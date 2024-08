Nadie 2: Christopher Lloyd regresa en la secuela de acción protagonizada por Bob Odenkirk

En "Nadie", el protagonista busca la revancha contra los criminales que pusieron en peligro la vida de su familia. (Créditos: Netflix)

No hay dudas de que el género de acción es uno de los más explorados en la historia del cine. En los últimos años, hemos visto grandes producciones como la franquicia de John Wick, Atómica (Atomic Blonde - 2014), Guerra sin reglas (The Ministry of Ungentlemanly Warfare), Contra todos (Boy Kills World - 2024) y Furiosa: de la saga Mad Max, entre otras. Ahora, se está preparando la secuela de otra exitosa película de acción: Nadie (Nobody).

En 2021, se estrenó Nobody, un emocionante thriller de acción que gira en torno a Hutch Mansell, un hombre común que, tras un robo en su casa, se ve arrastrado a un violento mundo criminal que había mantenido oculto. Interpretado magistralmente por Bob Odenkirk (Breaking Bad, Better Call Saul), Hutch revela habilidades letales y un pasado oscuro que desafía las apariencias de su vida pacífica y rutinaria. El filme, dirigido por Ilya Naishuller (Hardcore: Misión extrema), destaca por su intensa acción, ofreciendo una perspectiva fresca sobre el género de venganza y redención. La historia explora temas de identidad y justicia, mientras nuestro protagonista se enfrenta a sus propios demonios en un viaje de autodescubrimiento y confrontación.

Actualmente, se está desarrollando una segunda parte de Nadie, que se encuentra en las primeras etapas de producción. Aunque aún no se han revelado detalles sobre la trama, se ha confirmado que Christopher Lloyd regresará para interpretar al padre de Hutch, un agente retirado del FBI. Lloyd, con una extensa carrera en el cine, ha participado en grandes éxitos como Volver al futuro (Back to the Future), La familia Addams (The Addams Family) y Atrapado sin salida (One Flew Over the Cuckoo’s Nest - 1975), entre otros.

Christopher Lloyd (Volver al futuro)

Christopher Lloyd no es el único que se une a Bob Odenkirk en la secuela; también se ha revelado que Sharon Stone formará parte del elenco en un papel aún secreto, aunque se ha filtrado que interpretará a la villana. Stone cuenta con una extensa carrera cinematográfica, destacando en títulos como Bajos instintos (Basic Instinct - 1992), Casino y Sliver: Una invasión a la intimidad (Sliver - 1993).

Nadie 2, dirigida por Timo Tjahjanto (La noche nos persigue), llegará a los cines de todo el mundo el 15 de agosto de 2025.