‘Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft’: la serie animada de Netflix presenta un nuevo y emocionante tráiler

Perseverancia sin límites. «Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft» se estrena en Netflix el 10 de octubre.

No es novedad que la industria del entretenimiento busca nuevas historias en el mundo del gaming, y Netflix no es la excepción. El gigante del streaming ya cuenta en su catálogo con adaptaciones exitosas como Arcane y ha anunciado recientemente el desarrollo de una serie animada de Minecraft, que promete ofrecer una historia original e introducir nuevos personajes en este universo. Ahora, nos centraremos en una de sus grandes apuestas: Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft (Tomb Raider: The Legend of Lara Croft), una nueva serie que explorará el icónico ascenso de la heroína de los videojuegos y que acaba de lanzar un nuevo adelanto.

Lara Croft ha logrado consolidarse como un ícono desde el lanzamiento de su primer videojuego en 1996. Con un renovado enfoque, la saga recibió un reinicio en 2013, marcando el inicio de una trilogía que culminó en 2018. Ahora, esta nueva serie, Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft, adoptará un estilo anime y continuará la narrativa de las últimas tres entregas del videojuego, abriendo un nuevo capítulo en la vida de la aventurera emblemática y ofreciendo a los fans una visión emocionante de sus épicas aventuras.

Según su sinopsis oficial: “Tras los eventos de la serie Survivor, Lara Croft ha abandonado a sus amigos para embarcarse en aventuras cada vez más peligrosas en solitario. Pero debe regresar a casa cuando un peligroso y poderoso artefacto chino es robado de la Mansión Croft por un ladrón con una conexión personal desconcertante. Su atrevida persecución la llevará a una aventura alrededor del mundo y a las profundidades de tumbas olvidadas, donde se verá obligada a enfrentarse a su verdadero yo y decidir en qué tipo de heroína quiere convertirse”.

Tomb Raider - La leyenda de Lara Croft Primer vistazo - Netflix Drop 1 (captura trailer oficial)

En el nuevo tráiler, podemos ver a Lara Croft embarcarse en misiones cada vez más peligrosas, enfrentándose a enemigos malignos y desafiando obstáculos implacables. La aventurera se adentra en entornos hostiles, desde antiguos templos escondidos hasta profundos túneles subterráneos, revelando secretos ocultos que pondrán a prueba su ingenio y habilidades.

En cuanto al elenco, históricamente el personaje ha sido interpretado por dos actrices de renombre. De manera icónica, Angelina Jolie (Maléfica, Sr. y Sra. Smith) asumió el papel en el pasado, seguido por Alicia Vikander (Ex Machina, La chica danesa) en una versión más reciente. En esta serie, el papel protagónico es interpretado por la voz de Hayley Atwell, conocida por sus roles en Agente Carter y Misión Imposible: Sentencia Mortal, entre otros. El reparto también incluye a Allen Maldonado (Maya and the Three), en el papel de Zip, y a Earl Baylon (Rise of the Ronin, Vinland Saga) , quien retoma su personaje de Jonah Maiava del videojuego.

Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft llegará a Netflix el próximo el 10 de octubre