructuras de refuerzo y cobertura ya incluidas dentro del juego. No solo podrán interactuar tanto los atacantes como los defensores con este elemento, sino que también detecta drones y despliega un panel a prueba de balas apenas identifique un proyectil en su dirección.

En lo que respecta a la evolución positiva del ecosistema de Rainbow Six Siege y el impacto en el crecimiento de una comunidad unida, pudimos hablar con Chrystina Martel, Executive Producer de R6 Blast, sobre lo que significa realizar este tipo de eventos desde su asociación con Ubisoft. En sus palabras, ella se encarga de la “parte creativa”, y junto a Blast trabajan para darle forma a la experiencia de los fans. La decisión de trabajar en conjunto con Ubisoft surge, en gran parte, de tener una comunidad vívida y activa, en la que ellos creían podrían ayudar a dar forma a eventos que destaquen los mejores aspectos de un videojuego que logró reinventarse y formar una sólida estructura.

Six Invitational 2025 (Imagen cortesía de Ubisoft)

La celebración de la comunidad no solo pasa por el éxito redituable de un ecosistema de torneos y competición, sino también en la expansión de una comunidad respetable e inclusiva. Luego de estar trabajando varios años dentro de los esports, Chrystina destacó que la escena es muy diferente a como lo era hace 12 años: “En comparación con otros shooters, vemos un montón de mujeres en estos eventos. Vemos un montón de gente diversa. Esas son cosas que hacen que Rainbow Six destaque entre los demás, y queremos seguir ayudando a dar forma a esa comunidad”.

Siendo el segundo año que Six Invitational se realiza en países por fuera de Europa, Chrystina mencionó que el futuro de Siege es prometedor. “El reformateo que se viene en 2025 facilitará mucho las cosas desde la perspectiva de los organizadores de torneos. Esto nos permitirá aumentar la calidad de los eventos, y eso es algo que me entusiasma.”

Si bien el futuro luce brillante para Rainbow Six Siege, el presente tiene su propia historia y se terminó de definir hace tan solo unos días en la Gran Final en Boston. Generalmente, los esports tienen un elemento clave que es la narrativa que se construye alrededor de ellos. No siempre es sobre quién tiene el equipo más sólido. A veces es sobre el equipo que el público adopta como el favorito, sobre hermanos gemelos que se enfrentan en eliminatorias o incluso, sobre aquellos que buscan la redención tras la amarga derrota tan solo un año atrás.

Six Invitational 2025 (Imagen cortesía de Ubisoft)

El 2024 nos trajo un Six Invitational en tierras cercanas, con un torneo en Brasil que llevó a dos equipos de su región a la final. Esta vez, lejos de casa, compitiendo en Lower Brackets y con una muchedumbre que abucheó al poderío brasileño, FaZe logró llegar a la final una vez más, como lo hizo el año pasado donde se quedó con el segundo puesto al caer ante w7m. Esta vez, la historia latinoamericana era sobre redención y esperanza de que, finalmente, FaZe levantara el codiciado trofeo The Hammer.

El favorito del público fue, a lo largo de tres días, Unwanted, un equipo que buscó hacer historia al no tener organización y bajo el liderazgo del carismático norteamericano Dream, pero que cayó ante manos de FaZe logrando sumar al enojo local. Castigados por la audiencia pero afilados en su juego, su contrincante serían los europeos BDS que llegaron cómodos desde Upper Brackets a una final que eventualmente los sacaría de su eje.

Six Invitational 2025 (Imagen cortesía de Ubisoft)

Con un demoledor 3 a 1 en un Best of Five, perdiendo solo un mapa bien seleccionado por BDS para encontrar el punto débil de su contrincante, FaZe logró demostrar que Brasil sigue pisando fuerte como potencia dominante en la escena de Rainbow Six Siege. Cómodos por momentos, apretados por otros, la victoria fue clara y merecida para los brasileños que lograron juntar un grupo de fanáticos que alentaron más fuerte que el público local en una arena con capacidad para más de 5000 asistentes.

Luego de una exitosa edición que supo mantener los ambiciosos números del año pasado e incluso elevar las vistas, Six Invitational sigue siendo uno de los eventos de esports más importantes. Sin dudas el equipo de Rainbow Six Siege tiene preparados grandes planes para este año, e incluso nuestra región se verá beneficiada con Brasil como sede de un próximo torneo internacional en mayo. Para palpitar todo lo que se viene, pudimos conversar con Eduardo “KDS” Chiste Fontes, miembro del equipo campeón FaZe, quien nos contó cuales fueron las claves para la tan ansiada redención de su equipo.

