28 Years Later: Ralph Fiennes revela nuevos detalles sobre la próxima película de la saga ‘Exterminio’

Exterminio 2 (Créditos: 20th Century Fox)

El universo de Exterminio (28 Days Later) se prepara para expandirse con dos nuevas películas. En enero de este año se confirmó que el director, Danny Boyle (Trainspotting) y el guionista Alex Garland (Ex Machina), tenían preparado varios guiones para una nueva trilogía ambientada en el mundo posapocalíptico. Esta se iniciaría con 28 Years Later. una continuación ambientada 28 años después que la primera película que traería de regreso a Cillian Murphy (Oppenheimer) junto con otras grandes estrellas.

El proyecto consiguió financiación pocas semanas después desde su anuncio y puso en marcha su rodaje en tiempo récord. Sin embargo, su trama continuó siendo un misterio, incluso, hasta la conclusión de la producción en agosto pasado. Ahora, el actor Ralph Fiennes, conocido por su trabajo en El paciente inglés y La lista de Schindler, reveló algunos detalles relacionados con su personaje en la película y sobre la historia general.

Durante una reciente entrevista, Fiennes adelantó que 28 Years Later estará ambientada en Gran Bretaña casi tres décadas después del brote que convirtió a gran parte de la población en seres violentos y rabiosos, con unas pocas comunidades no infectadas. La película, según el intérprete, se centrará en un chico joven que quiere encontrar un médico para ayudar a su madre moribunda.

Cillian Murphy muestra interés en protagonizar la tercera película de “Exterminio”. (Créditos: Fox Searchlight)

“Él conduce a su madre a través de este hermoso terreno del norte de Inglaterra. Pero, por supuesto, a su alrededor, escondidos en bosques y colinas, están los infectados. Allí encuentra a un médico que es un hombre que podríamos pensar que va a ser raro y extraño, pero en realidad es una fuerza del bien”, aclaró el dos veces nominado al Oscar sobre su papel en la película.

Cillian Murphy, protagonista de Exterminio, es productor ejecutivo de la película. Según Tom Rothman, de Sony Motion Pictures Group, Murphy también retomará su papel de Jim aunque, no de la manera que todos esperan. El elenco de 28 Years Later se completa con figuras como Jodie Comer (Free Guy), Aaron Taylor-Johnson (Kraven el cazador) y Jack O’Connell (Skins).

La cuarta película de la saga (o bien la segunda de esta potencial trilogía) inició su fotografía principal en agosto pasado y lleva el título 28 Years Later Part II: The Bone Temple. Está siendo dirigida por Nia DaCosta, quien estuvo al frente del reboot de Candyman (2021) y The Marvels (2023).

28 Years Later tiene previsto llegar a las salas de cine el 20 de junio de 2025.