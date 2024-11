Entrevistamos a Aldis Hodge e Isaiah Mustafa, estrellas de la serie CROSS

Cross | Paramount Television Studios, Skydance Television | Prime Video

La serie CROSS, que se estrena el 14 de noviembre en Prime Video, lleva a la pantalla a los personajes de la popular serie de libros Alex Cross, escritos por James Patterson. Con Aldis Hodge en el papel de Alex Cross, un detective y psicólogo forense con la habilidad de adentrarse en la mente de criminales para atraparlos, esta serie de suspenso promete una narrativa intensa y atrapante. Los ocho episodios estarán disponibles en más de 240 países y territorios, ofreciendo a la audiencia una trama compleja y llena de giros inesperados. CROSS es una producción conjunta de Paramount Television Studios, Skydance Television y Amazon MGM Studios, bajo la dirección creativa y guion de Ben Watkins, quien también funge como productor ejecutivo.

Además de Hodge, quien también es productor, el elenco incluye a Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford y Ryan Eggold. La producción de CROSS es respaldada por un equipo de renombre en el que destacan Sam Ernst, Jim Dunn y Craig Siebels, junto a James Patterson y su equipo de James Patterson Entertainment. La serie ya fue renovada para una segunda temporada antes de su estreno inicial, en un esfuerzo de Prime Video por consolidar esta franquicia como un referente del género de suspenso criminal.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

Cross está basada en los personajes del autor de novelas de éxito James Patterson, y es creada por el creativo y guionista Ben Watkins. En esta ocasión, pudimos entrevistar a Aldis Hodge junto a Isaiah Mustafa, protagonistas de esta historia.

—Es un honor estar aquí con ustedes, chicos. En la superficie, “Cross” es un drama criminal sobre la caza policial de un asesino, por supuesto, pero profundiza en temas como el racismo, la identidad cultural entre las diferentes comunidades americanas y realidades socioeconómicas. ¿Cuál creen que es el mensaje central que “Cross” deja en la audiencia?

Aldis Hodge: —Así que, creo que la belleza del espectáculo es que… Presentamos la normalidad de nuestro mundo tal y como es. Y no estamos… Delegando un mensaje, más bien, a la audiencia específicamente, sino invitándoles a entrar en el mundo de la conversación para que puedan entender… Quiénes somos, por lo que pasamos y cómo lo atravesamos, ¿sabes? Algo que era muy, muy importante para Ben Watkins, nuestro showrunner y creador, era mostrar no solo un una especie de estimulante crimen drama thriller y… También hasta cierto punto un drama familiar, porque nos ocupamos de eso también, pero algo que sea honesto y relativo a su experiencia, ¿sabes? Cross es detective, también es un hombre, y es también un hombre negro. Así que tenemos que mostrar la naturaleza polifacética de lo que eso significa.

Así que, cuando hablamos en materia de tema… Ya sabes, como… Ya sabes, tratar temas como el racismo, temas relacionados con la brutalidad policial, o la relación entre la policía y la comunidad negra, no estamos hablando de ello desde… Una especia de perspectiva mercantil, estamos hablando de ello desde una perspectiva honesta, porque esto es exactamente por lo que pasamos en la vida normal. Así que simplemente, si no estuviera en la serie, no sería natural, honesto o verdadero para nosotros mismos. Pero… Estamos mostrando a la audiencia cuál es la conversación, no les decimos qué pensar sobre la conversación. Así que les permitimos tomar sus propias decisiones partiendo de entender quiénes somos y dónde estamos.

Isaiah Mustafa: —Pero los estamos llevando en un viaje para que puedan experimentar esto de primera mano y luego decidan por sí mismos.

Aldis Hodge: —Exacto.

Cross | Paramount Television Studios, Skydance Television | Prime Video

—Y hablando de eso, ¿hubo momentos en el set que provocaron reflexiones personales o conversaciones sobre estos temas?

