De ‘Punto de quiebre’ a ‘John Wick’: repasamos las películas protagonizadas por Keanu Reeves en Prime Video

Keanu Reeves es uno de los actores más queridos y admirados de la industria cinematográfica, reconocido por su versatilidad y carisma en una amplia variedad de proyectos. Desde su papel icónico en The Matrix hasta sus interpretaciones en Constantine, Máxima Velocidad (Speed - 1994) y El lado oscuro del deseo (Knock Knock - 2015), Reeves ha sabido conquistar al público con personajes memorables. Sin embargo, en esta ocasión nos adentramos en el catálogo de Prime Video para explorar algunas de las películas más destacadas del actor, perfectas para disfrutar durante el fin de semana.

Punto de quiebre - Point Break

Comenzamos con uno de los proyectos más emblemáticos de Keanu Reeves, Punto de quiebre (Point Break), lanzado en 1991. En esta película, el actor interpreta a Johnny Utah, un joven agente del FBI que se infiltra en un grupo de surfistas, sospechosos de ser ladrones de bancos. La trama combina acción y adrenalina, con persecuciones emocionantes que han quedado grabadas como escenas clásicas del cine de los 90. Esta película se convirtió rápidamente en un hito en la carrera del actor.

El largometraje fue dirigido por Kathryn Bigelow, una de las directoras más destacadas de Hollywood, reconocida por su trabajo en títulos como Días extraños (Strange Days, 1995), Zona de miedo (The Hurt Locker, 2008) y Detroit: Zona de conflicto (Detroit, 2017). En cuanto al elenco que acompaña a Reeves, destacan Patrick Swayze (Ghost: la sombra del amor) como Bodhi, el líder de los surfistas y principal antagonista, y Gary Busey (La historia de Buddy Holly) como el experimentado agente del FBI Angelo Pappas, quien comparte una química formidable con Utah, brindando al film una atmósfera llena de emoción y conflicto interno.

John Wick

John Wick 4

Dentro de Prime Video, también podemos disfrutar de las cuatro películas de John Wick. La primera, lanzada en 2014, nos presentó a este ex sicario, interpretado por Keanu Reeves, quien sale de su retiro tras la muerte de un ser querido. El audiovisual establece un mundo sombrío y misterioso, donde la venganza se convierte en el motor principal del protagonista, sumergiéndonos en una red de crimen, violencia y códigos secretos. Desde esa entrega inicial, la saga ha crecido hasta convertirse en un fenómeno cinematográfico que continúa cautivando a audiencias de todo el mundo.

La saga de John Wick fue creada por Chad Stahelski, un veterano doble de riesgo estadounidense cuya vasta experiencia en acrobacias y coreografías de combate ha sido clave para definir el estilo visual y dinámico de la franquicia. En estas películas, las artes marciales y las armas de fuego se combinan de manera única, creando una fórmula innovadora que atrae tanto a los espectadores como a los críticos.

El éxito de la franquicia fue tan rotundo que, además de las entregas principales, se expandió con el spin-off Ballerina, protagonizado por Ana de Armas, cuyo estreno está previsto para el 5 de junio de 2025. También se han anunciado series como El Continental: Del mundo de John Wick (The Continental: From the World of John Wick) y John Wick: Under The High Table, entre otras. El impacto cultural de John Wick ha sido tan grande que continúa siendo una referencia clave en el cine de acción contemporáneo, con nuevos proyectos en desarrollo que siguen ampliando su legado.

La boda de mi ex - Destination Wedding

La química en pantalla de Keanu Reeves y Winona Ryder, una complicidad que trasciende más allá de la actuación. (Créditos: Prime Video)

Nos alejamos de la acción y el mundo del FBI para adentrarnos en el drama romántico con La boda de mi ex (Destination Wedding). Estrenada en 2018, la historia sigue a Lindsay y Frank, dos personas completamente incompatibles que, por azares del destino, se encuentran en una boda a la que ninguno de los dos desea asistir. Lo que comienza como una animosidad mutua se transforma lentamente en una relación complicada, mientras ambos comparten su escepticismo sobre el amor, las relaciones y la vida en general.

Dirigida por Victor Levin, quien tiene una trayectoria destacada en televisión, siendo responsable de episodios de series icónicas como Mad About You y Mad Men, La boda de mi ex tiene un enfoque único que se aleja de las fórmulas tradicionales del género. Levin utiliza la sencillez en la narrativa y la limitación de espacios para centrarse en los diálogos, ofreciendo una experiencia más íntima y reflexiva.

Ademas de Reeves, el largometraje también fue protagonizada por Winona Ryder, conocida por sus papeles en Beetlejuice, Stranger Things y El joven manos de tijera (Edward Scissorhands - 1990). La actriz interpreta a Lindsay, una mujer malhumorada que no cree en el amor y es reacia a cualquier tipo de conexión emocional.