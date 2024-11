Lorelei and the Laser Eyes se lanzará en PlayStation el próximo 3 de diciembre

Lorelei and the Laser Eyes, de Simogo.

Annapurna Interactive y el estudio desarrollador Simogo, se preparan para expandir la audiencia de Lorelei and the Laser Eyes, con su llegada a PlayStation 4 y PlayStation 5 este 3 de diciembre. El título, originalmente lanzado en mayo, ha sido elogiado por su enigmática forma de contar una narrativa y por su diseño visual único, convirtiéndose en uno de los juegos independientes más destacados del año.

Esta obra nos transporta a una mansión en el corazón de Europa, un escenario repleto de misterio y tensión. A medida que exploramos este lugar surrealista, nos enfrentaremos a rompecabezas elaborados que nos acercarán poco a poco a resolver un enigma oscuro y desconcertante.

Inspirado en el cine de arte europeo y los thrillers psicológicos, Lorelei and the Laser Eyes combina una narrativa no lineal con desafíos que exigen atención a los detalles y una mente muy analítica.

Las versiones para PlayStation prometen aprovechar al máximo las capacidades de su hardware. En PlayStation 5, los gráficos mejorados y la retroalimentación háptica del DualSense podrían intensificar la experiencia, agregando nuevas capas de tensión a cada interacción junto a una iluminación más inmersiva.

Estas nuevas características mejorarían la atmósfera onírica que caracteriza al título, haciendo que la llegada del juego a estas plataformas sea una gran oportunidad tanto para nuevos jugadores como para quienes ya lo disfrutaron en otros sistemas.

Lorelei and the Laser Eyes se puede encontrar actualmente en Nintendo Switch y PC a través de Steam.