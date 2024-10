The Housemaid: la película de suspenso con Sydney Sweeney suma a una estrella de ‘Romper el círculo’

Brandon Sklenar en la premiere de 'Romper el círculo'

En las últimas semanas, se anunció una nueva producción que contará con dos grandes actrices en su reparto, titulada The Housemaid. Este largometraje se inspira en la exitosa novela de Freida McFadden, que ha vendido más de 3,6 millones de copias en inglés y ha sido traducida a 40 idiomas, lo que resalta su gran popularidad a nivel mundial. Si bien ya se han confirmado a las dos protagonistas, recientemente se reveló que un nuevo actor se suma al elenco, lo que aumenta aún más la expectativa en torno a esta prometedora adaptación cinematográfica.

The Housemaid cuenta la historia de Millie, una mujer que, en busca de una nueva oportunidad, comienza a trabajar en la mansión de una pareja adinerada, Nina y Andrew. Al principio, Millie siente que este empleo es el comienzo de una nueva vida llena de posibilidades. Sin embargo, pronto empieza a notar que algo extraño ocurre en la relación de sus jefes, lo que la llevará a descubrir oscuros secretos que pondrán en riesgo su seguridad y la harán cuestionarse en quién puede confiar realmente.

En cuanto al elenco de The Housemaid, las protagonistas confirmadas, quienes también ejercerán como productoras, son Sydney Sweeney (Euphoria, The White Lotus, Con todos menos contigo) y Amanda Seyfried (The Dropout, Mamma Mia!). Recientemente, se ha revelado que Brandon Sklenar interpretará a Andrew. Este actor ganó notoriedad por su papel protagónico en la exitosa, aunque polémica, adaptación de Romper el círculo (It Ends with Us). La historia sigue a Lily Bloom, una joven que, después de superar una infancia marcada por la violencia doméstica, se encuentra atrapada en una relación que la lleva a confrontar el ciclo de abusos que juró evitar. En esta adaptación, Sklenar comparte escenas con Blake Lively (Gossip Girl, Un pequeño favor) y Justin Baldoni (Jane the Virgin).

Amanda Seyfried.

El largometraje contará con la dirección de Paul Feig y el guión de Rebecca Sonnenshine (American Zombie). A lo largo de su carrera, Feig ha trabajado en diversos títulos, destacándose como director de episodios de The Office y de películas como Last Christmas: otra oportunidad para amar (2019), La escuela del Bien y del Mal (The School for Good and Evil, 2022) y Un pequeño favor (A Simple Favor, 2018), entre otros. También dirigió el reciente largometraje Jackpot!, consolidando su versatilidad en el ámbito de la comedia y el drama.

The Housemaid aún se encuentra en sus primeras etapas de producción, por lo que estaremos atentos a las próximas actualizaciones sobre la película.