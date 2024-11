S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl debuta con éxito en Steam superando los 100.000 jugadores simultáneos

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, de GSC Game World.

Tras una espera marcada por retrasos, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha sido lanzado al mercado y ya se posiciona como uno de los juegos más populares en Steam. El título de GSC Game World alcanzó un pico de más de 113.000 jugadores simultáneos en su primer día, posicionándose entre los 10 más jugados de la plataforma, a pesar de estar disponible también en Xbox Series y Xbox Game Pass.

Las críticas iniciales en Steam han sido “Mayormente positivas”, aunque no han estado exentas de comentarios sobre problemas técnicos, como fallos y errores de optimización. Desde el estudio ucraniano reconocen que el desarrollo de un proyecto de esta escala ha supuesto un reto sin precedentes para ellos, pero aseguran estar comprometidos con pulir la experiencia.

En un reciente comunicado, GSC Game World confirmó que lanzará parches pequeños de manera regular durante los primeros días tras el lanzamiento, seguidos de actualizaciones más grandes que incluyan mejoras constantes. También se ha anunciado contenido gratuito dentro del juego y una hoja de ruta que será presentada en diciembre.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, de GSC Game World.

El lanzamiento de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl también representa un momento crucial para el estudio, que ha enfrentado circunstancias adversas debido a la guerra en Ucrania. A pesar de estos obstáculos, GSC Game World celebra este debut como el inicio de una nueva etapa para la franquicia.

En nuestra reseña para Malditos Nerds decíamos que: “S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl hace un gran trabajo en muchos aspectos, aunque su combate y mundo abierto no me terminaron de cautivar. Sus problemas de rendimiento y bugs opacan una experiencia que, arreglada, dejará contentos a sus fanáticos”.