Little Nightmares III, la tercera entrega de la aventura de terror, presenta un nuevo tráiler

Little Nightmares III presenta un nuevo tráiler.

Bandai Namco nos prepara la llegada de Little Nightmares III con un nuevo tráiler en el que nos demuestran que la esencia de terror que caracteriza a la serie sigue intacta. Desarrollado por Supermassive Games, el título nos invita a explorar la tétrica Espiral, un conjunto de escenarios llenos de peligros y criaturas aterradoras. En esta ocasión, los protagonistas Low y Alone deberán unir fuerzas para encontrar la salida en un mundo que parece estar siempre al acecho.

Una de las grandes novedades de esta tercera entrega es la incorporación de un modo cooperativo en línea, lo que nos permitirá compartir la experiencia junto a un amigo. Para quienes prefieran jugar en solitario, el segundo personaje será controlado por una inteligencia artificial. Exploraremos diversos lugares dentro de la Espiral, como una lúgubre fábrica de dulces, el desierto de Necrópolis y una feria de atracciones abandonada.

En el tráiler titulado “Te están vigilando,” se nos muestra cómo los pequeños héroes son perseguidos por una siniestra figura conocida como La Supervisora, una criatura con múltiples brazos que controla cada uno de nuestros movimientos desde su estación de vigilancia.

Little Nightmares III | Desarrollador: Supermassive Games | Distribuidores: Bandai Namco Entertainment, BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.

El apartado gráfico del juego se mantiene fiel a las entregas anteriores, con un estilo caricatura grotesco que rememora las películas de terror en stop-motion de Tim Burton, logrando una atmósfera perturbadora y única.

Aunque todavía no tenemos una fecha oficial para el lanzamiento de Little Nightmares III, sabemos que estará disponible el año próximo en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC a través de Steam.