Aldis Hodge: —Bueno… Yo diría que la mayoría de eso fue… Yo diría que, trabajado al principio debido a cuánta… Confianza tenemos en Ben Watkins. Así que, Ben Watkins, aparte de ser un escritor brillante, es la primera persona negra en dirigir una narrativa sobre Cross. Y eso conlleva una riqueza de calidad inconmensurable porque del hecho de que su perspectiva cierra desde cada ángulo, pero además él tiene tanto respeto y reverencia por cómo presenta la cultura. En una forma segura y atractiva, que como fuera que él quisiera conducir la conversación, todos confiábamos en su liderazgo porque entendíamos que siempre iba a conducir a un punto destacado y positivo.

Isaiah Mustafa: —Sí. Y Ben tiene un punto de vista tan único… La forma en que cuenta la historia, incluso la forma en que nos prepara como actores, es muy singular. Así que, cuando ves la serie, obtienes una pequeña muestra de ello.

Aldis Hodge: —En la sala de guionistas, Ben dijo, creo que podría estar parafraseando pero… “Cuando se trata de lados que están debatiendo en una conversación… Vamos a presentar dos conversaciones, y ambas partes tienen que tener razón.”

—Es increíble y realmente se nota. También estaban hablando sobre cómo prepararse para estos papeles… El detective Cross es un personaje que trata con tantas capas. Lidia con tantas capas, traumas pasados, desafíos profesionales, violencia interna… Él es también un padre. ¿Cómo equilibras el retratar sus vulnerabilidades con su resiliencia?

Aldis Hodge: —Sólo tiro de mis propias experiencias personales. Quiero decir, la primera vez que Ben y yo nos sentamos a hablar de esto, no lo hicimos sobre el personaje en absoluto, o sobre cómo queríamos que el personaje fuera retratado. Hablamos de… Ya sabes, de dónde estábamos en nuestra vida como hombres y dónde estaba yo. Y hablamos mucho sobre salud mental e ir a ver a los terapeutas, la paternidad, ser un esposo, cosas así. Aprender a crecer de verdad y ser un hombre. He dicho que en realidad nunca lo hice. No sabía realmente lo que significaba ser realmente un hombre hasta que tuve que aprender cómo ser padre y esposo, ¿no? Así que cuando nos encontremos con Cross, todas esas cosas creo que se alimentan de experiencias personales. Así que no tenemos que trabajar duro para llegar a una situación. Todo lo que tenemos que hacer es comprender el ancla de verdad para el personaje y tirar de eso desde dentro. Y ahí es donde se obtiene el rendimiento que ves en pantalla. Viene de un lugar real actualizado, de experiencia vivida.

Isaiah Mustafa: —Cuando decías eso, sobre cómo tú y Ben hablaron desde el principio, eso me recordó a que cuando empecé en la serie pasó algo muy similar. Nos sentamos todos. Era el productor Umar White, Blaise Watkins estaba ahí, y todos nos sentamos con Ben y tuvimos una conversación. No estábamos hablando del programa. Sólo hablábamos de la vida y de nosotros, de lo que estábamos haciendo. Estuvimos sentados durante horas hablando...

Aldis Hodge: —Alrededor de un buen tequila.

Isaiah Mustafa: —Sí. Con un tequila increíble.

Cross | Paramount Television Studios, Skydance Television | Prime Video

—Es una pregunta un poco tonta, pero… No soy un actor, por supuesto. ¿Eso lo hace más fácil para ustedes? Como, “Bueno, estas son todas las cosas que son… profundas en mí, así que solo tengo que buscarlas”, ¿o en cambio lo hace más desafiante? Como “Bueno, ahora tengo que buscar en yo mismo estas pequeñas cosas.”

Aldis Hodge: —¿Qué te parece?

Isaiah Mustafa: —A veces estás buscando algo que podría estar… Podría estar allí y simplemente no sabes cómo acceder a ello. Pero creo que como actor siempre tienes una pequeña parte de ese personaje dentro. Creo que por eso coincide con la persona adecuada todo el tiempo. Porque hay alguien dentro que está hablando y dando vida a ese personaje para ti.

