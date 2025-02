REVIEW | Tomb Raider IV-VI Remastered: Preservando la historia

Tomb Raider IV-VI Remastered, de Aspyr.

Tomb Raider es una de las sagas fundacionales del gaming como lo conocemos. Aquellos que fuimos contemporáneos a la época dorada de la Lara Croft de Core Design vivimos en carne propia la revolución que representó para la industria. Sin embargo, hay generaciones completas de jugadores que crecieron con la leyenda de Lara como herencia, como si fuera una suerte de prócer de las aventuras en 3D. Aspyr, el estudio a cargo de remasterizar la primera trilogía en 2024, vuelve a la carga con una segunda entrega que termina de cerrar un ciclo para nuestra arqueóloga favorita. Tomb Raider IV-VI Remastered incluye los títulos menos agraciados de la saga, pero no por esto pierden su encanto: por el contrario, es donde podremos encontrar las semillas de varias ideas que hoy en día son características elementales del género.

A medida que pasan los años, la preservación digital de nuestra industria se va volviendo un problema cada vez más preocupante. La maraña de cuestiones legales, incluyendo derechos de publicación, costos de renovación de licencias y acuerdos prehistóricos mantienen en el olvido legal a grandes clásicos y títulos humildes por igual. Sin embargo, algunas sagas están siendo rescatadas y remasterizadas para nuestro disfrute. La función primordial de estas prácticas, además de llenarle los bolsillos a los CEO de turno, es darle a millones de jugadores jóvenes la posibilidad de experimentar la historia del gaming con sus propias manos. De por sí, poder correr estos clásicos en todas las plataformas modernas es un logro, pero si además vienen con mejoras de calidad de vida y un apartado técnico más pulido, la oferta se vuelve mucho más atractiva.

Con la remasterización de la primera trilogía, Aspyr demostró que estaba a la altura de las circunstancias. Por eso tiene sentido que, justo en la ventana de lanzamiento del juego anterior, hayan elegido continuar con su labor con los otros tres títulos más antiguos de la franquicia. Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles y Tomb Raider: The Angel of Darkness nunca fueron lo mejor de la saga, es cierto, pero a la distancia podemos ver que cada uno tuvo un rol importante en el desarrollo de la franquicia y en el avance del género en sí. Pero lo más interesante es poder jugar “la muerte” de Lara, un compilado de anécdotas espectaculares en el título siguiente y culminar con primer título de nueva generación que chocó la Ferrari definitivamente. Todo esto con un motor actualizado, a 60 cuadros por segundo y un esquema de control modernizado pero absolutamente opcional.

En su momento, hace más de 25 años, The Last Revelation y Chronicles exprimían al máximo el motor original. No solo mostraban un apartado técnico superior, con modelos y texturas más detallados, mapeados más complejos y personajes mejor definidos, sino que presentaban enemigos con una IA mejor diseñada. Aspyr tuvo en cuenta esta evolución y respetó el clima más oscuro de estas entregas, sin dejar de implementar las mejoras esperables de una remasterización. El resultado es, en el mejor de los casos, más que satisfactorio. Los juegos se ven espectaculares, en especial la restauración de texturas y los efectos de sonido, cada escenario está recreado con absoluto respeto a la obra original. Al igual que en la entrega anterior, es posible cambiar a los gráficos originales con solo presionar un botón y la diferencia es brutal.

Esto de poder jugar el original, con su apartado técnico intacto y sus 30 FPS, hace que la obra se preserve mucho mejor. Así, aquellos que prefieran jugar algo más cercano a sus recuerdos de antaño (o directamente no estén conformes con la labor de restauración de Aspyr) podrán disfrutar de esta colección sin mayores inconvenientes. Lo mismo podemos decir de las mejoras de calidad de vida, ya que la gran mayoría son desactivables en cualquier momento. Un ejemplo claro es el esquema de control moderno que se deshace de los clásicos “controles tanque”, que en mi opinión son parte fundamental de la experiencia y la mejor forma de disfrutar el diseño de los niveles. Podemos activar controles de movimiento directo según donde estemos apuntando con el stick. ¿Rompe un poco la experiencia? ¡Sin duda! Pero es vital para que los jugadores más jóvenes puedan sortear la diferencia generacional. Al ser opcional nunca se vuelve un impedimento.

La remasterización también incluye algunos contenidos previamente descartados o poco accesibles, como ppor ejemplo el nivel promocional “Times Exclusive” de The Last Revelation, pero el más beneficiado en ese sentido es The Angel of Darkness. Para este último, que es la verdadera oveja negra de la saga, restauraron archivos de diálogo, zonas cortadas y hasta algunas habilidades del segundo personaje jugable. Este tipo de adiciones solo las notarán los fanáticos acérrimos de Lara, sin duda, pero al menos podemos tener la certeza de que estamos jugando a la mejor versión de cada título. En este caso en particular, el primer juego de PlayStation 2 de Lara, esperaba sinceramente un tratamiento mejor en cuanto al apartado técnico. Es cierto que la diferencia se iba a notar menos si lo comparamos con los dos juegos de 32 bits de esta trilogía, pero que aún sufra caídas de frames y herede ciertos problemas de diseño se siente como una oportunidad desperdiciada.

En el mejor de los casos, Tomb Raider IV-VI Remastered es la mejor forma de jugar la segunda trilogía protagonizada por Lara. Nos brinda la posibilidad de vivir en carne propia la evolución de un género que, prácticamente, fundó, popularizó y saturó en menos de cinco años. Cada entrega tiene su encanto y, aún cuando The Angel of Darkness sea popularmente infame, al menos pueden jugar una versión actualizada para opinar con conocimiento de causa. Aspyr tiene que corregir algunos aspectos de esta entrega, en especial de Tomb Raider VI, pero por suerte ya anunciaron que están atentos al feedback de la comunidad y trabajando en una actualización. Estas remasterizaciones son las que mantienen viva la historia del gaming y Aspyr ha hecho un trabajo más que digno con la saga Tomb Raider. Es ideal para curiosos del gaming retro y para fans de Lara por igual. Podría ser mejor, pero incluso en su estado actual lo puedo recomendar con tranquilidad.

8 Preservando la historia Tomb Raider IV-VI Remastered es la mejor forma de experimentar la historia menos conocida de Lara Croft, en una remasterización de Aspyr que acierta mucho más de lo que erra. Revisado en Xbox Series X Plataformas: Nintendo Switch PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series S Xbox Series X