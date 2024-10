‘Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft’: la serie animada de Netflix es renovada para una segunda temporada

Tomb Raider - La leyenda de Lara Croft

Netflix, una de las plataformas más importantes dentro de la cartera actual de servicios de streaming, posee una amplia colección de producciones animadas. En cuanto a largometrajes, encontramos títulos como Riverdance: La aventura animada (Riverdance: The Animated Adventure - 2021), Leo, Sing: Thriller, La familia Mitchell vs. las máquinas (The Mitchells vs. The Machines - 2021), Gigantes y Pinocho de Guillermo del Toro (Guillermo del Toro’s Pinocchio - 2022). Sin embargo, dejando de lado las películas, nos enfocaremos en una de sus series recientes: Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft (Tomb Raider: The Legend of Lara Croft), la cual Netflix acaba de renovar para una segunda temporada.

Desde su primera aparición en 1996, Lara Croft ha logrado establecerse como uno de los personajes más icónicos en el mundo de los videojuegos. La saga recibió un impulso en 2013 con un reinicio que dio lugar a una trilogía, llevándola a nuevas alturas hasta su cierre en 2018. Ahora, en la serie Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft, nuestra protagonista se aventura en misiones solitarias y peligrosas tras dejar atrás a sus amigos. Sin embargo, debe volver a casa cuando un misterioso ladrón, con quien tiene un desconcertante vínculo, roba un poderoso artefacto chino de la Mansión Croft. En su intento por recuperarlo, Lara recorre el mundo y se adentra en tumbas antiguas, enfrentándose a grandes desafíos que la llevarán a redefinir el tipo de heroína que quiere ser.

En un comunicado reciente, la plataforma compartió varios detalles interesantes sobre el futuro de la serie. Inicialmente, mencionó que la primera temporada, compuesta por ocho episodios y estrenada el 10 de octubre, funcionó como “una especie de historia de origen”. Con la llegada de la nueva temporada, los creadores esperan “hacer avanzar su personaje de ser una novata a su viaje para convertirse en el ícono que conocemos hoy”. Además, se confirma que Hayley Atwell regresará para prestar su voz a Lara Croft, consolidando su papel en la serie. Atwell, reconocida por sus actuaciones en Agente Carter y Misión Imposible: Sentencia Mortal, sigue aportando su talento a este personaje icónico.

Captura del tráiler oficial de 'Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft'

La sinopsis oficial de la nueva temporada promete una emocionante travesía para los fanáticos del personaje: “Cuando la aventurera Lara Croft descubre un rastro de máscaras africanas de Orisha robadas, une fuerzas con su mejor amiga Sam para recuperar los preciados artefactos. La emocionante nueva aventura de Lara la lleva por todo el mundo mientras profundiza en los secretos ocultos de la historia de Orisha, esquiva las maquinaciones de un multimillonario peligroso y enigmático que quiere las máscaras para ella, mientras descubre que estas reliquias contienen secretos oscuros y un poder que desafía la lógica. Un poder que, de hecho, puede ser divino”.

Estaremos pendientes de las próximas novedades sobre el proyecto, ya que la showrunner Tasha Huo (The Witcher: El origen de la sangre) reveló que, a medida que avanza la segunda temporada, se enfocarán en desarrollar el equipo de Lara. En sus palabras, el objetivo es mostrar la transformación de Lara de ser “una heroína aislada, que solo quiere hacer las cosas por su cuenta, un lobo solitario”, a reconocer que “en realidad, tiene un equipo realmente genial detrás”.