Aldis Hodge: —Sí. Y siento que no es… Con cada personaje, les digo a los actores, “No se preocupen por el escenario del personaje, su situación y demás… Preocúpate por su motivación.” Si entiendes su porqué, entonces siempre podrás… No importa lo que estén haciendo, podrían ser, ya sabes, un astronauta en el espacio, pero si entiendes por qué están ahí fuera en el espacio, siempre puedes relacionarlo con por qué estás haciendo este trabajo. Por qué incluso, ya sabes, te levantas por la mañana, ¿no? Siempre puedes unir esas necesidades… Sinérgicamente unidas. Así que si consigues eso, entonces se reduce a las facetas técnicas de… Cómo quieres emocionar, lo que quieres retratar y cómo quieres retratarlo. ¿Qué intentas sacar de la escena? Pero cuando comprendes la naturaleza honesta del personaje y su por qué, el resto se siente un poco más sencillo.

—Esta es mi última pregunta. En primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad. Realmente, realmente disfruto viéndolos en pantalla. Están geniales en esta serie. Esto es muy, muy bueno. Y me imagino que para ustedes, chicos, es como… Ambos personajes tienen un montón de oportunidades para brillar de diferentes maneras. A veces es súper físico. A veces es super exigente mentalmente. ¿Cuáles fueron las escenas más divertidas o lugares durante esta serie? Como, escenas que dijeron, “Oh, esto fue genial”.

Aldis Hodge: —Tú sabes cuál es mi escena favorita.

Isaiah Mustafa: —Quiero decir, probablemente voy a decir lo mismo, pero…

Aldis Hodge: —Has visto toda la serie, ¿verdad?

—No pude ver toda la serie, no.

Aldis Hodge: —Bien, ¿cuántos episodios llevas?

—Sólo he visto tres episodios.

Aldis Hodge: —Ah, entonces, bueno. Tienes que profundizar.

Cross | Paramount Television Studios, Skydance Television | Prime Video

—Y estoy tan enganchado. Y tan enfadado.

Isaiah Mustafa: —¡Dijo que está enganchado!

Aldis Hodge: —Yo diría que es el episodio seis o siete… Porque… La relación entre Cross y Sampson, su hermandad es tan fuerte. Es precioso. Pero la verdad es que… Que cuando tienes un verdadero familiar, ya sabes, este es su hermano, ya sabes, así que van a pasar por algunos desafíos. Así que están, ya sabes, siempre ahí para el otro, pero tienen algunas subidas y bajadas, y… Me encanta como miembro del público, porque veo esta relación. Me encanta esta relación. No quiero que pase nada. Pero cuando empiezo a ver que se pone en duda, ahí estoy como, “Oh no”, como… Ya sabes, “¿¡Qué está pasando?!” Y ellos tienen un momento. Creo es en el capítulo seis o siete…

Isaiah Mustafa: —Una discusión.

Aldis Hodge: —Es una discusión… Donde… Realmente ves esa hermandad puesta a prueba. Y… Fue mi escena favorita absoluta.

Isaiah Mustafa: —¡Sí! La mía también.

Aldis Hodge: —Lo juro, cuando vi esa escena, ¡salté de mi asiento!

Isaiah Mustafa: —Hice lo mismo. Yo estaba como, “Espera, repite eso, ¿podemos verlo de nuevo?” Eso fue increíble.

Aldis Hodge: —Sí, va, ¿sabes lo que quiero decir? Pero eso es lo que me encanta del programa, que todo el mundo, cada personaje… Realmente tiene su oportunidad de brillar.

Isaiah Mustafa: —Todos, a cada uno de los personajes tú vas a verlos como si estuvieran completamente formados, hechos de carne y hueso y realmente llegas a saber quiénes son.

Aldis Hodge: —Exactamente. Eso es lo mejor del programa. Y… Sí, como dije, ese es un momento.

—Creo que debe ser una discusión verdaderamente civilizada… Me imagino…

Isaiah Mustafa: —Muy civilizada, sí.

—Chicos, muchas gracias. Realmente digo esto desde un lugar honesto, me gustó mucho el espectáculo. Creo que hay una muy buena posibilidad de que se convierta en un programa muy, muy, reconocido, porque es… Super divertido de ver, super bonito. Y los dos son geniales. Muchas gracias por esta oportunidad.

Aldis Hodge: —¡Muchas gracias!