Entrevista con Eduardo "KDS" Chiste Fontes | Six Invitational 2025

—En primer lugar, felicitaciones. No pudo ser el año pasado en Brasil, pero fue aquí en los Estados Unidos con la multitud muy en tu contra.

Eduardo “KDS” Chiste Fontes: —Gracias. Sí, así esi.

—¿Cómo te sentiste después de esta victoria?

Eduardo “KDS” Chiste Fontes: —Me siento increíble porque hemos trabajado mucho para conseguir este torneo. Y esto es increíble porque el sueño de todo jugador de este deporte está aquí, en el Six Invitational. Así que, sí, por fin lo conseguimos.

—¿Sentiste que se sacaron un peso de encima?

Eduardo “KDS” Chiste Fontes: —Sí, seguro.

—Desde Lower Brackets hasta la Gran Final, el público estaba en su contra. No eran los favoritos. Además, eliminaron a Unwanted, el favorito del público en Estados Unidos. ¿Sentiste la presión de no jugar en casa o eso lo hizo más fácil de alguna manera?

Eduardo “KDS” Chiste Fontes: —En Brasil, casi todo el mundo alentaba por w7m. Por lo tanto, esta multitud aquí no nos afecta. Y nos encanta eliminar a todos los equipos norteamericanos.

—Tuvieron partidas realmente muy buenas. Todos los equipos estaban realmente jugando muy bien. ¿Cómo mantuvieron ese nivel de excelencia?

Eduardo “KDS” Chiste Fontes: —Creo que cada partido que ganamos en Lower Brackets nos ayudó a hacernos más fuertes, ¿sabes? En Lower Brackets tenemos que ser más perfectos, porque si perdemos, quedamos eliminados. Así que creo que cada equipo que jugó desde Lowers prácticamente ganó cada Six Invitational. Como G2, nosotros y w7m. Así que creo que estar en Lowers es lo mejor que puede pasar porque jugamos mucho más y sabemos que tenemos muchos más errores que corregir en la final. Así que, creo que estar en Lowers fue genial para nosotros.

Six Invitational 2025 (Imagen cortesía de Ubisoft)

—Sí, realmente ayudó y fue mejor porque BDS sentía que era un poco más frío. Y ustedes estaban más en sincronía y con hambre de victoria ante todos estos partidos.

Eduardo “KDS” Chiste Fontes: —Sí, así es.

—También, tengo una pregunta sobre BDS. En realidad tuvieron un primer mapa duro, pero luego pudieron levantar y fueron muy fuertes contra ellos. ¿Crees que eso se debió a que BDS tenía un problema de habilidad individual comparado con ustedes o a que tuvieron mejor comunicación?

Eduardo “KDS” Chiste Fontes: —Creo que en el primer mapa perdimos por no jugar Chalet, así que jugamos como si estuviéramos en Ranked. No teníamos nada en Chalet, era solo eso en ese momento. Así que BDS lo sabía y eligío Chalet. Y casi ganamos. Sobre la diferencia de habilidades entre BDS y FaZe, ellos tienen a Shaiiko, LikEfac, uno de los mejores jugadores del mundo. Pero nosotros tenemos a Handyy, soulz1, Cyber. Ellos tienen a Solotov, Yuzus. Por lo tanto, creo que en estos dos equipos, al igual que con Furia, están los 15 mejores jugadores del mundo en este momento. En ese sentido, creo que la brecha de habilidades no es tan diferente. Son casi iguales. Y creo que ganamos gracias a nuestra comunicación en muchos puntos entre nosotros. BDS no estaba haciendo las cosas bien con su estilo de juego. Y creo que este es el error que cometieron.

—Sí, sentí que se desmoronaron un poco. Además, Cyber tuvo la mejor racha del torneo, lo que les jugó a favor. Última pregunta, para que puedan ir a celebrar. Esta vez lograron conseguir lo que se les escapó de las manos el año pasado. ¿Crees que fue por lo que aprendieron de sus errores? Porque perder aquella final fue un precio muy alto.

Eduardo “KDS” Chiste Fontes: —Creo que cuando perdimos en São Paulo fue muy triste, porque ganamos una ronda. Así que creo que este año fue increíble porque logramos clasificar para todos los torneos, como los Majors y el Saudí. Creo que es increíble para nosotros. Y conseguimos ganar esta Final. Es increíble.

—Felicidades. Realmente, felicitaciones. Fue asombroso.